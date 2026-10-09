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Trei țări cer UE să blocheze tranzitul cerealelor rusești. Moscova, acuzată că profită de infrastructura europeană

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Combine harvester working on the field, ripe ears of wheat close up. Rural scenery, concept of harvesting and agriculture
Combină agricolă la recoltat grâu pe un câmp. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia Images
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Lituania, Letonia și Estonia au cerut vineri Uniunii Europene să interzică tranzitul cerealelor rusești pe teritoriul statelor membre, pentru a spori presiunea asupra Moscovei și a determina Rusia să înceteze atacurile asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră. Într-o scrisoare adresată liderilor UE, cele trei state baltice avertizează că Rusia continuă să folosească infrastructura europeană pentru propriile exporturi, în timp ce lovește rutele comerciale ale Ucrainei, relatează Reuters și EFE.

„Rusia atacă deliberat porturile ucrainene, navele civile, căile ferate, trenurile şi rutele comerciale cheie”, în timp ce „continuă să caute acces la pieţele internaţionale şi să-şi crească veniturile”, au scris premierul eston Kristen Michal, omologul său leton Andris Kulbergs şi preşedintele lituanian Gitanas Nauseda, într-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintelui Consiliului European, Antonio Costa.

„UE nu poate deveni o cale prin care Rusia să compenseze consecinţele economice ale propriei agresiuni”, îşi mai justifică cei trei lideri baltici cererea, adăugând că nu se poate permite Moscovei să folosească infrastructura europeană pentru a-şi pune în aplicare strategia şi nici pentru a exporta cereale „furate” din teritoriile ucrainene ocupate.

Atacurile ruseşti cu drone şi rachete asupra porturilor ucrainene şi a navelor deservite de aceste porturi au oprit în mare parte exporturile agricole ale Ucrainei livrate pe cale maritimă, în timp ce Rusia la rândul ei este forţată de atacurile cu drone ucrainene să caute rute alternative pentru propriile exporturi.

Estonia, ţară prin care nu tranzitează practic deloc cereale ruseşti sau belaruse, a impus totuşi o interdicţie naţională pentru astfel de transporturi pe 1 octombrie.

În Letonia, parlamentul a autorizat guvernul să crească cu până la 300% taxele pentru tranzitul cerealelor din Rusia şi Belarus, după ce executivul a interzis deja importul de cereale din aceste două ţări. Totuşi, societatea căilor ferate letone responsabilă cu impunerea acestor taxe a avertizat că nu le poate pune în aplicare, întrucât este contrar dreptului internaţional să se impună taxe arbitrare sau să se restricţioneze transportul de mărfuri dintr-o anumită ţară. Alianţa premierului Andris Kulbergs a câştigat alegerile legislative pe 3 octombrie, dar nu a format încă un nou guvern de coaliţie care să abordeze această chestiune.

Cât despre Lituania, aceasta a început să efectueze controale privind originea cerealelor care trec prin porturile sale, dar nu a impus încă o interdicţie oficială. Ministrul lituanian al agriculturii, Kestutis Mazeika, a declarat luna trecută că va fi examinată posibilitatea de a urmări originea tuturor transporturilor de cereale în tranzit care vin dinspre Rusia şi Belarus, în încercarea de a împiedica exporturile de cereale provenite din teritoriile ocupate ale Ucrainei.

Editor : M.I.

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