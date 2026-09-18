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Trimisul lui Putin și extrema dreaptă germană se pregătesc să discute reluarea livrărilor de gaze rusești

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Vladimir Putin Foto Profimedia
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Kirill Dmitriev, principalul trimis economic al liderului rus Vladimir Putin, și conducerea partidului german de extremă dreaptă „Alternativa pentru Germania” (AfD) au început pregătirile pentru o întâlnire care va avea loc anul viitor, în vederea discutării reluării livrărilor de gaze către Germania.

Reuters a afirmat că discuțiile privind o posibilă întâlnire încă din luna martie evidențiază legăturile strânse dintre Moscova și AfD, care, deși este împiedicată să ajungă la putere de o coaliție formată din rivalii săi, este cel mai popular partid în rândul alegătorilor germani, scrie European Pravda.

„La întâlnire ar participa Kirill Dmitriev, care este un consilier apropiat al lui Putin și care conduce fondul suveran de investiții al Rusiei, precum și co-liderii AfD, Alice Weidel și Tino Chrupalla”, a declarat una dintre surse.

„Înainte de sancțiunile impuse ca urmare a invaziei pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, Rusia furniza peste o treime din importurile de țiței ale Germaniei și peste jumătate din gazul natural al acesteia”, a declarat o sursă.

Sursa a precizat că întâlnirea va avea loc numai dacă Rusia și Ucraina vor ajunge mai întâi la un acord privind cadrul unui acord de pace, iar organizatorii speră că aceasta va reuni AfD, Rusia și Statele Unite. Printre locațiile posibile pentru summit se numără Israelul, Emiratele Arabe Unite și India, au adăugat aceștia.

Într-un interviu acordat în iunie agenției Reuters, Weidel a cerut încetarea boicotului asupra petrolului și gazelor rusești pentru a sprijini economia germană aflată în dificultate.

Dmitriev a participat luna aceasta la o întâlnire la Moscova cu reprezentanții americani Steve Witkoff și Jared Kushner.

Organizatorii sperau ca Witkoff și Kushner să participe și la întâlnirea privind gazele naturale, în cadrul căreia urma să se discute reluarea funcționării conductelor rusești de gaze „Nord Stream”, a declarat una dintre surse.

Un înalt oficial american a declarat pentru Reuters că Witkoff și Kushner nu fuseseră informați cu privire la summitul propus și nu primiseră invitații la acesta.

O astfel de întâlnire ar avea un caracter în mare parte simbolic, întrucât AfD nu face parte din guvern.

AfD prezintă apelul său de a relua livrările de gaze rusești ca pe un demers pragmatic, Weidel descriind „energia ieftină din Rusia” drept „secretul succesului «Made in Germany»”.

AfD speră că întâlnirea îi va demonstra competența în materie de politică externă și va scoate în evidență eșecul guvernului în combaterea prețurilor ridicate la energie, a declarat una dintre surse.

Editor : Sebastian Eduard

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