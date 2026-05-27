Tony Blair atacă dur guvernul lui Keir Starmer și avertizează că Partidul Laburist „se joacă cu focul”

Fostul prim-ministru al Regatului Unit, Tony Blair. Foto: Profimedia Images

Tony Blair a lansat miercuri un atac devastator la adresa guvernului laburist condus de Keir Starmer, avertizând că propriul său partid „se joacă cu focul” și riscă să retrogradeze Marea Britanie din „elita a națiunilor”. Intervenția fostului premier vine cu doar câteva săptămâni înaintea unor alegeri parțiale-cheie care ar putea decide viitorul Partidului Laburist, scrie POLITICO.

Într-un eseu virulent de 5.700 de cuvinte publicat de „Tony Blair Institute for Global Change”, fostul prim-ministru a acuzat Partidul Laburist că suferă de o „capacitate aproape infinită de autoamăgire”, la mai puțin de doi ani după ce Keir Starmer a condus formațiunea către o victorie zdrobitoare, formând primul guvern laburist după 14 ani.

Intervenția vine cu doar câteva săptămâni înaintea unor alegeri parțiale care l-ar putea readuce în Parlament pe primarul regiunii Greater Manchester, Andy Burnham, și care ar putea deschide calea unei eventuale provocări la adresa lui Starmer pentru conducerea partidului.

Însă Blair, care și-a amintit că a câștigat de trei ori alegerile, a susținut că problema principală a actualului guvern nu este „personalitatea lui Keir” sau „un eșec de comunicare”, ci absența totală a „unui plan coerent și bine pus la punct pentru țară”.

În eseu, fostul lider laburist îndeamnă partidul să evite o deplasare spre stânga și să promoveze în schimb o agendă politică a „centrului radical”, dacă vrea să rămână la putere. Aceasta ar include politici privind inteligența artificială, limitarea cheltuielilor cu pensiile și relaxarea restricțiilor privind exploatările de petrol și gaze.

„Să încerci să forțezi plecarea premierului înainte să știm ce direcție politică aducem nu este un mod serios de a ne conduce”, a avertizat Blair.

Fostul premier a atacat direct pilonii politicilor moderne ai Partidului Laburist, criticând mai mulți oficiali importanți și proiectele lor emblematice: țintele de neutralitate climatică promovate de ministrul Energiei, Ed Miliband, politica fiscală pentru companii a cancelarului Rachel Reeves și pachetul privind drepturile angajaților promovat de fostul vicepremier Angela Rayner.

„Luate împreună, aceste măsuri au creat vânt potrivnic, nu vânt din spate pentru afacerile britanice, în ciuda câștigurilor macroeconomice pentru care cancelarul este pe bună dreptate lăudat”, a argumentat el.

Nici potențialii rivali ai lui Starmer nu au scăpat de criticile lui Blair. Fostul premier l-a acuzat pe Andy Burnham că s-a deplasat prea mult spre stânga în ceea ce privește taxele și cheltuielile și l-a criticat pe ministrul Sănătății, Wes Streeting, considerat mai centrist, pentru pozițiile sale privind impozitul pe câștigurile de capital și relațiile cu Uniunea Europeană.

Mesajul lui Blair a fost primit cu reacții amestecate în rândul parlamentarilor laburiști și cu o respingere rapidă din partea guvernului. Ministrul Trezoreriei, Dan Tomlinson, răspunzând în numele guvernului, a declarat pentru Times Radio că, deși este „întotdeauna interesat de contribuția foștilor prim-miniștri”, argumentul lui Blair este „în esență despre noii laburiști versus vechii laburiști” și „nu mai reflectă realitatea de astăzi”.

El a adăugat: „De fapt, ceea ce face acest guvern este să își vadă de treabă și să confrunte problemele cu care se confruntă oamenii din Marea Britanie modernă a mijlocului anilor 2020, la 30 de ani de la dezbaterile și modul de gândire promovate de Tony Blair în această dimineață.”

Chris Curtis, președintele Labour Growth Group, axat pe reformă economică, a declarat însă pentru BBC că textul reprezintă „o lectură revigorantă” care abordează marile probleme cu care se confruntă Marea Britanie.

