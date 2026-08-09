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Video Topul serviciilor de informații din Europa. Cum arată ierarhia țărilor cu cei mai buni spioni și de ce Ucraina a urcat spectaculos

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Into the world of spy web world
Spionaj. Foto: Profimedia
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Se spune că spionii sunt cartea de vizită invizibilă a unui stat. Apar rareori în public, acționează 24 de ore din 24 din umbră și, de cele mai multe ori, sunt în spatele unora dintre cele mai mari operațiuni de pe glob. Europa se laudă cu unele dintre cele mai performante servicii de informații, care acum au propriul top, realizat de publicația franceză L’Express.

Pe primul loc se află MI6, celebra agenție de spionaj a Marii Britanii. Aceasta este apreciată pentru rețeaua sa globală de agenți și experiența în operațiuni externe.

Franța ocupă locul doi, fiind cunoscută pentru misiunile desfășurate în Africa, Orientul Mijlociu și în lupta antiteroristă.

Olanda este pe locul trei, remarcându-se prin contraspionaj și operațiuni cibernetice.

Surpriza topului este Ucraina, care prin serviciul SBU ocupă locul patru. Spionajul ucrainean a câștigat multe puncte pentru operațiunile împotriva Rusiei din timpul războiului.

Top cinci este completat de serviciul german de spionaj.

În a doua jumătate a clasamentului se află Polonia, Norvegia și Suedia, punctate în special pentru contraspionaj și monitorizare a activităților Rusiei. Letonia și Danemarca completează topul până la 10.

Clasasamentul a fost realizat de săptămânalul francez LExpress, după trei luni de analize la care au participat 60 de experți din 25 de țări, inclusiv 18 actuali, foști sau directori ai unor servicii de informații.

Editor : Ș.R.

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