Tisza, partidul lui Peter Magyar, nu va sprijini partide noi în țările vecine și cere transparență în utilizarea fondurilor din Ungaria

Partidul Tisza, care va prelua în curând guvernarea în Ungaria, pledează „pentru unitate şi reconciliere naţională”, dar nu va contribui la formarea niciunui nou partid în ţările vecine şi nu va sprijini iniţiative „care ar putea diviza comunitatea”, a afirmat joi Zoltan Tarr, vicepreşedinte al Tisza şi viitor ministru al relaţiilor sociale şi culturii, într-o postare pe Facebook.

Tarr, în responsabilitatea căruia va intra şi comunicarea cu comunităţile etnice maghiare din afara ţării, a declarat că Tisza consideră elaborarea politicii acestor comunităţi drept afacerea lor internă, şi „nu se va amesteca”.

El l-a citat pe liderul Tisza, viitorul prim-ministru Peter Magyar, care a declarat în discuţiile recente cu partidele etnice maghiare că Tisza se va strădui să construiască relaţii cu organizaţiile etnice maghiare „pe bază de respect reciproc şi transparenţă”.

Potrivit viitorului ministru al culturii, promovarea intereselor şi protejarea identităţii culturale a maghiarilor nu constituie o „misiune secundară”, ci va fi parte integrantă a activităţilor de zi cu zi ale noului guvern.

Acesta va face totul pentru a păstra drepturile actuale ale etnicilor maghiari, „dar va aştepta schimbări fundamentale legate de transparenţă şi eficienţă în utilizarea fondurilor din Ungaria”, a spus Tarr.

El a amintit că Magyar a semnalat deja că viitorul său guvern va lansa o anchetă cu privire la distribuirea unor astfel de fonduri în ultimii 10 ani.

Comentariile lui Zoltan Tarr au fost făcute după anunţul lui Istavan Katai, fondator al unei filiale Tisza în Transilvania, privitor la iniţiativa de înfiinţare a unui nou partid, cu numele de Partidul Unităţii Maghiare din România (RMPE).

Top Citite
pot, anamaria gavrila
1
Mai mulți senatori și deputați intrați pe listele POT în Parlament anunță că nu vor vota...
alexandrin moiseev
2
Deputatul Alexandrin Moiseev, ales pe listele SOS: Nu votez moțiunea împotriva celui mai...
Vladimir Putin Meets Actor Steven Seagal
3
De pe platourile de filmare, în dosare penale: Ucraina îl menționează pe Steven Seagal...
constantin toma in studioul digi24
4
Primarul Constantin Toma spune că vede o singură variantă de guvernare: „Nu există alta...
BUCURESTI - PRIM-MINISTRU - PNL - DECLARATII - 20 APR 2026
5
Scenariul lui Ilie Bolojan dacă trece moțiunea de cenzură: „PNL ar putea rămâne la...
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Digi Sport
Se însoară la 71 de ani! Gigi Becali a primit invitația la nuntă și a început să râdă
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Peter Magyar și Ursula von der Leyen
Peter Magyar spune că a avut o întâlnire „extrem de constructivă” cu Ursula von der Leyen
magyar
Ungaria vrea relansarea dialogului cu Kievul: Peter Magyar propune un summit cu Volodimir Zelenski în iunie
Viktor Orban
După 16 ani la putere, Viktor Orban şi-a prezentat demisia din fruntea Fidesz, însă partidul nu i-a acceptat-o
Press journalist Ashley Chan is present at the scene of the attack on a building in Sloviansk. The building was hit head-on by an S300 missile. The da
Presa din UE este „sub atac susținut”, arată noul raport Liberties. România, printre țările cu campanii de discreditare a jurnaliștilor
Ursula von der Leyen și Peter Magyar. Foto Facebook
Peter Magyar, viitorul premier al Ungariei, merge la Bruxelles pentru discuții despre deblocarea fondurilor UE
Recomandările redacţiei
ilie bolojan la masa din sedinta de guvern
Guvernul a adoptat interzicerea cumulării pensiei cu salariul la...
cargo china nava transport marfa
Patru români se află la bordul navei MSC Francesca, sechestrată de...
euro lei
Record istoric pentru euro: BNR anunță astăzi un curs de 5,14 lei
simion si georgescu intr-o sectie de votare
Simion spune în ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un...
Ultimele știri
România, Bulgaria și Grecia, țările cu cel mai mare risc de sărăcie din UE în 2025, arată datele Eurostat
Medvedev discreditează rolul de mediator al SUA: „E o țară care răpește preşedinţi și declanșează conflicte”
Un liberal acuză că unii parlamentari au fost forțați să semneze moțiunea PSD-AUR: „Nu e clar dacă va trece”
Citește mai multe
