Trei din patru piloți europeni au ațipit în cockpit în timpul zborului. Aproape un sfert continuă să piloteze deși sunt prea obosiți

Trei din patru piloți ai companiilor aeriene europene au ațipit cel puțin o dată în cabina de pilotaj, în timpul zborului, în ultimele patru săptămâni, iar aproape un sfert recunosc că, de regulă, continuă să piloteze chiar și atunci când sunt prea obosiți pentru a-și îndeplini atribuțiile. Datele provin dintr-un sondaj realizat în rândul a aproape 7.200 de piloți, care reclamă perioade insuficiente de odihnă, presiuni pentru prelungirea programului de lucru și teama de sancțiuni dacă declară că nu sunt apți de zbor.

Concluziile se bazează pe un sondaj realizat de Asociația Europeană a Piloților (European Cockpit Association – ECA) în rândul a aproape 7.200 de comandanți de aeronavă și copiloți. Participanții au semnalat perioade insuficiente de odihnă, presiuni pentru prelungirea programului de lucru și teama de a fi sancționați dacă declară că nu sunt apți pentru zbor, scrie The Guardian.

Aproape un sfert dintre piloți (24%) au recunoscut că, de regulă, preferă să continue să zboare în loc să declare că nu sunt apți din cauza oboselii, în timp ce alți 16,8% au spus că aleg să se declare bolnavi.

În aviație, oboseala poate fi provocată de programul prelungit, odihna insuficientă, orarele neregulate și zborurile care traversează mai multe fusuri orare, perturbând ritmul natural de somn al organismului. Aceasta reprezintă un risc important pentru siguranță, deoarece poate afecta capacitatea de judecată a piloților, le poate încetini reacțiile, reduce vigilența și îngreuna răspunsul la situații neprevăzute.

Potrivit reglementărilor europene privind siguranța aviației, companiile aeriene sunt obligate să dispună de sisteme pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea oboselii echipajelor.

Sondajul, realizat în luna august, a arătat că trei sferturi dintre respondenți au avut cel puțin un episod de „microsomn”, o perioadă scurtă și involuntară de somn, în timp ce pilotau o aeronavă, în cele patru săptămâni anterioare cercetării.

Piloții care lucrează pentru companii aeriene cu sediul în Irlanda și Malta au raportat cele mai ridicate niveluri ale acestor episoade. Mai mult de o treime dintre respondenți au declarat că nu beneficiază de suficientă odihnă pentru a preveni acumularea oboselii în timp.

În ciuda răspândirii acestei probleme, doar unul din trei piloți a declarat că, de regulă, anunță că nu este apt pentru serviciu atunci când este obosit. Jumătate au recunoscut că, în cele trei luni anterioare sondajului, au efectuat cel puțin un zbor în condiții în care ar fi trebuit să declare că sunt prea obosiți pentru a pilota.

Aproape jumătate dintre respondenți au afirmat că se tem de consecințe negative din partea conducerii dacă raportează că nu sunt apți de zbor din cauza oboselii, iar numai 11,9% au încredere în sistemul companiei aeriene pentru raportarea oboselii.

În ce țări europene piloții zboară cel mai des deși sunt obosiți

Ian Holder, directorul general al companiei de consultanță în siguranța aviației Baines Simmons, a declarat că rezultatele evidențiază diferențe persistente în modul în care companiile aeriene și autoritățile naționale gestionează oboseala. „Acest sondaj surprinde modul în care piloții europeni experimentează, în practică, gestionarea riscurilor asociate oboselii”, a afirmat el.

Holder a subliniat că rezultatele reflectă experiențele directe ale piloților, nu o măsurare directă a rezultatelor în materie de siguranță a aviației. Cu toate acestea, consecvența constatărilor de-a lungul a trei ani evidențiază probleme care necesită atenție.

El a indicat Finlanda și Țările de Jos drept exemple care demonstrează că este posibilă dezvoltarea unei culturi organizaționale mai bune în privința raportării oboselii.

Piloții companiilor aeriene cu sediul în Irlanda și Malta s-au numărat printre cei mai predispuși să se teamă de represalii din partea conducerii și printre cei care au cea mai puțină încredere în sistemele de raportare.

Proporția piloților care au declarat că ar zbura chiar și atunci când sunt obosiți a fost mai ridicată în Spania, Irlanda și Franța. Doi din cinci piloți care lucrează pentru companii aeriene cu sediul în Spania și o treime dintre cei angajați ai companiilor din Irlanda și Franța au afirmat că, de regulă, continuă să zboare atunci când sunt obosiți. Prin comparație, doar unul din zece piloți ai companiilor aeriene cu sediul în Regatul Unit a declarat același lucru.

Doar 15,6% dintre piloții companiilor aeriene low-cost consideră că angajatorul lor gestionează corespunzător riscurile asociate oboselii. Procentul este de 18,6% în cazul operatorilor ACMI, cunoscuți și ca operatori de tip wet lease – companii care pun la dispoziția altor transportatori aeronave, echipaje, servicii de întreținere și asigurare.

Aproape doi din cinci piloți au declarat că au recurs cel puțin o dată, în luna anterioară sondajului, la prerogativa comandantului de a prelungi programul de lucru al echipajului sau de a reduce perioadele de odihnă în circumstanțe excepționale.

Cu toate acestea, aproape 70% dintre respondenți și-au exprimat îngrijorarea în legătură cu posibilitatea de a refuza prelungirea programului de lucru. Rezultatul sugerează că o măsură concepută pentru situații excepționale poate fi însoțită de presiuni considerabile asupra echipajelor.

Editor : M.I.