Tinerii de 18 ani din România pot călători gratuit în Europa prin programul DiscoverEU. Ce condiții trebuie îndeplinite

Comisia Europeană a lansat o nouă rundă de înscrieri pentru programul DiscoverEU, parte a Erasmus+, care le oferă tinerilor de 18 ani șansa de a călători gratuit în Europa. Cererile pot fi depuse până pe 22 aprilie, ora 12:00 (ora Bruxelles-ului), inclusiv de către tinerii din România.

Inițiativa se adresează celor născuți între 1 iulie 2007 și 30 iunie 2008, care sunt cetățeni sau rezidenți ai unui stat membru al Uniunii Europene ori ai unor țări asociate programului Erasmus+, precum Islanda, Norvegia, Serbia sau Turcia.

Înscrierea se face online, pe Portalul European pentru Tineret, iar candidații trebuie să completeze datele unui document de identitate valabil și să răspundă la un scurt quiz.

Unde și cum pot călători tinerii

Tinerii selectați vor primi un abonament de călătorie, în principal pentru transportul cu trenul, și vor putea explora peste 30 de țări europene, inclusiv toate statele membre ale Uniunii Europene.

În anumite situații, vor putea fi folosite și alte mijloace de transport, precum feriboturi, autocare sau, în cazuri excepționale, avionul.

Perioada de călătorie este cuprinsă între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027, iar experiența poate dura până la o lună. Participanții pot călători singuri sau în grupuri de până la cinci persoane, dacă toți membrii îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Pe lângă transportul gratuit, tinerii vor primi și un Card European pentru Tineret, care oferă reduceri la cazare, transport local, activități culturale, restaurante sau sport, în 36 de țări europene.

După selecție, agențiile naționale Erasmus+ vor organiza întâlniri de pregătire înainte de plecare și evenimente dedicate participanților.

De asemenea, tinerii cu dizabilități sau probleme de sănătate vor beneficia de sprijin suplimentar pentru a putea participa la program.

