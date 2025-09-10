Live TV

Trump a cerut UE să impună tarife de 100%  Indiei și Chinei (The Guardian)

Vladimir Putin, Narendra Modi. Xi Jinping
Vladimir Putin, Narendra Modi și Xi Jinping au avut o întâlnire în China. Foto: Profimedia

Donald Trump a cerut UE să impună tarife de până la 100% asupra Indiei și Chinei, ca parte a eforturilor de a-l forța pe președintele rus, Vladimir Putin, să pună capăt războiului din Ucraina, potrivit unor rapoarte.

Președintele SUA a formulat această cerere în cadrul unei întâlniri între oficiali americani și europeni, în care s-au discutat opțiunile de creștere a presiunii economice asupra Rusiei, marți, potrivit Financial Times, BBC și Bloomberg, care au citat surse familiarizate cu discuțiile, scrie The Guardian.

Un oficial american ar fi declarat că administrația Trump este „gata să acționeze, gata să acționeze chiar acum, dar vom face acest lucru numai dacă partenerii noștri europeni se alătură nouă”.

Propunerea lui Trump vine pe fondul frustrării sale legate de negocierea unui acord de pace, inclusiv la summitul de mare anvergură cu Putin din Alaska, și pe fondul intensificării atacurilor cu drone ale Rusiei, inclusiv cel mai mare atac aerian asupra Ucrainei de până acum, săptămâna trecută.

După întâlnirea de la Washington, Trump a declarat reporterilor că se așteaptă să aibă o convorbire telefonică cu președintele rus „în această săptămână sau la începutul săptămânii viitoare”.

Măsura luată de Trump vine după ce Putin și-a consolidat relațiile cu omologul său chinez, Xi Jinping, și cu prim-ministrul Indiei, Narenda Modi, la un summit de gală în China.

Luna trecută, SUA au majorat tarifele la importurile din India la 50% ca răspuns la achizițiile de petrol rusesc efectuate de această țară.

Marți, Trump a scris pe platforma sa de socializare că negocierile comerciale cu India vor continua.

„India și Statele Unite ale Americii continuă negocierile pentru a aborda barierele comerciale dintre cele două națiuni”, a scris el pe Truth Social. „Aștept cu nerăbdare să discut cu bunul meu prieten, prim-ministrul Modi, în următoarele săptămâni.”

 

