Corupția albaneză și inteligența artificială sau cum folosește Tirana tehnologia pentru integrarea în UE. Care sunt riscurile

În timp ce restul Europei se ceartă pe siguranța și domeniul de aplicare al inteligenței artificiale (IA), Albania o exploatează pentru a-și accelera aderarea la blocul comunitar, scrie Politico într- o analiză despre cum Tirana apelează la IA pentru a combate corupția și a îndeplini astfel standardele cerute de Bruxelles pentru a deveni membră a uniunii, dar și despre problemele și riscurile implementării de astfel de tehnologii în administrația publică.

Politicienii albanezi iau în considerare chiar înființarea unui minister condus de IA. Prim-ministrul Edi Rama a menționat luna trecută IA ca instrument pentru eradicarea corupției și creșterea transparenței, afirmând că această tehnologie ar putea deveni în curând cel mai eficient membru al guvernului albanez.

„Într-o zi, am putea avea chiar un minister condus în întregime de IA”, a declarat Rama la o conferință de presă din iulie, în cadrul unei discuții despre digitalizare. „Astfel, nu ar mai exista nepotism sau conflicte de interese”, a argumentat el.

Dezvoltatorii locali ar putea chiar să lucreze la crearea unui model de IA care să fie ales ministru, ceea ce ar putea conduce țara să „fie prima care are un guvern format în întregime din miniștri IA și un prim-ministru”, a adăugat Rama.

Deși nu s-au luat măsuri oficiale și funcția lui Rama nu este încă oficial disponibilă, prim-ministrul a declarat că ideea ar trebui luată în considerare cu seriozitate.

Ben Blushi, fost politician al partidului de guvernământ și autor cu un interes deosebit pentru IA, a declarat că nu crede că există nimic de temut din partea tehnologiei și că statele conduse de IA sunt o posibilitate reală care ar putea răsturna conceptul nostru de democrație.

„De ce trebuie să alegem între două sau mai multe opțiuni umane dacă serviciile pe care le primim de la stat ar putea fi prestate de IA?”, a spus Blushi. „Societățile vor fi mai bine conduse de IA decât de noi, deoarece aceasta nu face greșeli, nu are nevoie de salariu, nu poate fi coruptă și nu încetează să funcționeze.”

Albania se luptă de mult timp cu corupția în toate aspectele societății, iar politica nu face excepție. Partidul de la putere a avut partea sa de oficiali acuzați și condamnați pentru corupție. Liderul opoziției, Sali Berisha, este în prezent judecat pentru corupție, iar fostul prim-ministru și președinte Ilir Meta se află în spatele gratiilor.

IA este deja utilizată

IA este un instrument, nu un miracol, potrivit Jorida Tabaku, membră a parlamentului albanez din partea Partidului Democrat din opoziție. Ea a afirmat că, în mâinile potrivite, IA poate transforma guvernanța, dar că, în mâinile nepotrivite, devine „o deghizare digitală pentru aceeași veche disfuncționalitate”.

Deși susține inovarea digitală și IA, Tabaku a afirmat că întregul sistem de guvernanță trebuie resetat înainte de implementarea IA.

AI este deja utilizată în administrație pentru a gestiona problema spinoasă a achizițiilor publice, un domeniu pe care UE a cerut guvernului să îl consolideze, precum și pentru a analiza tranzacțiile fiscale și vamale în timp real, identificând neregulile.

Teritoriul țării este, de asemenea, monitorizat de drone inteligente și sisteme satelitare, care utilizează AI pentru a verifica ilegalitățile pe șantierele de construcții și pe plajele publice, precum și pentru a identifica plantațiile de canabis în zonele mai rurale.

În plus, există planuri de utilizare a IA pentru combaterea problemelor de pe drumurile albaneze, prin utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială pentru a transmite digital un mesaj pe dispozitivul mobil al șoferului, solicitându-i să încetinească, precum și pentru a trimite detalii despre amenzile pentru exces de viteză prin SMS sau e-mail. În prezent, țara are una dintre cele mai ridicate rate de accidente rutiere mortale din Europa, potrivit agenției naționale de statistică, în principal din cauza excesului de viteză.

Există, de asemenea, aspirații de a utiliza IA în domeniul sănătății, al educației și al identificării digitale a cetățenilor.

Tabaku a afirmat însă că trebuie să existe consultări publice și claritate cu privire la modul în care va fi aplicată tehnologia, cât va costa și, cel mai important, cine programează algoritmii.

„Dacă aceiași actori care au beneficiat de licitații corupte sunt cei care programează algoritmul, atunci nu ne îndreptăm spre viitor. Ne conectăm la trecut”, a spus ea.

„Nu poți repara un sistem trucat punându-l în cloud”, a spus Tabaku. „Într-o țară în care 80% din buget provine din contracte publice – și o treime din acestea sunt atribuite fără o concurență reală – IA nu va elimina corupția. O va ascunde mai bine”, a spus ea.

