Locuitorii din sud-vestul Franței încep să se întoarcă în cartierele mistuite de incendii și descoperă doar ruine. Potrivit Reuters, mulți dintre cei evacuați spun că cea mai grea pierdere nu este cea materială, ci dispariția locurilor în care și-au construit amintirile.

Raphael Fohanno avea doar 18 ani când a privit pentru prima dată ceea ce mai rămăsese din casa familiei sale, distrusă de incendiile care au făcut ravagii în sud-vestul Franței. În locul sufrageriei în care își petrecea timpul cu părinții și sora lui au rămas doar grinzi carbonizate și bucăți de metal contorsionat. „Chiar aici era sufrageria; canapeaua era în colț, televizorul, măsuța de cafea, vaza, imprimanta și toate celelalte.”

Tânărul spune că șocul a fost amplificat de sentimentul că nu a putut face nimic pentru a-și salva casa sau animalele de companie.

„E incredibil de brutal. Mai presus de toate, sentimentul acela de neputință, asta e partea cea mai grea. Pentru mine, gândul că nu am fost acolo să ajut cu nimic, nici măcar animalele mele de companie, e pur și simplu oribil.”

În timp ce el era plecat, părinții și sora lui au fost evacuați cu elicopterul din locuința în care familia trăise în ultimii șapte ani.

E un șoc să te gândești că, cu doar o oră înainte, eram în camera mea și totul era la locul său, iar acum nu a mai rămas nimic. E cu adevărat trist

Mii de oameni evacuați din Biscarrosse

Orașul Biscarrosse, aflat pe litoralul Atlanticului și cu aproximativ 14.000 de locuitori, a fost lovit săptămâna trecută de un incendiu izbucnit joi după-amiază. Peste 23.000 de persoane au fost evacuate, inclusiv copii aflați într-o tabără de vară și rezidenți ai unui cămin pentru vârstnici. Întoarcerea locuitorilor în unele cartiere a început treptat, însă mulți și-au găsit casele complet distruse.

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Franța traversează unul dintre cele mai dificile sezoane de incendii din istoria sa recentă. Aproximativ 220.000 de oameni au fost nevoiți să-și părăsească locuințele, iar președintele Emmanuel Macron a descris situația drept cea mai gravă criză provocată de incendii de la Al Doilea Război Mondial încoace.

Deși incendiul de amploare din apropierea orașului Bordeaux a fost adus sub control peste noapte, autoritățile avertizează că temperaturile ridicate și vântul pot favoriza reaprinderea focarelor.

Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a declarat că la stingerea incendiului din Biscarrosse au intervenit 550 de pompieri și 450 de polițiști.

„E greu să vezi toate acele amintiri transformându-se în fum”

Printre cei care și-au pierdut locuințele se numără și Beatrice Dubaquier. Femeia a aflat abia după ce s-a întors acasă că incendiul îi distrusese complet casa.

Împreună cu familia, a încercat să recupereze ceea ce se mai putea salva dintre dărâmături. Au găsit doar fragmente de obiecte care le aminteau de viața de dinaintea incendiului: o cană primită cadou de ziua ei și o farfurie primită la nuntă.

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Fiica sa, Lucie, spune că locuința distrusă era locul în care sora ei mai mică făcuse primii pași și rostise primele cuvinte.

E destul de greu să vezi toate acele amintiri transformându-se în fum

Pentru mulți dintre locuitorii din sud-vestul Franței, incendiile nu au distrus doar case, ci și ani întregi de amintiri, fotografii, obiecte cu valoare sentimentală și sentimentul de siguranță pe care îl oferea locuința lor.

Editor : C.A.