Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute

Data publicării:
masina a politiei italiene pe care scrie carabinieri
Foto: GettyImages

Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei, a relatat marţi agenţia de presă ANSA, citată de dpa. Alţi 13 poliţişti, carabinieri şi pompieri au fost răniţi în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, la sud de oraşul Verona.

Conform primelor informaţii, reprezentanţii forţelor de ordine au intervenit pentru a evacua o casa ocupată de trei persoane - doi bărbaţi şi o femeie, probabil fraţi - când s-a produs o puternică explozie, care a provocat prăbuşirea întregii clădiri cu două etaje, informează Agerpres. Agenţii de poliţie au fost practic surprinşi sub dărâmături.

Mai mulţi pompieri prezenţi la locul incidentului s-au grăbit să le acorde ajutor, dar a fost prea târziu pentru trei dintre carabinieri.

ANSA a transmis că un frate şi o soră în vârstă de 60 de ani au fost reţinuţi sub suspiciunea de a fi responsabili de explozie, în care femeia a fost şi ea rănită.

Poliţia căuta acum o a treia persoană care se afla în momentul incidentului în casă şi care se pare că era rudă cu fraţii.

Editor : A.P.

