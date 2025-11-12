Trei români au fost arestați în Italia pentru că au șantajat un italian care încerca să vândă un hotel

Cei trei bărbați ar fi ocupat trei camere în hotel, apoi s-au prefac că sunt interesați să-l cumpere și, în final, l-au șantajat pe proprietar. Când victima – un hotelier din Bagnolo San Vito, în provincia Mantua – a declarat că nu este interesat, i-au cerut 15.000 de euro „despăgubiri”. Cu toate acestea, bărbatul i-a denunțat, iar cei trei complici au fost arestați de Carabinieri pentru extorcare.

Povestea a început pe 26 octombrie în Mantua, dar se ramifică până în Padova, unde locuiește unul dintre cei trei escroci, un român în vârstă de 37 de ani. Complicii săi, în vârstă de 37 și 43 de ani, locuiesc în Bologna și, respectiv, Modena.

Cei trei bărbați au ajuns la hotel și au cerut trei camere, prezentând documentele de identitate pentru a fi înregistrați. În zilele următoare, știind că proprietarul dorea să vândă, au manifestat interes pentru tranzacție și au făcut oferte de cumpărare. Pentru a acoperi costurile asociate vânzării, potrivit unei declarații a Carabinieri din Mantua, au cerut și au obținut 9.000 de euro și două smartphone-uri de ultimă generație de la proprietarul hotelului. Victima, deși era dispusă să vândă proprietatea, a încercat să se retragă, dar cei trei au amenințat că o vor incendia dacă nu le-o vinde pentru 60.000 de euro. După zile de negocieri, cei trei ar fi convenit cu proprietarul hotelului asupra sumei de 15.000 de euro pentru a anula achiziția.

În acel moment, proprietarul a contactat Carabinieri de la secția Bagnolo San Vito, a povestit ce s-a întâmplat și a depus o plângere. După anchetă, în colaborare cu secția mobilă din Mantua, Carabinieri l-au urmărit pe victimă în timpul întâlnirii convenite cu cei trei bărbați pentru predarea sumei de 15.000 de euro. După ce banii au fost înmânați, au intervenit, arestând cei trei complici în flagrant delict pentru extorcare agravată, apoi i-au dus la închisoarea din Mantua. Banii au fost recuperați și returnați proprietarului hotelului.

