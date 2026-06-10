Fostul ministru de Externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a declarat, într-un interviu acordat France24, că „eforturile președintelui Trump de a pune capăt acestui război au eșuat”. „Abordarea sa nu funcționează”, a susținut el, prevăzând că, atâta timp cât Trump nu o va schimba, „ne vom afla într-o situație de incertitudine în care rușii vor fi nemulțumiți de Trump pentru că nu exercită suficientă presiune asupra Ucrainei”, în timp ce Kievul și Europa or fi nemulțumite că nu exercită suficientă presiune asupra Rusiei.

Ar trebui Washingtonul pur și simplu lăsat pe margine? „Nimeni nu va îndrăzni să excludă Statele Unite ale Americii din acest proces”, a recunoscut Kuleba.

Pe câmpul de luptă, Dmitro Kuleba a spus că este „prea devreme să spunem că câștigăm războiul, deși cred cu tărie că îl vom câștiga”. Atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești - un „gât de sticlă” a cărui țintire a declanșat o criză a combustibilului în Rusia - înseamnă că „unul dintre punctele-cheie ale contractului social pe care președintele Putin l-a semnat” cu rușii „este încălcat”, a spus el.

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În săptămânile următoare, a prezis el, „vor veni mai multe știri din bătăliile aeriene decât din cele terestre”.

Întrebat despre posibile concesii teritoriale, Kuleba a fost categoric: „Niciun lider politic din Ucraina nu va semna vreodată un document în care să se menționeze că Ucraina cedează teritoriile ocupate Rusiei.”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a respins cererea lui Vladimir Putin privind retragerea din regiunea Donețk, a subliniat acesta, deoarece „încrederea în Rusia este zero”.

Pentru Kuleba, războiul se va încheia doar atunci când Putin va recunoaște „că Ucraina are dreptul să continue să existe ca națiune independentă, suverană și europeană” - o perspectivă „deocamdată departe de a fi realizabilă”.

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Editor : C.A.