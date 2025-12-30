Live TV

Tragedia unei familii care aștepta „eliberarea" rusă. Soldații lui Putin l-au împușcat pe soț și au violat-o în grup pe soția acestuia

Parchetul de la Kiev a acuzat luni armata rusă de uciderea extrajudiciară a unor prizonieri de război ucraineni în regiunea Doneţk (est), ocupată în mare parte de Rusia, potrivit dpa, în timp ce mai multe media ucrainene, inclusiv portalul belarus independent Nasha Niva, au relatat despre cazul tragic al unei familii din oraşul Pokrovsk (din aceeaşi regiune) care nu se evacuase, în aşteptarea "ruşilor".

Potrivit unui comunicat al parchetului, soldaţi ruşi au luat doi prizonieri ucraineni în localitatea Şahovo, un sat din apropierea oraşului Pokrovsk, unde se duc lupte grele, şi l-au forţat pe unul dintre ei să se dezbrace. "Apoi i-au împuşcat pe ambii militari ucraineni dezarmaţi", se spune în comunicatul parchetului de la Kiev, care precizează că al doilea militar ucrainean a fost deposedat de haine după ce a fost ucis.

Parchetul ucrainean a declarat că au fost iniţiate proceduri judiciare pentru crime de război.

Kievul a acuzat în repetate rânduri forţele ruse de încălcarea Convenţiei de la Geneva privind tratamentul prizonierilor de război. Autorităţile ucrainene au raportat mai multe cazuri de prizonieri de război împuşcaţi sumar în baza unor înregistrări video distribuite de călăii înşişi pe conturi ale aplicaţiei de mesagerie Telegram.

Prizonieri de război ucraineni dintr-o brigadă mecanizată au fost ucişi săptămâna trecută în sectorul Guleaipole din regiunea Doneţk.

În septembrie, ofiţeri ai Direcţiei principale de informaţii de pe lângă Ministerul ucrainean al Apărării (GUR) au interceptat o convorbire între ocupanţi, în care comandantul unei unităţi ordona unui soldat din subordinea să execute doi prizonieri ucraineni.

În luna mai, ocupanţii ruşi au executat prizonieri ucraineni în localitatea Novopol din regiunea Doneţk.

Mai recent, soldaţi ruşi beţi l-au ucis brutal pe capul unei familii din Pokrovsk, care aştepta "russki mir" ("lumea rusă") , titrează publicaţia belarusă independentă Nasha Niva, citând canale Telegram ruseşti.

Viktoria Şvaiko - o locuitoare din Pokrovsk - a mărturisit că, în noaptea de 22 spre 23 decembrie, în locuinţa în care trăia cu familia sa au dat buzna trei soldaţi ruşi beţi. O înregistrare video cu mărturia ei în faţa anchetatorilor a fost publicată de canale Telegram din Rusia.

Femeia a spus că soldaţii proveneau din Brigada mecanizată a Armatei de Gardă nr.2, identificându-i cu poreclele : Şuher, Stroi şi Ulâbka.

Soldaţii au început să tragă la întâmplare în casă, de amuzament, iar apoi l-au ucis pe soţul ei, după ce îl bătuseră crunt. Ulterior, soldaţii au târât-o în dormitor şi au violat-o, ameninţând-o că o vor omorî, a relatat Viktoria Şvaiko în faţa anchetatorilor militari.

Soacra ei, pe care soldaţii voiau să o violeze şi să o omoare, a reuşit să scape şi să-i avertizeze pe vecinii pe care "cei trei" voiau să-i viziteze.

Femeia a mai spus că i-a implorat pe soldaţi să se oprească şi să nu dea foc casei, afirmând că ea şi soţul nu plecaseră din Pokrovsk întrucât "aşteptau să vină Rusia".

Soldaţii au ignorat rugăminţile ei şi au dat foc casei. Mai târziu, soldatul cu porecla "Ulâbka" (Zâmbet) şi-a revenit din starea de ebrietate, a îngenuncheat în faţa femeii, i-a cerut iertare şi i-a dat cardul său bancar cu mai multe mii de ruble drept răscumpărare pentru vina sa, relatează Nasha Niva.

Rusia încearcă să cucerească Pokrovsk de un an şi jumătate. Trupele ucrainene menţin în prezent linii defensive în cartierele din nordul oraşului, conform media citate.

Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...