Hei Siri, cât de repede putem adera la UE?

Albania a făcut titlurile ziarelor în 2024, când prim-ministrul a anunțat că IA este utilizată pentru a ajuta Albania în drumul său spre aderarea la Uniunea Europeană.

După deschiderea oficială a negocierilor în 2022, țara a început să se alinieze la acquis-ul UE, care cuprinde aproximativ un sfert de milion de pagini de legi, norme și standarde. Odată cu victoria zdrobitoare a lui Rama în alegerile generale din 2025, pe o platformă electorală care promitea aderarea la UE până în 2030, cursa pentru finalizarea lucrărilor a început.

Ideea este că IA se va ocupa de traducere și apoi va face munca grea de identificare a divergențelor dintre legislația națională și cea a UE – aceasta fiind prima dată când este utilizată în procesul de aderare la UE.

Albania a încheiat un parteneriat cu Mira Murati, fostul director tehnic al OpenAI și creatorul ChatGPT, care s-a născut în sudul Albaniei.

„Am luat legătura cu ea în prima săptămână după lansarea ChatGPT, când am aflat de existența sa”, a declarat Rama. Datorită acestei colaborări, „negocierile cu UE se desfășoară cu ajutorul inteligenței artificiale”, a afirmat premierul.

Rama a menționat că Croația, despre care a spus că „a excelat” în integrarea în UE, a avut nevoie de șapte ani pentru a finaliza procesul, în timp ce Albania își propune să facă acest lucru în cinci ani, finalizând documentația până în 2027.

Odeta Barbullushi, fostă consilieră a lui Rama pe probleme de integrare în UE și profesoară la Colegiul Europei din Tirana, a fost de acord că „volumul acquis-ului UE este copleșitor, iar numărul de personal necesar pentru a-l traduce în mod tradițional ar fi enorm”.

Pentru sarcinile de traducere tehnică, a spus ea, IA poate fi „benefică” și poate „accelera cu adevărat” procesul. Dar nu poate face toată treaba, a adăugat ea.

„Procesul de adoptare și aliniere efectivă la acquis-ul UE este, în esență, un proces politic și, ca atare, necesită supraveghere politică și orientare politică”, a spus Barbullushi.

Compania lui Rama și Murati, Thinking Machines, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Funcționari publici virtuali și lideri pentru copii

Impulsul AI vine pe fondul unei atenții sporite acordate digitalizării în Albania. Rama a anunțat în iulie că dorește ca țara să renunțe la numerar până în 2030, trecând la plăți exclusiv digitale. De asemenea, țara a mutat recent 95% din toate serviciile pentru cetățeni online, printr-un portal numit e-Albania.

La conectarea la platformă, utilizatorii sunt întâmpinați de un „funcționar public virtual” AI vesel, care îi ajută să depună documente fiscale, să descarce certificate de naștere și să solicite licențe și permise.

Deși platforma a fost ținta mai multor atacuri cibernetice din Iran, iar unii cetățeni în vârstă au avut dificultăți în a se familiariza cu ea, Rama afirmă că aceasta a gestionat aproximativ 49 de milioane de tranzacții în cinci ani, economisind peste 600 de milioane de euro pentru 2,4 milioane de albanezi din țară și 2,8 milioane din diaspora.

Însă IA nu este utilizată doar în scopuri practice în Albania.

În luna mai, aproximativ 47 de șefi de stat și de guvern din întreaga Europă s-au reunit la Tirana pentru summitul Comunității Politice Europene și au fost întâmpinați cu un videoclip de aproape două minute în care li se ura bun-venit în țară în propria limbă.

Dar acesta era un videoclip diferit. Folosind IA, guvernul albanez a creat o versiune electronică a fiecărui lider sub forma unui bebeluș, care vorbea cu vocea unui copil în limba maternă a acestuia.

„Benvenuti in Albania”, a spus bebelușul Giorgia Meloni în italiană. „Dobrodošli u Albaniju”, a spus bebelușul Aleksandar Vučić în sârbă.

Unii membri ai audienței au zâmbit și au râs, în timp ce alții au rămas impasibili. Mass-media internațională a fost fascinată de utilizarea excentrică a IA la un eveniment oficial.

Dar, dincolo de aspectul distractiv și obscur, nu este clar dacă Albania are capacitatea reală de a face acest salt.

Gerond Taçi, un expert local în IA, a declarat că țara nu dispune de expertiză, oameni, know-how, centre de date și bani. Implementarea unei astfel de tehnologii va necesita, de asemenea, un plan etapizat, cu controale adecvate și modificări legislative, fără a mai menționa un „plan de recuperare în caz de dezastru”, a spus Taçi.

„Dar nu există altă cale. Adaptarea trebuie să continue, iar poporul albanez trebuie să fie conștient de acest lucru și să fie pregătit pentru tranziție”, a concluzionat el.

