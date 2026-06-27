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Video „Trebuie să ne obișnuim”. Avertismentul Organizației Meteorologice Mondiale privind impactul valului de caldură

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caldura mare in oras
FOTO: Shutterstock
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Organizația Meteorologică Mondială avertizează că valul de căldură va avea un impact major asupra sănătății, forței de muncă, agriculturii și naturii. Experții susțin că astfel de episoade vor deveni tot mai frecvente, iar populația trebuie să se obișnuiască cu ele.

Experții atrag atenția că valul de caniculă din vestul Europei înaintează tot mai mult spre est. Germania a doborât recordul de temperatură, cu 41,3°C înregistrate într-un oraș din sud-vest, la granița cu Franța. În nordul țării, aproape de Olanda, s-au atins 40°C.

„Până la sfârșitul lunii se va deplasa din ce în ce mai mult spre Europa Centrală și zona Balcanilor. Se așteaptă temperaturi între trei și zece grade Celsius peste normalul aceastei perioade. Și vreau să subliniez, suntem în iunie. Vedem niveluri de căldură tipice pentru sfârșitul lunii iulie, pentru august”, a transmis Clare Nullis, purtătoarea de cuvânt a Organizației Meteorologice Mondiale (WMO).

Șeful departamentului de informații climatice din cadrul Organizației Meteorologice Mondiale (WMO), John Kennedy, avertizează că valurile de căldură extremă vor deveni tot mai frecvente, mai lungi și mai intense pe măsură ce încălzirea globală continuă.

„Valurile de căldură extremă vor apărea mai frecvent, vor dura mai mult și vor avea o intensitate mai mare, pe măsură ce încălzirea globală continuă. Și temperaturile nocturne sunt excepțional de ridicate. Când temperaturile rămân peste 20 de grade Celsius noaptea, așa cum am văzut recent, locuințele nu pot elimina excesul de căldură, iar acest lucru expune oamenii la condiții periculoase în interior”, a declarat acesta.

Totodată, specialistul adaugă că, în astfel de condiții, „organismul nu se poate recupera după căldura zilei”.

„Aceste probleme pot fi exacerbate în special în zonele urbane, unde temperaturile, în special noaptea, sunt mai ridicate din cauza mediului construit”, a precizat șeful departamentului de informații climatice din cadrul WMO.

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Editor : A.P.

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