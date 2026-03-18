Tragedie în Alpii elvețieni: o femeie a murit după prăbușirea unei telecabine în stațiunea Engelberg. Cum s-a produs accidentul

Data publicării:
telecabina

O femeie a murit în urma prăbușirii unei telecabine pe un versant înzăpezit din stațiunea de schi Engelberg, din Alpii elvețieni, au declarat autoritățile locale. Poliția din cantonul Nidwalden, situat în centrul Elveției, a precizat că telecabina s-a desprins de cablu „din motive care nu sunt încă clare” miercuri, în jurul orei locale 11:00, anunță BBC.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

O înregistrare video arată telecabina rostogolindu-se pe muntele Titlis și răsturnându-se de mai multe ori înainte de a se opri.

Autoritățile au declarat ulterior că victima era o femeie de 61 de ani din regiune. Cauza accidentului este în prezent investigată.

Poliția din cantonul Nidwalden a declarat că femeia se afla singură în telecabină atunci când aceasta s-a desprins de cablu. Telecabina tocmai părăsise stația Trübsee și urca pe porțiunea de mijloc a muntelui când a avut loc accidentul.

Serviciul de salvare aeriană, ambulanțe și ofițeri de poliție au fost implicați în operațiunea de salvare. Un alt videoclip publicat pe rețelele sociale arăta un grup de salvatori deplasându-se către locul accidentului prin zăpada adâncă.

Un schior a declarat că „vânturile extrem de puternice” au făcut ca telecabinele să se balanseze, iar poliția a vorbit despre rafale de peste 80 km/h. Serviciul de telecabină este suspendat în mod normal atunci când vântul depășește 60 km/h.

Citește și: Accident cu o telecabină în regiunea Piemont din Italia: Doi oameni sunt răniți iar aproape 100 sunt blocați la peste 2.800 de metri

