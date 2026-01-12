Tot mai mulţi francezi sunt de acord cu ideile de extremă-dreapta, dar nu și cu „strategia de victimizare a lui Marine Le Pen”

Un număr tot mai mare de francezi afirmă că sunt de acord cu ideile susţinute de partidul de extremă-dreapta Rassemblement National (RN), potrivit unui sondaj publicat duminică de cotidianul Le Monde. Totuși, Marine Le Pen este surclasată în preferințele alegătorilor.

Aproximativ 42% dintre francezi sunt de acord cu ideile promovate formaţiunea de extremă-dreapta, cu trei puncte mai mult decât anul trecut, un progres de 13 puncte din 2022. Aproape 44% consideră că acesta nu reprezintă o ameninţare la adresa democraţiei (-7).

În schimb, 44% nu sunt de acord cu ideile sale (-6 puncte), iar 41% consideră acest formaţiune politică „reprezintă o ameninţare” (+3).

Este un partid xenofob? Aproximativ 40% dintre cei chestionaţi cred că nu este. Această opinie este împărtăşită de aproape 60% din simpatizanţii partidului Les Republicans (LR, dreapta).

Aproape jumătate dintre cei chestionaţi (47%) consideră că RN nu este un partid antisemit.

Trend ascendent

Partidul de extremă-dreapta, pe un trend ascendent în ultimii ani, a reuşit să câştige 125 din 577 de mandate parlamentare la alegerile legislative anticipate din 2024.

În ceea ce priveşte capacitatea partidului de a accede la putere, şapte din zece francezi consideră că este capabil să facă acest lucru, o cifră în creştere din 2019.

La alegerile prezidenţiale din aprilie 2022, Marine Le Pen, pe atunci preşedinta RN, a ieşit pe locul doi în turul al doilea, cu 41,45% din voturi, împotriva lui Emmanuel Macron. Ea mai pierduse în turul al doilea în 2017 (33,90%), împotriva actualului preşedinte Franţei.

Începe procesul

Marine Le Pen ar putea vedea cea de-a patra sa candidatură prezidenţială blocată de justiţie şi va trebui să cedeze locul protejatului său, Jordan Bardella.

Lidera extremei drepte va fi judecată în apel începând de marţi la Paris în dosarul privind asistenţii parlamentari ai Frontului Naţional (anterior RN) la Parlamentul European.

În primă instanţă, anul trecut, Tribunalul Penal din Paris a condamnat-o la o interdicţie de cinci ani de a ocupa funcţii publice, cu efect imediat.

Pentru a putea candida la alegerile prezidenţiale din 2027, ea trebuie să fie achitată sau să i se reducă interdicţia.

Conform sondajului Le Monde, pentru moment, succesorul său ales şi preşedintele al RN, Jordan Bardella, este cel care „are cele mai mari şanse de a câştiga alegerile prezidenţiale” pentru 49% dintre francezi, comparativ cu 18% pentru Marine Le Pen.

„Strategia de victimizare adoptată de Marine Le Pen, liderul partidului de extremă dreapta Rassemblement National, după condamnarea sa pentru delapidare, nu a reușit să depășească cercul de susținători ai acesteia. Alegătorii partidului său îl consideră pe Jordan Bardella mai capabil să conducă Franța”, comentează le Monde.

Sondaj a fost realizat online între 1 şi 5 ianuarie pe un eşantion de 1.511 persoane reprezentative pentru întreaga populaţie cu vârsta de minim 18 ani, utilizând metoda cotelor (sex, vârstă, ocupaţia persoanei de referinţă) şi stratificarea pe regiuni şi tipuri de zone urbane.

Editor : Sebastian Eduard