Trei persoane, printre care și o fetiță de 10 luni, au murit în Germania lovite de un copac, în timp ce vânau ouă de Paște

O vânătoare de ouă de Paște din Germania s-a transformat într-o tragedie după ce un copac s-a prăbușit din cauza vântului puternic, ucigând trei persoane, printre care o fetiță de 10 luni și mama ei.

Copacul înalt de 30 de metri s-a prăbușit în timp ce aproximativ 50 de locuitori și membri ai personalului unui centru de protecție a copilului participau la activitatea organizată de Duminica Paștelui într-o pădure din apropierea localității Satrupholm, din regiunea Schleswig-Holstein, situată în nordul țării.

Fetița și mama ei, în vârstă de 21 de ani, se aflau printre cele patru persoane lovite de copac. Mama a murit la fața locului, în timp ce copilul ei a fost transportat cu elicopterul la spitalul din capitala provinciei, Kiel, unde a decedat ulterior.

O fată de 16 ani a decedat, de asemenea, la locul incidentului, care a avut loc duminică, în jurul orei 11:00. O femeie de 18 ani a fost rănită grav și primește îngrijiri medicale, dar rănile ei nu mai sunt considerate a-i pune viața în pericol, au raportat mass-media germane.

Organizația de asistență socială SterniPark, care colaborează cu serviciile publice, administrează un centru rezidențial pentru părinți tineri, tineri și copii din district.

Într-o postare pe rețelele de socializare, organizația caritabilă a declarat că este „profund șocată” de „tragicul accident”.

„Căderea unui copac a pus capăt într-un mod îngrozitor veselei vânători de ouă de Paște”, se arată în postare. „SterniPark plânge moartea a trei tineri.”

Organizația a mulțumit, de asemenea, serviciilor de urgență pentru eforturile depuse, adăugând: „Locuitorii, copiii, adolescenții, rudele și personalul au acum nevoie de timp și de tot sprijinul nostru pentru a face față acestei teribile tragedii.”

Autoritățile investighează cauza exactă a accidentului, dar poliția a declarat că arborele a căzut probabil „ca urmare a vâtului puternic”.

Duminică au fost emise avertismente de vânt puternic pentru această zonă, care rămân în vigoare și luni, agenția meteorologică germană anunțând că rafalele ar putea atinge viteze de până la 80 km/h.

Condiții similare au fost semnalate și în alte zone de-a lungul coastei Mării Baltice, inclusiv în nordul Poloniei.

O avertizare de vânt de nivel doi este în vigoare pentru anumite părți din regiunile Pomerania și Pomerania de Vest din Polonia, unde Centrul Guvernamental pentru Securitate (RCB) a avertizat locuitorii să fie precauți în aer liber, în special în apropierea copacilor.

Rafale de vânt de 85 km/h până la 95 km/h au fost prognozate pentru aceste zone, a avertizat agenția meteorologică poloneză IMGW, avertismentele fiind valabile până luni la ora 21:00.

Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Carlos Cuerpo
3
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
Donald Trump
4
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
2025-09-07-1871
5
Lider AUR, despre conflictele din Coaliție: „Grindeanu a escaladat mult prea mult nivelul...
Te-ar putea interesa și:
Transport de ovine
Cum afectează conflictul din Orientul Mijlociu exporturile de ovine. DSVSA: Impactul va fi vizibil după Paște
Pope Leo XIV Leads Easter Vigil Mass - Vatican
Îndemnul papei Leon către lume, din timpul vigiliei pascale de sâmbătă seară, în contextul războaielor: „Să nu ne lăsăm paralizaţi!”
FED DECLARATII NICUSOR ZELENSKI 120326 CTR1_90408
Mesajul transmis de Nicușor Dan cu prilejul Paștelui Catolic și al Floriilor: „Învierea ne reconectează la valorile umanității”
Federal Cabinet
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia majoritatea deciziilor: „Să fim mai capabil să acționăm”
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.
Rusia a atacat masiv Ucraina chiar în timpul unei discuții între Zelenski și Papa Leon al XIV-lea: „Nici măcar o oră de pace”
Recomandările redacţiei
(SpotNews) IRAN TEHRAN EXPLOSION
„Toate elementele trebuie convenite astăzi”. Iranul și SUA au primit...
nicusor dan (1)
Nicușor Dan i-a chemat pe Ilie Bolojan și pe miniștrii Energiei și...
Donald Trump
Trump a mulțumit României pentru invitația la B9, însă nu va putea...
femei cu umbrele in vant pe strada
Vremea se schimbă radical: se anunță ploi, ninsori și temperaturi sub...
Partenerii noștri
Pe Roz
Mihaela Rădulescu, după "cea mai întunecată perioadă din viață": "Am trăit cu o durere imensă în ultima vreme"
Cancan
Medicii au refuzat dorința familiei lui Mircea Lucescu. Conducerea Spitalului Universitar, de neclintit chiar...
Fanatik.ro
Veste teribilă pentru FCSB: Daniel Bîrligea! Exclusiv
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce a făcut, de fapt, Dan Șucu după meciul pierdut de Rapid. Dezvăluiri de la tribuna VIP
Adevărul
Povestea olteanului cu plantații de portocali și măslini în Grecia: „Am plecat la muncă. La început treceam...
Playtech
Motivul pentru care motorina premium este mai ieftină. O nouă scădere a preţurilor se va observa la pompă...
Digi FM
Rețetă tradițională de drob de miel. Verdeața proaspăt tocată dă savoare preparatului nelipsit de pe masa de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
ADIO, Tottenham! Transferul lui Radu Drăgușin, în "linie dreaptă"
Pro FM
„Cea mai frumoasă”. Thalia, impecabilă într-o rochie despicată pe picior. Și-a fermecat fanii cu cele mai noi...
Film Now
Cele mai grave acuzații ale lui Blake Lively contra lui Justin Baldoni, respinse de judecător. Procesul nu...
Adevarul
Un general ucrainean trădător, care a luptat de partea rușilor, a fost lichidat de trupele Kievului
Newsweek
Europa se pregătește de criza pensiilor. Italia, Germania, Anglia cresc vârsta de pensionare. Ce face România?
Digi FM
Noi detalii în cazul medicului ucis și incendiat în propria locuință. Monica Pop, după ce principalul suspect...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Digi Animal World
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Film Now
Alec Baldwin, pus la zid de propria fiică din cauza diferenței de vârstă dintre el și Hilaria: „Ăsta e abuz...
UTV
Killa Fonic și Irina Rimes au urcat din nou împreună pe scenă în București. „Dragostea este universală”