Live TV

Trei români au fost arestați în Italia pentru că au șantajat un italian care încerca să vândă un hotel

Data actualizării: Data publicării:
carabinieri
foto: Profimedia

Cei trei bărbați ar fi ocupat trei camere în hotel, apoi s-au prefac că sunt interesați să-l cumpere și, în final, l-au șantajat pe proprietar. Când victima – un hotelier din Bagnolo San Vito, în provincia Mantua – a declarat că nu este interesat, i-au cerut 15.000 de euro „despăgubiri”. Cu toate acestea, bărbatul i-a denunțat, iar cei trei complici au fost arestați de Carabinieri pentru extorcare.

Povestea a început pe 26 octombrie în Mantua, dar se ramifică până în Padova, unde locuiește unul dintre cei trei escroci, un român în vârstă de 37 de ani. Complicii săi, în vârstă de 37 și 43 de ani, locuiesc în Bologna și, respectiv, Modena.

Cei trei bărbați au ajuns la hotel și au cerut trei camere, prezentând documentele de identitate pentru a fi înregistrați. În zilele următoare, știind că proprietarul dorea să vândă, au manifestat interes pentru tranzacție și au făcut oferte de cumpărare. Pentru a acoperi costurile asociate vânzării, potrivit unei declarații a Carabinieri din Mantua, au cerut și au obținut 9.000 de euro și două smartphone-uri de ultimă generație de la proprietarul hotelului. Victima, deși era dispusă să vândă proprietatea, a încercat să se retragă, dar cei trei au amenințat că o vor incendia dacă nu le-o vinde pentru 60.000 de euro. După zile de negocieri, cei trei ar fi convenit cu proprietarul hotelului asupra sumei de 15.000 de euro pentru a anula achiziția.

În acel moment, proprietarul a contactat Carabinieri de la secția Bagnolo San Vito, a povestit ce s-a întâmplat și a depus o plângere. După anchetă, în colaborare cu secția mobilă din Mantua, Carabinieri l-au urmărit pe victimă în timpul întâlnirii convenite cu cei trei bărbați pentru predarea sumei de 15.000 de euro. După ce banii au fost înmânați, au intervenit, arestând cei trei complici în flagrant delict pentru extorcare agravată, apoi i-au dus la închisoarea din Mantua. Banii au fost recuperați și returnați proprietarului hotelului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
Pașaport rusesc
3
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
Când se șterg punctele de penalizare. Foto Getty Images
4
După ce perioadă se șterg punctele de penalizare primite pentru abateri în trafic. Cum...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
caruta, sat INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce a descoperit Curtea de Conturi la primăriile din țară: salarii...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
dominic fritz ciprian ciucu
Dominic Fritz îl acuză pe Ciprian Ciucu că a făcut „blat deschis” cu...
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a...
Ultimele știri
Lavrov a fost dat din nou dispărut după ce Kremlinul a asigurat că nu a fost ostracizat. A lipsit de la o importantă întâlnire
Un ascultător norocos a câștigat o super mașină la aniversarea a 10 ani de Digi FM
Preşedintele Bulgariei a respins legislaţia care ar permite preluarea controlului asupra rafinăriei Lukoil. Ce face România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
furt oi
Trei români au furat 77 de oi de la o stână din Spania. Autoritățile au descris cum acționa banda de hoți
steag danemarca
Danemarca oferă un nou pachet de ajutor Ucrainei. La ce vor fi folosiți banii transferați de către Copenhaga
pusca cu luneta
Procurorii italieni anchetează un „turism cu lunetişti” în Bosnia: Plăteau pentru a împuşca locuitori din Sarajevo pentru amuzament
dani mocanu facebook
Ce au în comun Dani Mocanu, Alina Bica, Ionel Arsene și Mario Iorgulescu? Cum ar putea scăpa manelistul de executarea pedepsei
avion italia
Atenţionare pentru românii care vor să călătorească în Italia. Anunțul MAE
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
Compania de stat cu mai mulți șefi decât angajați. Salariile directorilor, jumătate din veniturile societății
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
„E vagabond! I-am plătit biletele de avion să vină nevastă-sa”. Gigi Becali, dezvăluiri uluitoare despre...
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Reformă pensii 2026. Schimbările care ar urma să apară pentru pensionari
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
S-a aflat: Siyabonga Ngezana s-a săturat de Gigi Becali și ”a plecat”!
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Eddie Murphy, după 45 de ani în lumina reflectoarelor: „Să fiu aici cu mintea și spiritul intacte este o...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Jack Scalia împlineşte 75 de ani. Cum arată azi actorul din „Dallas” și „All My Children”, idol al anilor ’80
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...