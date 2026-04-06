Trump este un pericol mai mare pentru pacea globală decât Putin, cred 81% dintre spanioli, arată un sondaj realizat de El Pais

Donald Trump și Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Un sondaj dat publicității de către jurnaliștii de la El Pais dezvăluie că locuitorii din Peninsula Iberică tind să creadă că liderul de la Casa Albă amenință pacea mondială chiar mai mult decât dictatorul de la Kremlin. 

Ultima ediție a sondajului 40dB. pentru barometrul din aprilie al EL PAÍS și Cadena SER relevă date devastatoare: cetățenii spanioli îl consideră pe Donald Trump cea mai mare amenințare la adresa păcii mondiale, ușor înaintea lui Vladimir Putin, președintele rus, iar pe amândoi îi urmează prim-ministrul israelian, Benjamin Netanyahu.

Sondajul relevă un pesimism profund cu privire la viitorul planetei, până la punctul în care nici măcar 10% dintre respondenți nu se așteaptă ca acesta să fie mai prosper și mai stabil. De asemenea, se observă o divizare aproape în două tabere, foarte marcată de diferențele ideologice, în rândul spaniolilor cu privire la creșterea cheltuielilor pentru apărare.

În schimb, ieșirea din NATO este susținută doar de alegătorii partidului Podemos. Toate datele interne ale sondajului pot fi descărcate aici.

Când respondenții sunt rugați să aleagă liderii care pun cel mai mult în pericol pacea pe planetă, Trump este menționat de 81%, față de 79,3% care îl menționează pe Putin și 71,2% pe Netanyahu.

Restul liderilor propuși de 40dB se află la o distanță mai mare: noul lider suprem iranian, Mojtaba Jamenei (62,9%); nord-coreeanul Kim Jong-Un (62,25%) și, la o distanță și mai mare, șeful statului celeilalte superputeri, chinezul Xi Jinping, care se situează la 49,3%.

Întreaga cercetare sociologică poate fi consultată AICI.

Editor : A.R.

