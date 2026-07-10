Live TV

„Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu”. Avertisment pentru Europa de la vârful Agenției Internaționale pentru Energie

Data publicării:
Strâmtoarea Ormuz.
Strâmtoarea Ormuz. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Abandonarea Moscovei „Electrificarea este răspunsul”

Dacă Strâmtoarea Ormuz va fi închisă pe termen nelimitat, Europa și restul lumii se vor confrunta cu consecințe grave, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, într-un interviu pentru Euronews.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) a emis un avertisment dur: deși aprovizionarea internațională cu combustibil rămâne sigură deocamdată, ultimele atacuri asupra petrolierelor din apropierea Strâmtorii Ormuz arată că dependența Europei de combustibilii fosili importați continuă să îi amenințe economia.

Întreaga lume ar trebui să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu, care sperăm că nu se va materializa, dar trebuie să fim cu adevărat pregătiți pentru cel mai rău caz”, a declarat șeful AIE, Fatih Birol, pentru sursa citată, referindu-se la o blocadă completă a strâmtorii, prin care trece 20% din tranzitul mondial de petrol și gaze.

Birol și-a menținut avertismentele anterioare privind deficitul de combustibil pentru avioane, respingând răspândirea alarmismului și numind-o în schimb un „apel de trezire” pentru ca rafinăriile și politicienii europeni să ia rapid măsuri preventive.

„Datorită muncii remarcabile a comisarilor, rafinăriilor și sprijinului din partea Statelor Unite și a Nigeriei, suntem acum capabili să echilibrăm produsele rafinate, dar totuși avem multe provocări în față dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă complet”, a adăugat el.

Pe lângă energie, conflictul din Orientul Mijlociu a avut efecte de domino asupra mărfurilor globale, inclusiv îngrășăminte, substanțe chimice și produse farmaceutice.

Abandonarea Moscovei

Birol a respins ideea revenirii la gazul rusesc, pe care Uniunea Europeană îl interzice oficial începând cu 2027, menționând că dependența pe termen lung de Moscova pentru energie a fost atât motivul pentru care blocul comunitar a fost aruncat în vârtejul prețurilor ridicate ale energiei electrice de astăzi, cât și o revelație pentru Europa de a pune capăt dependențelor sale externe.

„Am suferit mult în Europa din cauza dependenței excesive de Rusia, după întreruperea furnizării de gaze rusești”, a spus Birol. „Și economiile, afacerile și gospodăriile noastre au avut de suferit din cauza prețurilor ridicate la energie.”

În timp ce miniștrii energiei au analizat recent noi foraje interne de petrol și gaze ca urmare a preocupărilor legate de securitatea energetică, România și Cipru fiind în frunte, șeful AIE a avertizat că „Europa de mâine nu poate descoperi brusc petrol sau gaze”, sugerând că cel mai bun remediu e reprezentat de investițiile în electrificarea economiei blocului comunitar.

„Dacă ar fi existat petrol și gaze în Europa, le-am fi descoperit cu mulți ani în urmă”, a afirmat Birol, contrazicând personalități din industrie care susțin că există resurse neexploatate de combustibili fosili în țările UE.

Important, a subliniat Birol, este ca națiunile europene să producă cât mai multă energie pe plan intern și să evite dependența de alte țări.

UE și-a schimbat dependențele energetice în ultimii ani, Statele Unite fiind acum primul furnizor de exporturi de gaze naturale lichefiate (GNL) din UE. Însă Washingtonul face presiuni în prezent asupra Comisiei Europene pentru a elimina regulile privind metanul.

Administrația Trump susține că regulile, care impun producătorilor de petrol și gaze să monitorizeze și să raporteze emisiile legate de producția lor, vor crește costurile pentru producătorii săi de energie.

Întrebat dacă Comisia intenționează să răspundă cerințelor SUA, comisarul pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat pentru Euronews: „Vor exista ajustări și va trebui să facem lucrurile diferit (...) Dar nu vom renunța în niciun fel la obiectivele și obligațiile noastre.”

„Electrificarea este răspunsul”

Cu toate acestea, pentru Birol, principala cale către suveranitatea energetică este electrificarea, pentru că va duce la mai puține importuri de combustibili fosili.

„Trebuie să ne electrificăm energia, economia cât mai mult posibil, ceea ce înseamnă mai multe mașini electrice, mai multe pompe de căldură și o industrie mai electrificată”, a declarat șeful AIE.

