„Transportul muniției nucleare și pregătirea acesteia pentru utilizare”. Belarus ogranizează exerciții militare de amploare

ilustrație cu o explozie nucleară și un soldat
În Belarus au început exercițiile unităților responsabile de utilizarea armelor nucleare și de asigurarea nucleară, a anunțat Ministerul Apărării al republicii.

„La desfășurarea exercițiului sunt implicate unități ale forțelor de rachete și ale aviației. În cadrul exercițiului, în colaborare cu partea rusă, se preconizează exersarea aspectelor legate de transportul muniției nucleare și pregătirea acesteia pentru utilizare”, se menționează în declarația ministerului.

Ca obiectiv al exercițiilor, Ministerul Apărării a menționat îmbunătățirea nivelului de pregătire a personalului, verificarea stării de pregătire a armamentului, a tehnicii militare și speciale pentru îndeplinirea sarcinilor, precum și „organizarea utilizării operaționale din zone neplanificate”. După cum s-a menționat în cadrul ministerului apărării, accentul principal va fi pus pe exersarea „aspectelor legate de camuflaj”, deplasarea pe distanțe considerabile și efectuarea calculelor pentru utilizarea forțelor și mijloacelor. „Exercițiul este o activitate de pregătire planificată în cadrul Statului Unionist, nu este îndreptat împotriva țărilor terțe și nu reprezintă o amenințare la adresa securității în regiune”, au asigurat reprezentanții Ministerului Apărării al republicii.

În septembrie anul trecut, în cadrul exercițiilor Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) desfășurate în Belarus, s-a exersat „planificarea utilizării armelor nucleare”. La manevre au participat militari din Belarus, Rusia, Kârgâzstan, Tadjikistan și Kazahstan. După aceasta au avut loc exercițiile ruso-belaruse „Zapad-2025”. La acestea a fost prevăzută, de asemenea, „planificarea utilizării” armelor nucleare și a sistemului de rachete „Oreshnik”. Ministrul apărării din Belarus, Viktor Khrenin, a declarat că aceste măsuri reprezintă „un răspuns la militarizarea” de la granițele țării, în special la crearea în Polonia a unui grup de 30–34 de mii de militari.

În martie 2023, Vladimir Putin a anunțat planurile de a amplasa arme nucleare tactice în Belarus, explicând acest lucru, printre altele, prin politica americană de amplasare a unor arme similare în țările europene. Primele încărcături nucleare au fost livrate în republică la mijlocul lunii iunie a aceluiași an, împreună cu complexele de rachete „Iskander” și 10 avioane capabile să transporte arme nucleare tactice.

În decembrie 2024, Vladimir Putin, în urma solicitării președintelui Belarusului, Alexander Lukașenko, a decis să amplaseze pe teritoriul republicii și rachete balistice „Oreshnik”. La sfârșitul anului 2025, Ministerul Apărării al Federației Ruse a declarat că „Oreshnik” a intrat în „serviciu de luptă” în republică. Ministerul a menționat că echipajele complexei au urmat o recalificare și acum „explorează noi zone de patrulare de luptă”.

