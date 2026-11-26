Salariul mediu brut din Luxemburg a fost de peste cinci ori mai mare decât cel din Bulgaria în 2025. După ce se face ajustarea la puterea de cumpărare, Grecia se clasează pe ultimul loc. România este printre țările UE cu cele mai mici salarii medii, dar mai urcă în top cu câteva locuri când se face ajustarea la puterea de cumpărare, arată o analiză Euronews.

Salariul mediu anual ajustat pentru normă întreagă în UE a fost de 41.464 euro în 2025, potrivit datelor Eurostat. În cele 26 de țări ale UE incluse în clasamentul Eurostat, salariile medii brute ajustate pentru normă întreagă au variat de la 16.201 de euro în Bulgaria până la 85.609 euro în Luxemburg. Țările de Jos nu sunt incluse în această statistică din cauza metodologiei diferite de calcul.

După Luxemburg, urmează în top Danemarca (73.500 euro Irlanda (64.387 euro), Belgia (61.984 euro) și Austria (60.727 euro).

Dintre cele mai mari patru economii ale UE, Germania a avut cel mai mare salariu mediu, de 56.360 de euro. Franța s-a situat ușor peste media UE, cu 44.734 euro.

Salariul mediu brut a fost mult mai mic în celelalte două mari economii ale blocului comunitar, ajungând la 34.213 euro în Italia și la 35.125 euro în Spania.

La coada clasamentului, Bulgaria are cel mai mic salariu mediu, de 16.201 euro. Urmează Grecia (18.772 euro) și Ungaria (20.138 euro). România (20.818 euro), Slovacia (21.661 euro) și Letonia (22.688 euro) se numără, de asemenea, printre țările cu cele mai mici salarii.

Acestea sunt salarii brute, iar câștigurile sau veniturile nete pot varia din cauza diferențelor dintre taxe și contribuțiile sociale de la o țară la alta.

Decalajul salarial se reduce odată ce sunt luate în calcul prețurile locale. Standardul puterii de cumpărare (SPC / PPS) este o unitate utilizată pentru a compara ce se poate cumpăra în diferite țări. Acesta elimină efectul diferențelor de preț dintre țări, astfel încât un SPC cumpără aceeași cantitate de bunuri și servicii peste tot.

Decalajul scade atunci când salariile sunt ajustate în funcție de diferențele dintre prețurile pentru gospodării, potrivit calculelor Euronews Business bazate pe datele Eurostat.

Cel mai mare salariu mediu este de aproximativ trei ori mai mare decât cel mai mic, în baza puterii de cumpărare, comparativ cu peste cinci ori atunci când este exprimat în euro.

Luxemburg rămâne pe primul loc, cu 65.106 SPC. Bulgaria urcă două locuri până pe poziția a 24-a, în timp ce Grecia se clasează pe ultimul loc, cu 21.486 SPC.

Clasamentul se modifică, de asemenea, substanțial. Slovenia trece peste media UE, în timp ce Suedia și a doua cea mai mare economie a blocului, Franța, coboară sub aceasta.

Polonia și Lituania urcă fiecare câte trei locuri. Austria trece de pe locul al cincilea pe locul al doilea. Danemarca coboară de pe locul al doilea pe al patrulea, iar Irlanda de pe al treilea pe al șaselea.

Mai multe țări din Europa Centrală și de Est urcă în clasamentul SPC. România urcă de pe locul 23 pe locul 18, înregistrând cea mai mare ascensiune, de cinci locuri.

Estonia are cea mai mare scădere, coborând de pe locul 16 pe locul 21.

De ce diferă salariile atât de mult?

Potrivit experților, principalele motive sunt diferențele de dezvoltare economică și de productivitate.

„În linii mari, desigur, principalul motiv al diferențelor salariale dintre țările europene îl reprezintă nivelurile diferite de dezvoltare economică și productivitate, precum și producția realizată de angajați”, a declarat pentru Euronews Business Jaan Masso, conferențiar universitar în econometrie aplicată la Universitatea din Tartu.

Štěpán Jurajda, profesor la CERGE-EI din Praga, a indicat factori similari. „Principalele motive pentru decalajele mari ale salariilor din țările europene includ dotările diferite cu capital fizic și uman (educație) și productivitatea diferită (inclusiv instituții, reglementări eficiente, politici de cercetare și dezvoltare etc.)”, a spus el.

Editor : M.B.