Trei persoane au murit și una a fost rănită în urma inundațiilor provocate de ploile torențiale în departamentul Bouches-du-Rhone, din sud-estul Franței. Două femei, de 26 și 86 de ani, au fost găsite într-o pivniță inundată din Lançon-Provence, iar un bărbat de 75 de ani a fost găsit mort la Istres, după ce a fost luat de ape, potrivit autorităților franceze.

„Bilanțul uman a crescut, din nefericire, la trei persoane decedate și o persoană rănită”, a anunțat prefectura într-un comunicat. Potrivit pompierilor, două femei, în vârstă de 86 și, respectiv, 26 de ani, au fost găsite moarte într-o pivniță inundată din Lançon-Provence. O a treia victimă, un bărbat de 75 de ani, a fost luată de ape marți și găsită ulterior fără viață la Istres, potrivit prefecturii.

În unele localități, cantitățile de apă înregistrate au fost excepțional de mari: la Saint-Chamas au fost măsurați aproximativ 254 de milimetri de precipitații în 24 de ore, potrivit presei franceze.

Inundațiile au perturbat și transporturile, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru salvarea persoanelor aflate în pericol și evacuarea locuitorilor din zonele afectate.

Deși nivelul de alertă meteorologică a fost redus în departamentul Bouches-du-Rhone, unele zone continuă să fie inundate. Solurile saturate cu apă nu mai pot absorbi eficient noile precipitații și nici nu pot evacua rapid apa acumulată.

Autoritățile avertizează că ameliorarea condițiilor meteorologice nu înseamnă că pericolul a trecut în toate zonele afectate.

Fenomenul se înscrie în categoria episoadelor mediteraneene de precipitații intense, frecvente în special toamna, când aerul cald și umed provenit dinspre Marea Mediterană poate favoriza formarea unor furtuni puternice. În anumite condiții, asemenea episoade pot aduce peste 200 de milimetri de precipitații într-o singură zi și pot provoca viituri rapide.

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Editor : C.A.