Tragedie la Colosseum: Un muncitor a murit în timpul lucrărilor, iar al doilea nivel a fost închis temporar

Al doilea nivel al Colosseumului din Roma, unul dintre principalele obiective turistice din capitala italiană, a fost închis publicului miercuri, după ce un muncitor şi-a pierdut viaţa în cursul nopţii în interiorul monumentului, a anunţat Ministerul Culturii din Italia.

„Andrea Moretti, alpinist industrial specializat în lucrări la înălţime, a decedat în cursul nopţii în Amfiteatrul Flavian, în urma unui accident de muncă", a precizat ministerul într-un comunicat, transmite AFP, potrivit Agerpres.

„În semn de doliu, Parcul Arheologic al Colosseumului a decis închiderea pentru public, timp de o zi, a celui de-al doilea nivel, unde a avut loc accidentul", se precizează în comunicat.

Ministerul nu a oferit mai multe detalii. Poliţia anchetează împrejurările în care s-a produs accidentul.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a transmis „cele mai sincere şi profunde condoleanţe" în urma morţii „tragice a tânărului la locul de muncă".

Colosseumul, cel mai mare amfiteatru din lume, a fost construit în secolul I şi găzduia, printre altele, vânători de animale sălbatice şi lupte între gladiatori. Amfiteatrul putea găzdui aproximativ 50.000 de spectatori.

Monumentul este vizitat de până la 20.000 de persoane pe zi în perioadele cele mai aglomerate.

Editor : A.R.