Trei persoane, printre care și o fetiță de 10 luni, au murit în Germania lovite de un copac, în timp ce vânau ouă de Paște

O vânătoare de ouă de Paște din Germania s-a transformat într-o tragedie după ce un copac s-a prăbușit din cauza vântului puternic, ucigând trei persoane, printre care o fetiță de 10 luni și mama ei.

Copacul înalt de 30 de metri s-a prăbușit în timp ce aproximativ 50 de locuitori și membri ai personalului unui centru de protecție a copilului participau la activitatea organizată de Duminica Paștelui într-o pădure din apropierea localității Satrupholm, din regiunea Schleswig-Holstein, situată în nordul țării.

Fetița și mama ei, în vârstă de 21 de ani, se aflau printre cele patru persoane lovite de copac. Mama a murit la fața locului, în timp ce copilul ei a fost transportat cu elicopterul la spitalul din capitala provinciei, Kiel, unde a decedat ulterior.

O fată de 16 ani a decedat, de asemenea, la locul incidentului, care a avut loc duminică, în jurul orei 11:00. O femeie de 18 ani a fost rănită grav și primește îngrijiri medicale, dar rănile ei nu mai sunt considerate a-i pune viața în pericol, au raportat mass-media germane.

„Profund șocați”

Organizația de asistență socială SterniPark, care colaborează cu serviciile publice, administrează un centru rezidențial pentru părinți tineri, tineri și copii din district.

Într-o postare pe rețelele de socializare, organizația caritabilă a declarat că este „profund șocată” de „tragicul accident”.

„Căderea unui copac a pus capăt într-un mod îngrozitor veselei vânători de ouă de Paște”, se arată în postare. „SterniPark plânge moartea a trei tineri.”

Organizația a mulțumit, de asemenea, serviciilor de urgență pentru eforturile depuse, adăugând: „Locuitorii, copiii, adolescenții, rudele și personalul au acum nevoie de timp și de tot sprijinul nostru pentru a face față acestei teribile tragedii.”

Avertismente meteorologice

Autoritățile investighează cauza exactă a accidentului, dar poliția a declarat că arborele a căzut probabil „ca urmare a vâtului puternic”.

Duminică au fost emise avertismente de vânt puternic pentru această zonă, care rămân în vigoare și luni, agenția meteorologică germană anunțând că rafalele ar putea atinge viteze de până la 80 km/h.

Condiții similare au fost semnalate și în alte zone de-a lungul coastei Mării Baltice, inclusiv în nordul Poloniei.

O avertizare de vânt de nivel doi este în vigoare pentru anumite părți din regiunile Pomerania și Pomerania de Vest din Polonia, unde Centrul Guvernamental pentru Securitate (RCB) a avertizat locuitorii să fie precauți în aer liber, în special în apropierea copacilor.

Rafale de vânt de 85 km/h până la 95 km/h au fost prognozate pentru aceste zone, a avertizat agenția meteorologică poloneză IMGW, avertismentele fiind valabile până luni la ora 21:00.

