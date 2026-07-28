Tribunalul Constituţional din Polonia a blocat recunoaşterea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex încheiate în UE

Tribunalul Constituţional din Polonia a decis marți împotriva recunoaşterii căsătoriilor între persoane de acelaşi sex încheiate în Uniunea Europeană, care fusese transpusă în legislația internă în urma unei decizii CJUE.

Curtea a decis marţi că regulamentul relevant emis de ministrul de interne Marcin Kierwinski este neconstituţional, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Constituţia Poloniei defineşte căsătoria ca fiind o uniune între un bărbat şi o femeie.

În noiembrie, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a decis că statele membre ale UE trebuie să recunoască la rândul lor căsătoriile între persoane de acelaşi sex încheiate în alte state.

Cetăţenii UE trebuie să aibă garanţia că îşi pot continua viaţa de familie în diferite ţări ale UE, ca parte a dreptului lor de a circula liber în cadrul blocului comunitar, a decis instanţa cu sediul la Luxemburg. Cazul a fost deschis de doi bărbaţi care s-au căsătorit la Berlin în 2018.

În martie, Curtea Administrativă Supremă a Poloniei a decis că mariajele între persoane de acelaşi sex încheiate în alte state membre ale UE trebuie recunoscute de statul polonez. Procedând astfel, instanţa a transpus hotărârea CJUE în legislaţia poloneză.

Ordinul emis de ministrul de interne Marcin Kierwinski, pe care toate oficiile de stare civilă erau obligate să îl respecte, urma să intre în vigoare la sfârşitul lunii august.

Cu toate acestea, parlamentarii din partidul de opoziţie de dreapta Lege şi Justiţie (PiS) au făcut apel la Tribunalul Constituţional. Majoritatea judecătorilor acestei instanţe din Varşovia au fost numiţi în timpul mandatului PiS la guvernare şi sunt apropiaţi de această formaţiune politică.

Editor : B.P.