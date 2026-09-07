Live TV

Triumful AfD îl pune pe Friedrich Merz în fața unei crize politice. Extrema dreaptă, aproape de putere

Data publicării:
Friedrich Merz.
Friedrich Merz. Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Cancelarul german Friedrich Merz se confruntă luni cu provocarea de a reacționa la triumful electoral al formațiunii anti-imigrație și proruse AfD (Alternativa pentru Germania) în Saxonia-Anhalt, un scrutin care plasează extrema dreaptă într-o poziție favorabilă pentru a conduce un land german pentru prima dată din 1945, comentează AFP, citat de Agerpres.

Liderul conservator înregistrează o serie de eșecuri de la preluarea puterii, în mai 2025, după ce a promis că va opri ascensiunea AfD, devenită a doua forță politică a țării la alegerile legislative de anul trecut.

Merz a promovat o politică economică liberală și a redus imigrația. În cele din urmă, însă, extrema dreaptă, condusă de charismaticul Ulrich Siegmund, în vârstă de 35 de ani, a dat o lovitură istorică partidului cancelarului, CDU, devansându-l cu aproape 44% din voturi, față de mai puțin de 18%.

Marele câștigător a ironizat duminică situația, numindu-l pe Merz un „foarte bun agent de campanie electorală pentru AfD”.

Conform proiecțiilor televiziunii publice germane, partidului AfD îi lipsesc trei mandate în parlamentul regional pentru a atinge majoritatea absolută de 42 de locuri.

Ar fi necesar, așadar, să atragă câțiva aleși din alte partide sau să formeze alianțe cu BSW, o mică formațiune de stânga, prorusă, aflată în poziția de arbitru.

Se deschide, fără îndoială, o perioadă de incertitudine și negocieri în Saxonia-Anhalt. Rezultatul este, însă, un adevărat seism, cu atât mai mult cu cât cultura asumării și a regretului pentru crimele naziste este încă profund înrădăcinată în Germania. Clasa politică se străduiește de ani de zile să sublinieze apropierea dintre AfD și mișcările neonaziste, în încercarea de a-i opri ascensiunea.

O figură marcantă a comunității evreiești din Germania, Charlotte Knobloch, s-a declarat îngrozită: „Nici în cele mai rele coșmaruri ale mele nu mi-aș fi putut imagina că extrema dreaptă ar putea câștiga din nou alegerile în Germania în acest fel”.

Fondată în 2013 ca partid eurosceptic, Alternativa pentru Germania s-a transformat într-o formațiune anti-migrație, cu o susținere deosebit de puternică în estul mai sărac al țării.

La fel ca restul clasei politice, CDU exclude orice alianță cu AfD. Însă Ulrich Siegmund și șefa AfD la nivel național, Alice Weidel, au vorbit duminică seară despre „o mână întinsă”.

Luni, Merz se va întâlni cu conducerea partidului său pentru a analiza înfrângerea, înainte de a susține o conferință de presă. Singurul mod în care CDU ar putea continua să guverneze în Saxonia-Anhalt ar fi printr-o alianță improbabilă cu toate celelalte partide, inclusiv cu extrema stângă.

Pentru deputatul CDU Sepp Muller, AfD este cea care „are mandatul de a forma un guvern” în această regiune. Lars Klingbeil, vicecancelar social-democrat și ministru al Finanțelor în guvernul federal de coaliție, vede în victoria AfD un „semnal de alarmă pentru Berlin”.

Pentru CDU, acest rezultat electoral este „mai mult decât o înfrângere grea”, analizează Oliver Lembcke, profesor de științe politice la Universitatea Ruhr din Bochum, intervievat duminică de AFP, anticipând „o recompunere majoră a peisajului politic german”.

Cancelarul era deja slăbit de numeroasele dispute din cadrul coaliției sale. Economia stagnantă, inflația provocată de războiul din Orientul Mijlociu, tensiunile cu Statele Unite și amenințarea rusă, care alimentează o reînarmare în ritm alert, reprezintă tot atâtea provocări pentru liderul german și tot atâtea argumente folosite de AfD în campania sa.

Încă de la începutul verii, Merz se confruntase cu zvonuri potrivit cărora lideri din propria tabără doreau să îl înlocuiască. Duminică seară, Torsten Frei, liderul deputaților conservatori și fost șef de cabinet al cancelarului, a încercat să dezamorseze acest scenariu, îndemnând să nu se „tragă concluzii greșite”.

Citește și: Convorbire telefonică între Donald Trump și Vladimir Putin, așteptată luni, după vizita lui Kushner și Witkoff la Moscova și Kiev

„Este esențial să fim și să rămânem stabili”, a subliniat el.

Merz nu va avea timp să respire. Alte două alegeri sunt programate pentru 20 septembrie. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, o altă regiune din estul Germaniei, AfD devansează SPD în sondaje, cu 35-37% din intențiile de vot, față de 28-32% pentru social-democrați.

