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Topul celor mai periculoase țări din Europa pentru șoferi. Ce poziție ocupă România

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trafic coada masini
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Din articol
Țările codașe în privința siguranței pe șosele Cele mai sigure țări pentru conducătorii auto

România se află printre cele mai periculoase țări din Europa pentru șoferi, alături de Serbia și Bulgaria, potrivit unui studiu realizat de Vignette Switzerland. Analiza, publicată în plin sezon al vacanțelor de vară și citată de Euronews, evidențiază diferențele majore dintre standardele de siguranță rutieră de pe continent.

Țările codașe în privința siguranței pe șosele

Pe măsură ce milioane de turiști aleg să călătorească cu mașina în această vară, un nou studiu atrage atenția asupra riscurilor de pe drumurile europene și plasează România printre cele mai periculoase destinații pentru șoferi.

Potrivit unei analize realizate de Vignette Switzerland, companie care comercializează online vigneta electronică elvețiană, Serbia, Bulgaria și România ocupă primele trei locuri în clasamentul celor mai periculoase țări din Europa pentru conducătorii auto.

Autorii studiului arată că, deși călătoriile rutiere oferă posibilitatea de a descoperi peisaje spectaculoase și de a vizita mai multe orașe într-o singură vacanță, nivelul de siguranță rutieră diferă considerabil de la o țară la alta.

Diferențele sunt determinate de factori precum infrastructura, respectarea regulilor de circulație, calitatea drumurilor și numărul accidentelor rutiere, elemente care influențează riscurile la care sunt expuși șoferii.

Clasamentul este publicat într-o perioadă în care traficul pe șoselele europene crește semnificativ, pe fondul sezonului estival, iar specialiștii recomandă șoferilor să se informeze înainte de plecare cu privire la regulile de circulație și condițiile de drum din țările pe care urmează să le tranziteze.

Studiul plasează Serbia pe primul loc în topul celor mai periculoase țări pentru șoferi, urmată de Bulgaria și România, evidențiind provocările persistente în ceea ce privește siguranța rutieră în această parte a Europei.

Destinațiile turistice populare, Portugalia și Italia, ocupă în continuare locuri fruntașe în clasamentul din acest an privind conducerea periculoasă, înregistrând 55, respectiv 49 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Cele mai sigure țări pentru conducătorii auto

De remarcat faptul că Norvegia și Suedia se află la egalitate pe primul loc în topul celor mai sigure țări din Europa în ceea ce privește conducerea, cu doar 19 decese rutiere la un milion de locuitori. Norvegia a ocupat aceeași poziție și în clasamentul de anul trecut, deși în acest an a înregistrat un număr ușor mai mare de decese rutiere.

În urma Norvegiei și Suediei se află Regatul Unit și Danemarca, care se află la egalitate pe locul 28, cu 23 de decese rutiere la un milion de locuitori.

Elveția urmează îndeaproape, cu 24 de decese rutiere la un milion de locuitori.

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Editor : C.A.

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