„Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front

Hot war continues around Bakhmut
Într-o lună, Rusia a cucerit 461 de kilometri pătraţi. Sursa foto: Profimedia Images

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat unitatea militară rusă care a folosit trei civili din Pokrovsk - un bărbat, o femeie și un copil de 13 ani - drept „scuturi umane”, în timpul unui atac asupra orașului, la începutul acestei luni, potrivit unei convorbiri interceptate publicate de Kyiv Post.

SBU a publicat o convorbire radio interceptată, în care un comandant rus le-a ordonat subordonaților săi să forțeze civilii să meargă în fața lor în timpul atacului urban. În înregistrare, o voce rusă dă instrucțiuni: „O femeie, un bărbat și un copil de 13 ani. Cei despre care vi s-a spus - civilii. Luați-i cu voi... duceți-i cu voi în poiană, lăsați-i să meargă în fața voastră și verificați. Ați înțeles?”

Pokrovsk este un oraș situat pe linia frontului în regiunea Donețk, din estul Ucrainei, unde au loc unele dintre cele mai intense și distructive lupte urbane din cadrul ofensivei actuale. Conform anchetei, incidentul a avut loc pe 10 noiembrie, atunci când grupuri de asalt ale Batalionului 1 de pușcași motorizați, din Regimentul 506 de pușcași motorizați al Rusiei au încercat să atace periferia sud-estică a orașului Pokrovsk din regiunea Donețk.

Anchetatorii SBU afirmă că, în timpul luptelor intense din zonele rezidențiale, un grup de asalt rus a capturat trei locuitori locali și a primit apoi ordinul de a-i împinge în fața trupelor care avansau. Civilii, potrivit raportului SBU, au fost obligați să intre primii în clădiri și să le „verifice” pentru a detecta eventuale focuri - servind efectiv ca scut uman în cazul unei rezistențe ucrainene.

SBU, împreună cu procurorii de la Parchetul Regional din Donețk, continuă să adune dovezi, să identifice tot personalul rus implicat și să pregătească materiale pentru viitoare trageri la răspundere.

Luna trecută, Kyiv Post a raportat că Serviciul de Informații Militare al Ucrainei (HUR) a publicat marți, 21 octombrie, o interceptare radio care sugerează că forțelor ruse li se ordonă să ucidă civilii din Pokrovsk care încearcă să părăsească zona de luptă. În înregistrare, un comandant de teren al Brigăzii 30 de pușcași motorizați, parte a Armatei a 2-a combinate a Rusiei, dă un ordin direct: „Supravegheați drumul, nu lăsați pe nimeni să treacă. Ați înțeles? Oricine are civili care transportă bagaje mari - trageți imediat.”

Brigada operează în prezent în apropierea Pokrovskului, potrivit HUR. Agenția a declarat că ordinul interceptat face parte dintr-un model mai larg de violență sistemică. „Execuțiile sistematice și tortura prizonierilor de război, uciderea civililor și execuțiile extrajudiciare ale propriilor trupe dovedesc încă o dată că crimele de război sunt o politică deliberată și țintită a statului agresor rus”, a declarat HUR într-un comunicat. Agențiile de informații ucrainene au interceptat anterior apeluri care descriu stresul psihologic și disprețul față de viața umană în rândul trupelor ruse.

Rusia respinge în mod regulat conținutul convorbirilor interceptate publicate de Ucraina, spunând că sunt false.