În Berlin, CDU, AfD și stânga radicală Die Linke se află într-o situație de egalitate strânsă.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ninsoare abundentă în București.
1
Cât de mult va ninge la iarnă. Ce arată primele prognoze pe termen lung și care este...
jurilovca
2
Sute de oameni au mers în Deltă la un festival de borș care nu are loc. Cum au fost...
balastieră exploatare nisip pietriș agregate
3
Firmă cercetată penal pentru activităţi miniere fără permis. „Din balastieră s-ar fi...
SX
4
Charlie Ottley transformă o clădire veche de 120 de ani din Șirnea, Brașov, într-un pub...
Screenshot 2026-06-30 102743
5
Un fost șef al MI6 consideră că o pace durabilă în Ucraina este „practic de neconceput”...
Adio: "Cârtița" de la Real Madrid a renunțat la 9.000.000 de euro și și-a reziliat contractul!
Digi Sport
Adio: "Cârtița" de la Real Madrid a renunțat la 9.000.000 de euro și și-a reziliat contractul!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wahlabend Landtagswahl Sachsen-Anhalt 2026 - Messe Magdeburg - zentrale Wahlveranstaltung
AfD a câștigat alegerile din Saxonia-Anhalt, dar fără majoritate în parlamentul regional. Reacție dură din Polonia, laude de la Rusia
Nicusor Dan catedrala mantuirii neamului 1
Directorul Institutului de Istorie a Religiilor critică declarația lui Nicușor Dan despre „naționalismul sănătos”: „Nu pare că citește”
profimedia-1131092482
AfD câștigă detașat alegerile din Saxonia-Anhalt. Extrema dreaptă obține 44,5%, potrivit exit-poll-urilor
Racheta Spectrum
Premieră europeană în spațiu: O companie germană a reușit prima lansare pe orbită cu propria rachetă
Serghei Lavrov
„E începutul unui război real”. Lavrov acuză Germania că se îndreaptă spre o confruntare cu Rusia și denunță „metastazele nazismului”
Recomandările redacţiei
nicusor dan aheea mirabela gradinaru
Nicuşor Dan: „Educaţia nu înseamnă doar note, cataloage sau examene”...
Japanese Imperial family members attend the New Year's greetings
Cum schimbă Akihito, fostul împărat al Japoniei, regulile funerare...
elevi in sala de clasa
Bolojan: Noul an şcolar începe cu finalizarea unui mare program de...
incendiu după un bombardament rusesc asupra Kievului
Urmează cea mai intensă campanie de bombardamente a Rusiei de la...
Ultimele știri
Reacția lui Kim Jong Un la exercițiile militare ale SUA și Coreei de Nord: Phenianul a inclus un distrugător în sistemul său nuclear
Cresc prețurile la curent la Hidroelectrica. Cine va fi afectat
Șofer de microbuz care transporta 14 elevi la școală, prins băut la volan, în Timiș. A rămas fără permis 90 de zile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A crezut că fiul ei o minte și și-a ras părul pe ascuns. Adevărul descoperit câteva zile mai târziu le-a...
Cancan
De ce a murit Costeluș de la Clejani? Cauza reală a decesului
Fanatik.ro
Gestul uriaş făcut de Karlo Muhar pentru a putea semna cu FCSB: “Nu contează! Plătesc eu tot”
editiadedimineata.ro
Chatboturile ocolesc sancțiunile UE împotriva propagandei ruse
Fanatik.ro
Este oficial! Cristiano Ronaldo și Lionel Messi vor juca în aceeași echipă: „A fost visul meu!”
Adevărul
„Nepalezii sunt mai ieftini decât românii”. Declarația unui șef din HoReCa a reaprins dezbaterea despre...
Playtech
Ai pierdut chitanța cu care ai plătit o amendă. Mai poți demonstra că ai achitat-o?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a făcut: OUT după ce a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii, semnează cu noua echipă
Pro FM
Câte intervenții estetice și-a făcut Michael Jackson. Ce spunea regele pop înainte de moarte și ce a arătat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
De șase weekenduri e pe locul 1. Filmul care a ajuns la încasări de 2,4 miliarde de dolari la nivel global
Adevarul
Lacul uriaș care crește de 20 de ani în mijlocul unui sat. Fosta carieră minieră va deveni zonă turistică
Newsweek
Pensia unei pensionare a scăzut după ce a ales să mai muncească un an. Câți bani a pierdut la pensie. De ce?
Digi FM
Cea mai tânără miliardară din lume are doar 21 de ani. Cum a ajuns să aibă o avere de 1,1 miliarde de dolari
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Legătura neașteptată dintre gingii și creier. Boala gingivală poate accelera îmbătrânirea unei zone esențiale
Digi Animal World
O femeie în comă s-a trezit după ce un câine i-a atins mâna. Medicii susțin că e un miracol: „N-am mai văzut...
Film Now
Cine este Alina Șerban, regizoarea filmului „Eu contez”, cu premiera la Veneția
UTV
Mihai Bobonete a dezvăluit de ce a concediat bona copiilor săi: „A treia oară a recunoscut”