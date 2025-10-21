Live TV

„Trump a fost manipulat de Putin”. Un fost ambasador american la Kiev crede că summitul de la Budapesta este o victorie pentru Moscova

Data publicării:
Steven Pifer
Steven Pifer a ocupat funcția de ambasador al Statelor Unite în Ucraina între 1998 și 2000. Foto: Profimedia
Din articol
Donald Trump „va eșua”, crede fostul ambasador al SUA în Ucraina Pifer, despre summitul Donald Trump - Vladimir Putin de la Budapesta

Un diplomat american a pus la îndoială eforturile recente ale Casei Albe de a media încetarea războiului Rusiei în Ucraina, susținând că Moscova folosește procesul în avantajul său și că abordarea președintelui Donald Trump este sortită „eșecului”, relatează Kyiv Post.

În cadrul unui interviu acordat luni sursei citate, Steven Pifer, care a ocupat funcția de ambasador al Statelor Unite în Ucraina între 1998 și 2000, a vorbit fără menajamente despre recentele tensiuni diplomatice dintre Moscova și Kiev.

Pifer consideră că recenta vizită a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost compromisă de discuția anterioară a președintelui american cu omologul său rus.

„Este evident că președintele Trump a fost din nou manipulat de Putin în convorbirea telefonică de joi”, a declarat Pifer. „Cred că rezultatul de vineri a fost foarte diferit de cel pe care l-ai fi putut avea cu două zile înainte”, a precizat acesta.

În opinia lui Pifer, frustrarea principală provine din presiunea evidentă exercitată de Trump asupra Ucrainei pentru a ceda teritoriul. „Trebuie să fie foarte frustrant pentru președintele Zelenski și pentru ucraineni faptul că, aparent, Casa Albă nu înțelege de ce nu sunt dispuși să renunțe la întreg teritoriul Donețkului”, a afirmat el.

De asemenea, a subliniat această idee evidențiind o neînțelegere mai profundă din partea americană. „M-a frustrat și faptul că, aparent, domnul Steve Witkoff a spus din nou că «deoarece toată lumea din Donețk vorbește rusa, ei vor să fie ruși», ceea ce, în opinia mea, nu este deloc adevărat”, a afirmat el.

Donald Trump „va eșua”, crede fostul ambasador al SUA în Ucraina

Pifer a subliniat că menținerea liniei în Donbas este o necesitate strategică: „Renunțarea la acest teritoriu ar însemna cedarea liniilor defensive care au oprit armata rusă timp de trei ani și jumătate”, a spus el, adăugând: „Sunt pur și simplu nedumerit de faptul că ei nu înțeleg de ce, în acest moment, Ucraina nu poate face acest lucru”.

Această evaluare este în concordanță cu declarațiile anterioare ale liderului american, făcute la bordul avionului Air Force One, potrivit cărora Ucraina ar trebui pur și simplu „să se oprească la liniile unde se află – liniile de luptă... să se întoarcă acasă, să înceteze uciderea oamenilor și să pună capăt conflictului”, înghețând efectiv conflictul în stadiul actual.

Pifer consideră că există slabe șanse ca sprijinul din partea Casei Albe să fie semnificativ, în special în ceea ce privește exercitarea de presiuni asupra Rusiei. El susține că Trump „nu este pregătit să depună eforturi pentru a ajunge la o înțelegere”.

„Dacă ar fi vorbit serios”, a susținut Pifer, Trump „ar fi căutat modalități de a exercita o presiune suplimentară asupra Rusiei”. Acesta a detaliat cum ar trebui să arate această presiune: „Ar fi exercitat presiuni asupra Moscovei pentru a schimba calculele lui Putin, pentru a-l face pe Putin să înțeleagă că încercarea de a câștiga pe câmpul de luptă va eșua și va însemna doar costuri politice, economice și militare mai mari pentru Rusia”.

Diplomatul american consideră că, fără consecințe în caz de nerespectare, eforturile Casei Albe vor fi în zadar. „Trump, în felul în care își desfășoară acum eforturile de mediere, va eșua, deoarece nu este pregătit să ia măsuri împotriva lui Putin atunci când acesta nu negociază în mod serios”, susține el.

Acest scepticism este evidențiat de schimbarea de poziție a lui Trump cu privire la o cerere cheie a Ucrainei. După ce a sugerat că ar putea furniza rachete Tomahawk, președintele SUA a renunțat la această idee, spunând: „Trebuie să ne amintim un lucru: avem nevoie de ele și noi. Știți, nu putem da toate armele noastre Ucrainei”.

Pifer, despre summitul Donald Trump - Vladimir Putin de la Budapesta

În opinia lui Pifer, alegerea Budapestei ca loc de desfășurare a viitorului summit Trump-Putin reprezintă o victorie pentru Moscova.

„Cred că rușii sunt cu siguranță încântați să meargă la Budapesta. Este unul dintre puținele locuri din Europa unde s-ar fi putut întâlni”, a explicat acesta.

El a atenționat că întâlnirea ar putea fi doar „o repetare a ceea ce s-a întâmplat în Alaska, unde președintele Trump părea să fi fost convins de Putin să accepte așa-numita «înțelegere», care conținea o serie de capcane pentru Ucraina”.

Pifer se îndoiește că summitul va duce la o evoluție semnificativă: „Nu sunt sigur, având în vedere că, cel puțin public, poziția Rusiei rămâne neschimbată, de ce ar crede cineva că Budapesta va avea un rezultat diferit față de Alaska?”.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins deja public alegerea locului de desfășurare, declarând: „Nu cred că un prim-ministru care blochează Ucraina peste tot poate face ceva pozitiv pentru ucraineni sau chiar poate aduce o contribuție echilibrată”, o aluzie la premierul ungar Viktor Orban.

Liderul de la Kiev a avertizat, de asemenea, asupra simbolismului istoric al locației: „Un alt «scenariu Budapesta» nu ar fi nici el pozitiv”, o referire clară la memorandumul din 1994 care nu a reușit să protejeze integritatea teritorială a Ucrainei.

„Nu știu dacă rușii s-au gândit sau nu la simbolismul vizitei la locul unde a fost semnat Memorandumul de la Budapesta. Presupun că președintele Trump nici măcar nu știe de existența Memorandumului de la Budapesta”, a spus el, adăugând: „Cred că, pentru că Trump îl place pe Orbán, este înclinat să meargă la Budapesta”

În ciuda perspectivelor sumbre, Pifer i-a oferit un sfat clar președintelui ucrainean: „Nu distrugeți relațiile cu Washingtonul”.

„Trebuie să păstrați deschisă posibilitatea ca ceva bun să se întâmple”, a spus fostul ambasador. El a sugerat că liderul ucrainean gestionează situația dificilă „cât se poate de bine”, menționând că „nu distruge relațiile cu Trump”.

Pifer a avut și un sfat pentru Europa: „Cred că europenii ar trebui să urmeze exemplul președintelui Zelenski. Nu ar trebui să distrugă relațiile cu Casa Albă”, a spus el, adăugând: „Dar cred că europenii, la fel ca ucrainenii, trebuie să ajungă la concluzia că Trump nu va fi de mare ajutor”.

„Zelenski trebuie să pornească de la premisa că Statele Unite nu vor oferi asistență” și să se concentreze în schimb pe linii alternative de aprovizionare, cum ar fi vânzarea de arme de către SUA către NATO, pentru ca acestea să le transfere mai departe, a mai precizat acesta.

