Live TV

Trump ar urma să ajungă în Grecia în această vară. Rubio și Hegseth, așteptați și ei la Atena: „Se întâmplă multe lucruri”

Data publicării:
U.S. President Donald Trump delivers an address to the nation at the White House in Washington, following U.S. strikes on Iran's nuclear facilities.
Președintele SUA, Donald Trump, se adresează națiunii, alături de vicepreședintele SUA, JD Vance (stânga), secretarul de stat al SUA, Marco Rubio (al doilea din dreapta), și secretarul apărării al SUA, Pete Hegseth (dreapta), de la Casa Albă din Washington, DC, pe 21 iunie 2025, după anunțul că SUA a bombardat obiective nucleare în Iran. Foto: Profimedia

Președintele Donald Trump ar urma să viziteze Grecia în perioada următoare, posibil chiar în această vară, potrivit ambasadoarei SUA la Atena, Kimberly Guilfoyle. Oficialul american a anunțat că și secretarul de stat Marco Rubio, precum și șeful Pentagonului, Pete Hegseth, sunt așteptați în capitala elenă, pe fondul speculațiilor privind o posibilă deplasare înaintea summitului NATO din Turcia, scrie Politico.

Întrebată dacă vizita lui Trump va avea loc în această vară, ea a răspuns: „Nu pot să vă dau data exactă, se întâmplă multe lucruri, dar el va veni în Grecia.”

Ea a adăugat că și secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, precum și secretarul de stat Marco Rubio vor vizita Atena.

Kimberly Guilfoyle, fost procuror, căsătorită cu guvernatorul Californiei Gavin Newsom și ulterior logodită cu Donald Trump Jr., a făcut declarațiile în timpul unei discuții cu jurnaliștii televiziunii publice elene ERT, în cadrul unei vizite la sediul instituției.

Într-un interviu recent acordat publicației Breitbart, autointitulată „platforma dreptei alternative”, premierul grec Kyriakos Mitsotakis a spus că Trump ar avea parte de o primire foarte călduroasă în Grecia, dacă va efectua vizita.

„Se va simți foarte bine”, a spus Mitsotakis. „Grecii sunt foarte mândri de ospitalitatea lor.”

După interviu, Donald Trump a lăudat Grecia, pe care a descris-o drept „un aliat extraordinar”, și pe Mitsotakis, despre care a spus că este „un tip extraordinar”.

Guilfoyle a afirmat că i-ar sugera lui Trump să susțină un discurs important în Grecia, mai ales înaintea aniversării a 250 de ani de la independența Statelor Unite.

„Desigur, tuturor ne-ar plăcea asta, nu-i așa? Să țină un discurs la Acropole. Sper că va veni, îi voi cere să vină. Muncește enorm, lucrează fără oprire”, a spus ea.

La Atena circulă intens zvonuri potrivit cărora Trump ar putea vizita Grecia înaintea summitului NATO din Turcia, programat pe 7-8 iulie.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_57_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
1
Moțiunea PSD-AUR a fost votată de 281 de parlamentari, Guvernul Bolojan a fost demis...
Screenshot 2025-12-13 232740
2
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru funcția de premier...
camioane autostrada
3
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a descoperit mii de camioane...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
4
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai susțin demersul. PSD...
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Digi Sport
Gigi Becali a "ales" viitorul premier al României
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi gestures
Ministrul iranian de Externe a ajuns la Beijing. Marco Rubio: „Chinezii să îi spună lui Araghchi ce trebuie să audă”
Paris, France - March 16, 2026: A pen indicates the Strait of Hormuz on a Marine Traffic map, symbolizing maritime analysis and strategic planning
Reacția presei de la Teheran după ce Donald Trump a renunţat la operaţiunea „Proiectul Libertate”
US-Air-Base
Proiectul american de amplasare a rachetelor cu rază lungă de acțiune în Europa este pus sub semnul întrebării (Le Monde)
US unveils force behind Iranian ports blockade
„Proiectul Libertate” al lui Donald Trump, între un gest umanitar sau o cale rapidă către mai mult război: „Vrea să rămână în istorie”
Rubio Briefing 5/5/26
Secretarul american de Stat Marco Rubio anunță că „faza ofensivă a războiului” din Iran s-a încheiat. Care e noua etapă
Recomandările redacţiei
Nicusor Dan
Criza politică se mută la Cotroceni. Nicușor Dan începe de astăzi...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat...
ID325722_INQUAM_Photos_Malina_Norocea
Ludovic Orban: „Nicușor Dan greșește grav. PSD nu e un partid...
nave militare americane / case colorate și o femeie din insula Ormuz / bărci ale Gardienilor Revoluției din Iran
„Totul s-a prăbușit”: Locuitorii insulei Ormuz sunt în pragul...
Ultimele știri
Recepţia de la Palatul Cotroceni de Ziua Europei, anulată. Explicația Administrației Prezidențiale
Iranul anunţă un nou sistem de reglementare a traficului în Strâmtoarea Ormuz. Cum funcționează
Ce sunt „agenții cu costuri reduse”. Avertismentul șefului serviciilor secrete din Polonia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii primesc un mesaj important de la Univers pe 6 mai 2026. Momentul în care spun “nu” și își schimbă...
Cancan
Fiul milionarului din Constanța, prins sub influența drogurilor la volan! Cum a încercat să-i înduplece pe...
Fanatik.ro
După Dinamo, MM Stoica a anunțat schimbarea siglei FCSB. Cum ar arăta noua variantă: „Îmi place mult”. Foto
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Managementul de milioane. Cât costă ”creierele” care decid soarta gazelor din Neptun Deep. Salariile...
Adevărul
Din Anglia, direct în inima Oltului. Doi tineri au lăsat străinătatea pentru a deveni „regii căpșunilor” la...
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primeşte ca primar al Craiovei
Digi FM
Și-a întâlnit iubirea vieții, apoi a ajuns în scaun rulant: "Mi-a fost teamă că nimeni nu mă va mai vrea"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Anamaria Prodan, decizie fără precedent: "Nimic nu s-a schimbat!"
Pro FM
Sting nu vrea să le lase averea de 550 de milioane de dolari copiilor săi: „E o formă de abuz să nu-i...
Film Now
Zoe Kravitz, eleganță „gotică” la Met Gala. Rochie neagră din dantelă, cu transparențe și decolteu larg, i-a...
Adevarul
Geniul literar din România care a sfârșit marginalizat din cauza a șase versuri. S-a luat de gât cu...
Newsweek
Din 10 lei încasați, statul cheltuie 9 lei pe pensii și pe salariile bugetarilor. Mai e loc să crească?
Digi FM
Cum s-a schimbat viața actorilor din „The Big Bang Theory”. Vedeta care este om de știință și în realitate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Un cățel pierdut a intrat pe teren la un meci al echipei lui Angel Di Maria. Stăpânii l-au găsit după ce a...
Film Now
Jason Statham și logodnica sa au plătit aproape 30 de milioane de euro pe „casa visurilor”. Detalii despre...
UTV
Dorian Popa și Andreea au făcut publice imaginile de la biserică. Jurământul miresei ar fi fost inspirat...