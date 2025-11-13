Live TV

Tineri recrutați aleatoriu în Germania. Partidele coaliţiei au convenit asupra unui nou plan privind serviciul militar voluntar

Data publicării:
Militari Germania GettyImages-456986034
Foto: Guliver/GettyImages

Partidele coaliţiei de guvernământ din Germania au convenit asupra unui proces de recrutare obligatorie ca parte a unui nou model controversat de serviciu militar, relatează dpa. Dacă înrolarea voluntară nu atinge obiectivele de recrutare, planul ar permite parlamentului să iniţieze un serviciu militar obligatoriu pentru tineri aleşi aleatoriu pentru a completa rândurile.

Guvernul german, format din blocul conservator al cancelarului Friedrich Merz şi social-democraţii de centru-stânga, a convenit să introducă un serviciu militar voluntar pentru a creşte numărul de soldaţi ca parte a acordului lor de coaliţie.

Cu toate acestea, partidele au avut dificultăţi în a ajunge la un acord asupra aspectelor cheie, inclusiv în privinţa mecanismelor care ar trebui aplicate dacă nu se oferă suficiente persoane voluntare pentru a se alătura Bundeswehrului, forţele armate ale Germaniei.

Ministrul apărării, Boris Pistorius, vrea ca legislaţia propusă să intre în vigoare la începutul lui 2026, scrie Agerpres.

Dezbaterea are loc pe fondul preocupărilor legate de securitate din Europa, alimentate de războiul dus de aproape patru ani de Rusia împotriva Ucrainei.

Având în vedere planurile NATO de a-şi consolida postura defensivă în Europa în contextul ameninţării reprezentate de Rusia, obiectivul este ca Bundeswehr să îşi extindă efectivele cu aproximativ 80.000 de militari activi, ajungând la 260.000, cu încă 200.000 de rezervişti, proveniţi în mare parte din noua schemă de serviciu militar.

Însă, întrucât obiectivul anterior de 203.000 de soldaţi nu a fost niciodată atins, unii politicieni conservatori şi-au exprimat îngrijorarea că planurile guvernului sunt insuficiente.

Au existat fricţiuni semnificative în cadrul coaliţiei cu privire la includerea unui mecanism automat de trecere la recrutare deplină în cazul în care numărul voluntarilor este insuficient.

Germania a suspendat serviciul militar obligatoriu în 2011, dar acesta poate fi reintrodus printr-o majoritate parlamentară simplă, inclusiv în perioade de tensiuni sporite sau de urgenţă în materie de apărare.

Constituţia Germaniei prevede în prezent serviciul militar doar pentru bărbaţi. Propunerile de a include şi femei ar necesita un amendament la legea fundamentală.

