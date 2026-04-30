Tisza, partidul lui Peter Magyar, nu va sprijini partide noi în țările vecine și cere transparență în utilizarea fondurilor din Ungaria

Partidul Tisza, care va prelua în curând guvernarea în Ungaria, pledează „pentru unitate şi reconciliere naţională”, dar nu va contribui la formarea niciunui nou partid în ţările vecine şi nu va sprijini iniţiative „care ar putea diviza comunitatea”, a afirmat joi Zoltan Tarr, vicepreşedinte al Tisza şi viitor ministru al relaţiilor sociale şi culturii, într-o postare pe Facebook.

Tarr, în responsabilitatea căruia va intra şi comunicarea cu comunităţile etnice maghiare din afara ţării, a declarat că Tisza consideră elaborarea politicii acestor comunităţi drept afacerea lor internă, şi „nu se va amesteca”.

El l-a citat pe liderul Tisza, viitorul prim-ministru Peter Magyar, care a declarat în discuţiile recente cu partidele etnice maghiare că Tisza se va strădui să construiască relaţii cu organizaţiile etnice maghiare „pe bază de respect reciproc şi transparenţă”.

Potrivit viitorului ministru al culturii, promovarea intereselor şi protejarea identităţii culturale a maghiarilor nu constituie o „misiune secundară”, ci va fi parte integrantă a activităţilor de zi cu zi ale noului guvern.

Acesta va face totul pentru a păstra drepturile actuale ale etnicilor maghiari, „dar va aştepta schimbări fundamentale legate de transparenţă şi eficienţă în utilizarea fondurilor din Ungaria”, a spus Tarr.

El a amintit că Magyar a semnalat deja că viitorul său guvern va lansa o anchetă cu privire la distribuirea unor astfel de fonduri în ultimii 10 ani.

Comentariile lui Zoltan Tarr au fost făcute după anunţul lui Istavan Katai, fondator al unei filiale Tisza în Transilvania, privitor la iniţiativa de înfiinţare a unui nou partid, cu numele de Partidul Unităţii Maghiare din România (RMPE).