Cu toate acestea, Birol a recunoscut că, deși blocul comunitar excelează în producerea de energie curată, UE a stagnat cu o rată de electrificare de 23% în ultimul deceniu, mult în urma unor țări precum Japonia, Coreea de Sud și China, care nu dispun de resurse abundente de petrol și gaze.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Zelenski, ironie la adresa lui Putin: „Dacă Elțîn ar fi știut că Rusia va ajunge să...
Gabi-Muresan
3
Martor la tragedie, un apropiat al lui Gabi Mureșan povestește ultimele clipe ale...
Vladimir Putin
4
China i-a dat un ultimatum lui Putin privind folosirea armelor nucleare în Ucraina...
rostec
5
Avionul rus de ultimă generație, dezvoltat să înlocuiască aparatele de zbor străine, nu...
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Digi Sport
Francezii sunt "șocați"! Ce a spus Materazzi despre Zidane, la 20 de ani de la finala Cupei Mondiale
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1115555432
Dilema succesiunii în Iran. Ce dezvăluie absența lui Mojtaba Khamenei de la înmormântarea tatălui său despre noua Republică Islamică
Iran Khamenei Funeral - Tehran
Trump spune că „a lăsat instrucțiuni” în cazul în care Iranul va reuși să-l asasineze: „Să-i bombardeze la o intensitate nemaivăzută”
Donald Trump la bordul air force 1
Donald Trump anunță că armistițiul cu Iranul a luat sfârșit, dar SUA acceptă cererea Teheranului de a continua negocierile
Iraq: Funeral Of Iranian Supreme Leader Ali Khamenei
Iranul l-a îngropat pe Ali Khamenei și odată cu bătrânul ayatollah s-a dus și atitudinea reținută față de jignirile americanilor
Israeli Prime Minister Netanyahu Press Conference in Jerusalem
Netanyahu: „Războiul cu Iranul nu s-a încheiat”. Premierul israelian avertizează că urmează noi provocări
Recomandările redacţiei
NATO Summit Defence Industry Forum In Ankara
Ce este și cum funcționează GlobalEye, viitoarea platformă NATO de...
trafic
Proiect UE: mașinile ar putea „refuza” să mai accelereze peste limita...
vasile tofan
Cine este Vasile Tofan, propunerea PAS pentru funcția de...
victoriei-2-e1783715992725
Anchetă epidemiologică după cazul de legioneloză la o angajată...
Ultimele știri
CM 2026. „Decizii de arbitraj corupte”, „Argentina nu a câştigat”. Federaţia argentiniană, victimă a unui atac cibernetic
Cea mai bătrână ursoaică polară aflată în captivitate a murit: Larissa avea 36 de ani, un record pentru această specie
Moldova va primi cel mai mare pachet de sprijin pentru apărarea aeriană din istorie din partea UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii scapă de ghinion până la sfârșitul lunii iulie 2026. Începe cea mai bună perioadă din ultimii doi...
Cancan
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele...
Fanatik.ro
Incredibil! Arbitrul a recunoscut că nu i-a dat galben lui Lionel Messi în schimbul tricoului
editiadedimineata.ro
Parlamentul European prelungește legea privind scanarea mesajelor, dar protejează conversațiile criptate
Fanatik.ro
Atacant de 1,5 milioane de euro la FCSB! De ce depinde transferul
Adevărul
Fuga din calea iadului: capcana mortală în care au sfârșit localnicii care fugeau de incendiile din Spania...
Playtech
Pericolul ascuns sub pământul României. Avertismentul unui expert american despre mineralele critice din ţara...
Digi FM
Cristi Borcea, în vacanță cu 8 dintre cei 9 copii ai săi. Imagine rară de familie din Grecia: „Pentru unii e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Acerbi pe Chivu, după ce românul nu i-a mai prelungit contractul: "Știm cu toții"
Pro FM
Adda, confesiune din vacanță și imagini în costum de baie: "Eram supărată că nu am reușit să slăbesc 4 kg"
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filme cu Tom Holland. Cele mai bune producții cu actorul din „Spider-Man”
Adevarul
Cum au fost păcăliți spionii europeni de o sursă de la Kremlin. Generalul care a sfidat propriile servicii...
Newsweek
Ce contribuții nu sunt luate în considerare la pensie? Înalta Curte a lăsat un pensionar fără 19.400 lei
Digi FM
Cum arată corveta livrată de Turcia României. E prima navă de luptă nouă care se alătură flotei în peste 30...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Stomacul meu se mănâncă singur". Bryan Johnson, milionarul care vrea să trăiască până la 160 de ani, a...
Digi Animal World
Un urs a intrat într-un hotel la 5 dimineața, a băut apă din hol și a dat buzna peste turiști în cameră...
Film Now
Cine e actrița considerată revelația din "Odiseea". Tom Holland și Matt Damon, în rolurile carierei
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...