Tragedie aeriană lângă Nancy: Un Mirage 2000D s-a prăbușit în timpul antrenamentului. Un pilot mort, suspiciuni de explozie în aer

Un avion de vânătoare Mirage 2000D s-a prăbuşit marţi seara lângă Nancy, în nord-estul Franţei, în timpul unui zbor de antrenament, provocând cel puţin un mort în rândul echipajului, conform informaţiilor furnizate miercuri de armata franceză a aerului şi a spaţiului, transmite AFP.

Accidentul aeronavei care aparţinea de baza aeriană 133 din Nancy-Ochey s-a produs în apropiere de Rogeville în jurul orei 23:00, potrivit aceleiaşi surse, confirmând o informaţie a publicaţiei Ici Lorraine. Căutările continuă pentru găsirea celui de-al doilea membru al echipajului.

Cauzele şi circumstanţele tragediei nu au fost precizate deocamdată.

Conform RTL localnicii relatează că ar fi văzut o explozie pe cer, un indici că aparatul ar fi putut exploda în aer

O conferinţă de presă era prevăzută la sediul prefecturii din Nancy.

Mirage 2000D

Mirage 2000D este un avion de luptă cu două locuri pentru atac la sol, intrat în serviciu în 1993. A fost implicat în majoritatea conflictelor în care a participat Franţa de atunci, în special în Kosovo în 1999, în Libia în 2011, în Afganistan, Irak, Siria sau în regiunea Sahel.

Cariera acestui avion de vânătoare a fost marcată de mai multe accidente, inclusiv în ianuarie 2019, în Jura, în timpul unui zbor de noapte la joasă altitudine, în care pilotul şi însoţitorul său şi-au pierdut viaţa. În timpul unui alt accident în iulie 2021, în regiunea Nancy, echipajul a reuşit să se catapulteze.

Pe 15 august 2024, două avioane de luptă Rafale s-au ciocnit în timpul unui zbor de antrenament pe cerul din regiunea Lorena (nord-est), ucigând două persoane din echipajul unuia dintre aparate, în timp ce, în martie 2025, două Alphajet din escadrila Patrouille de France s-au ciocnit de asemenea aproape de baza aeriană Saint-Dizier (Haute-Marne), echipajele reuşind să se catapulteze.

Pentru a rămâne în serviciu până în 2030, modelul Mirage 2000D a fost modernizat, cel mai recent exemplar, al 50-lea, fiind livrat armatei în luna iunie.

Editor : Sebastian Eduard