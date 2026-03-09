Tot mai mulți europeni renunță la traiul în Germania, arată un raport. Din ce motive aleg să părăsească țara

Tot mai mulți cetățeni ai Uniunii Europene iau în considerare să abandoneze traiul în Germania din cauza creșterii costurilor, a discriminării și a lipsei sentimentului de apartenență, a raportat miercuri postul de televiziune polonez TVP World, citat de agenția Anadolu. Pentru prima dată în 15 ani, numărul cetățenilor UE care părăsesc Germania este mai mare decât cel al celor care sosesc, a afirmat postul de televiziune, citând un studiu comandat de comisarul federal german pentru migrație, refugiați și integrare, Natalie Pawlik.

Raportul a constatat că 35% dintre cetățenii UE chestionați iau în considerare părăsirea Germaniei, în timp ce 13% au întreprins pași concreți în acest sens.

Dintre respondenți, 42% au menționat costurile locuințelor ca motiv principal pentru care doresc să plece, în timp ce 36% au indicat cheltuielile generale de trai.

Aproape 39% au declarat că nu se simt pe deplin integrați în societatea germană, iar între 15% și 28% au raportat că au fost victime ale discriminării.

Alte provocări menționate au inclus barierele lingvistice și dificultățile în recunoașterea calificărilor profesionale.

Numărul falimentelor consemnat în 2025 reprezintă o creştere de 7,8% faţă de 2024 şi este de aşteptat ca aceste cifre să crească în continuare.

„În pofida unei dorinţe generale sporite de a economisi, multe gospodării nu mai au rezerve suficiente pentru a absorbi costurile în creştere”, susțin experții, potrivit Berliner Zeitung

Datoria medie per gospodărie insolventă a fost de aproximativ 15.000 de euro (17.718 dolari).

Potrivit estimărilor, în 2026 vor avea loc 110.000 de falimente personale în Germania, ceea ce va depăși recordul din 2021 (109.000 de cazuri).

