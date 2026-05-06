Trump ar urma să ajungă în Grecia în această vară. Rubio și Hegseth, așteptați și ei la Atena: „Se întâmplă multe lucruri”

Președintele Donald Trump ar urma să viziteze Grecia în perioada următoare, posibil chiar în această vară, potrivit ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Oficialul american a anunțat că și secretarul de stat Marco Rubio, precum și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, sunt așteptați în capitala elenă, pe fondul speculațiilor privind o posibilă deplasare înaintea summitului NATO din Turcia, scrie Politico.

Întrebată dacă vizita lui Trump va avea loc în această vară, ea a răspuns: „Nu pot să vă dau data exactă, se întâmplă multe lucruri, dar el va veni în Grecia.”

Ea a adăugat că și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, precum și secretarul de stat Marco Rubio vor vizita Atena.

Kimberly Guilfoyle, fost procuror, căsătorită cu guvernatorul Californiei Gavin Newsom și ulterior logodită cu Donald Trump Jr., a făcut declarațiile în timpul unei discuții cu jurnaliștii televiziunii publice elene ERT, în cadrul unei vizite la sediul instituției.

Într-un interviu recent acordat publicației Breitbart, autointitulată „platforma dreptei alternative”, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a spus că Trump ar avea parte de o primire foarte călduroasă în Grecia, dacă va efectua vizita.

„Se va simți foarte bine”, a spus Mitsotakis. „Grecii sunt foarte mândri de ospitalitatea lor.”

După interviu, Donald Trump a lăudat Grecia, pe care a descris-o drept „un aliat extraordinar”, și pe Mitsotakis, despre care a spus că este „un tip extraordinar”.

Guilfoyle a afirmat că i-ar sugera lui Trump să susțină un discurs important în Grecia, mai ales înaintea aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

„Desigur, tuturor ne-ar plăcea asta, nu-i așa? Să țină un discurs la Acropole. Sper că va veni, îi voi cere să vină. Muncește enorm, lucrează fără oprire”, a spus ea.

La Atena circulă intens zvonuri potrivit cărora Trump ar putea vizita Grecia înaintea summitului NATO din Turcia, programat pe 7-8 iulie.

