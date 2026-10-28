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Tragedia feroviară din Spania: „O eroare umană” ar fi provocat accidentul. Ce spune ministrul Transporturilor

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Accident feroviar grav în Spania, cu zeci de morți. Foto: Profimedia Images
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Ministrul spaniol al Transporturilor, Oscar Puente, a declarat că o posibilă „eroare umană” ar fi contribuit la producerea accidentului feroviar din Toledo, soldat cu cel puțin 68 de morți. Potrivit oficialului, centrul de control a autorizat reluarea deplasării unuia dintre trenurile implicate în tragedie, după o defecțiune a sistemului de semnalizare, decizie pe care a calificat-o drept „inexplicabilă”, relatează AFP și Agerpres.

În accidentul produs la ora 08:53 (07:53 GMT) au fost implicate un tren operat de compania privată Iryo, deținută în proporție de 51% de grupul feroviar italian FS, care avea la bord 152 de persoane, și un tren al companiei Renfe, care transporta aproape 400 de pasageri.

Potrivit ministrului, sistemul de semnalizare LZB a suferit o defecțiune „în jurul orei 08:30”, declanșând inițial o „oprire automată” a șase trenuri din zonă, inclusiv a celor două implicate ulterior în accident.

Totuși, câteva minute mai târziu, centrul de control a autorizat trenul Renfe să își reia deplasarea, decizie pe care Oscar Puente a calificat-o drept „inexplicabilă”, atribuind-o unei „erori umane”.

Potrivit ministrului, trenul Renfe a parcurs 25 de kilometri în aproximativ 15 minute, înainte de a lovi trenul Iryo, care staționa pe o porțiune de linie dreaptă. Viteza de deplasare în momentul impactului rămâne, deocamdată, necunoscută.

Confruntat cu numeroase întrebări din partea jurnaliștilor, Oscar Puente, care a exclus posibilitatea de a demisiona, a descris accidentul drept „incredibil” și a susținut că sistemul feroviar spaniol este unul „sigur”.

Editor : Ș.A.

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