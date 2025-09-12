Live TV

Trimisul lui Donald Trump, anunț de la Bruxelles: „UE ar putea renunţa la gazele ruseşti peste un an"

Chris Wright
Chris Wright

Uniunea Europeană ar putea abandona gazele ruseşti în următoarele şase până la 12 luni, prin înlocuirea lor cu gaze naturale lichefiate din SUA. Washingtonul şi-a comunicat această poziţie către oficialii UE în cursul acestei săptămâni, a declarat vineri secretarul american al Energiei, Chris Wright, conform Reuters.

Chris Wright a făcut aceste declaraţii la Bruxelles, unde s-a întâlnit, joi, cu comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, pentru discuţii cu privire la încetarea achiziţiilor Europei de energie rusească. Blocul comunitar discută în prezent o serie de propuneri legale pentru a elimina importurile de petrol şi gaze din Rusia, începând din luna ianuarie 2028, cu o interdicţie vizând încheierea de noi contracte pe termen scurt, care ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

Cred că asta ar putea fi realizat foarte uşor în decurs de 12 luni, poate chiar şase luni, a spus Chris Wright, întrebat cât de rapid ar putea UE să renunţe la gazele naturale ruseşti. Noi, americanii, am putea să o facem mai repede şi cred că ar fi bine dacă aceste date ar fi aduse şi mai mult în faţă. Nu ştiu dacă acest lucru se va întâmpla, dar asta s-a discutat, a spus Chris Wright, făcând referire la întâlnirea lui cu comisarul Jorgensen.

SUA au început să crească presiunile asupra Europei pentru a reduce veniturile Moscovei din exporturile de energie, în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina. În calitate de cel mai profitabil produs exportat de Rusia, gazele naturale au ajutat la finanţarea războiului din Ucraina.

Jorgensen a spus joi că este inacceptabil ca UE să continue să importe energie din Rusia, dar a adăugat că obiectivul privind renunţarea din 2028 este unul ambiţios şi ar asigura că ţările UE nu se vor confrunta cu o explozie a preţurilor la energie sau crize de aprovizionare, între timp.

Citește și Ungaria și Slovacia trebuie să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia, avertizează trimisul lui Trump

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a afirmat zilele trecute că blocul comunitar analizează o renunţare mai rapidă la combustibilii ruseşti, în cadrul unor noi sancţiuni impuse Moscovei, fără a oferi detalii cu privire la modul în care Bruxelles va acţiona.

Un nou set de sancţiuni ar avea nevoie de aprobarea unanimă a tuturor celor 27 de state membre. Ungaria şi Slovacia s-au opus până acum propunerilor vizând sancţionarea gazelor ruseşti şi, de aceea, UE a propus ca interzicerea completă să intre în vigoare din 2028. Wright a subliniat:

Cu cât vom elimina mai rapid (n.r. dependența de gazele rusești), cu atât mai repede vom pune presiune asupra Rusiei

Potrivit estimărilor Bruxelles-ului, Europa ar urma să cumpere în acest an aproximativ 13% din necesarul său de gaze din Rusia, în scădere de la aproximativ 45% înainte de debutul invaziei ruseşti în Ucraina, în luna februarie 2022. 

