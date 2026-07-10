„Trebuie să fim pregătiți pentru cel mai rău scenariu”. Avertisment pentru Europa de la vârful Agenției Internaționale pentru Energie

Dacă Strâmtoarea Ormuz va fi închisă pe termen nelimitat, Europa și restul lumii se vor confrunta cu consecințe grave, a declarat șeful Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, într-un interviu pentru Euronews.

Șeful Agenției Internaționale pentru Energie (AIE) a emis un avertisment dur: deși aprovizionarea internațională cu combustibil rămâne sigură deocamdată, ultimele atacuri asupra petrolierelor din apropierea Strâmtorii Ormuz arată că dependența Europei de combustibilii fosili importați continuă să îi amenințe economia.

„Întreaga lume ar trebui să fie pregătită pentru cel mai rău scenariu, care sperăm că nu se va materializa, dar trebuie să fim cu adevărat pregătiți pentru cel mai rău caz”, a declarat șeful AIE, Fatih Birol, pentru sursa citată, referindu-se la o blocadă completă a strâmtorii, prin care trece 20% din tranzitul mondial de petrol și gaze.

Birol și-a menținut avertismentele anterioare privind deficitul de combustibil pentru avioane, respingând răspândirea alarmismului și numind-o în schimb un „apel de trezire” pentru ca rafinăriile și politicienii europeni să ia rapid măsuri preventive.

„Datorită muncii remarcabile a comisarilor, rafinăriilor și sprijinului din partea Statelor Unite și a Nigeriei, suntem acum capabili să echilibrăm produsele rafinate, dar totuși avem multe provocări în față dacă Strâmtoarea Ormuz nu este deschisă complet”, a adăugat el.

Pe lângă energie, conflictul din Orientul Mijlociu a avut efecte de domino asupra mărfurilor globale, inclusiv îngrășăminte, substanțe chimice și produse farmaceutice.

Abandonarea Moscovei

Birol a respins ideea revenirii la gazul rusesc, pe care Uniunea Europeană îl interzice oficial începând cu 2027, menționând că dependența pe termen lung de Moscova pentru energie a fost atât motivul pentru care blocul comunitar a fost aruncat în vârtejul prețurilor ridicate ale energiei electrice de astăzi, cât și o revelație pentru Europa de a pune capăt dependențelor sale externe.

„Am suferit mult în Europa din cauza dependenței excesive de Rusia, după întreruperea furnizării de gaze rusești”, a spus Birol. „Și economiile, afacerile și gospodăriile noastre au avut de suferit din cauza prețurilor ridicate la energie.”

În timp ce miniștrii energiei au analizat recent noi foraje interne de petrol și gaze ca urmare a preocupărilor legate de securitatea energetică, România și Cipru fiind în frunte, șeful AIE a avertizat că „Europa de mâine nu poate descoperi brusc petrol sau gaze”, sugerând că cel mai bun remediu e reprezentat de investițiile în electrificarea economiei blocului comunitar.

„Dacă ar fi existat petrol și gaze în Europa, le-am fi descoperit cu mulți ani în urmă”, a afirmat Birol, contrazicând personalități din industrie care susțin că există resurse neexploatate de combustibili fosili în țările UE.

Important, a subliniat Birol, este ca națiunile europene să producă cât mai multă energie pe plan intern și să evite dependența de alte țări.

UE și-a schimbat dependențele energetice în ultimii ani, Statele Unite fiind acum primul furnizor de exporturi de gaze naturale lichefiate (GNL) din UE. Însă Washingtonul face presiuni în prezent asupra Comisiei Europene pentru a elimina regulile privind metanul.

Administrația Trump susține că regulile, care impun producătorilor de petrol și gaze să monitorizeze și să raporteze emisiile legate de producția lor, vor crește costurile pentru producătorii săi de energie.

Întrebat dacă Comisia intenționează să răspundă cerințelor SUA, comisarul pentru Energie, Dan Jørgensen, a declarat pentru Euronews: „Vor exista ajustări și va trebui să facem lucrurile diferit (...) Dar nu vom renunța în niciun fel la obiectivele și obligațiile noastre.”

„Electrificarea este răspunsul”

Cu toate acestea, pentru Birol, principala cale către suveranitatea energetică este electrificarea, pentru că va duce la mai puține importuri de combustibili fosili.

„Trebuie să ne electrificăm energia, economia cât mai mult posibil, ceea ce înseamnă mai multe mașini electrice, mai multe pompe de căldură și o industrie mai electrificată”, a declarat șeful AIE.

Cu toate acestea, Birol a recunoscut că, deși blocul comunitar excelează în producerea de energie curată, UE a stagnat cu o rată de electrificare de 23% în ultimul deceniu, mult în urma unor țări precum Japonia, Coreea de Sud și China, care nu dispun de resurse abundente de petrol și gaze.

Editor : Ș.R.