Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de pace care ar trebui să pună capăt războiului

Diplomații americani și europeni, care s-au întâlnit în ultimele zile cu liderii Ucrainei la Berlin, au aprobat în general două documente care prezintă garanții de securitate, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace în curs de elaborare.

Aceste garanții prevăd desfășurarea unui contingent european în Ucraina, cooperarea intensificată a SUA în domeniul informațiilor și menținerea, în timp de pace, a unei armate ucrainene reduse, dar semnificative și bine echipate.

Problema teritorială rămâne principalul punct de divergență. Oficialii americani și-au exprimat însă încrederea că și aceasta va putea fi rezolvată.

Trupele europene vor fi staționate în vestul Ucrainei, departe de zona demilitarizată prevăzută, dar vor servi ca mijloc de descurajare împotriva unei posibile agresiuni viitoare din partea Rusiei. „Coaliția celor care doresc” să ajute Ucraina a elaborat deja un plan de desfășurare a trupelor, a anunțat ieri premierul britanic Keir Starmer. La rândul său, serviciile de informații ale SUA vor monitoriza respectarea regimului de încetare a focului, pentru ca micile ciocniri armate să nu degenereze într-un nou război, și vor identifica acțiunile Rusiei care ar putea constitui pregătiri pentru o nouă invazie.

Obiectivul prioritar după instaurarea păcii va fi reducerea efectivelor armatei ucrainene la un „nivel pașnic” de 800 000 de militari, echipați cu armament modern și care au urmat pregătirea necesară. Acest lucru ar trebui să constituie un factor puternic de descurajare pentru Rusia.

În prezent, armata ucraineană numără aproximativ un milion de soldați. În planul inițial, pe care reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, l-au pregătit pe baza declarațiilor trimisului lui Putin, Kirill Dmitriev, efectivul armatei ucrainene era stabilit la 600.000 de persoane. De asemenea, Rusia cere limitarea anumitor tipuri de armament.

Punerea în aplicare a acordurilor încheiate rămâne sub semnul întrebării, deoarece Moscova nu participă la negocieri, iar reprezentanții săi continuă să formuleze cereri maximaliste. Rusia nu va fi de acord cu staționarea trupelor țărilor occidentale în Ucraina „în niciun caz”, a declarat ieri viceministrul de externe Serghei Riabkov. La întrebarea dacă Moscova este pregătită să accepte staționarea forțelor europene în afara formatului NATO, Riabkov a răspuns: „Nu, nu și încă o dată nu”.

Unii lideri europeni, într-o discuție cu NYT, și-au exprimat îngrijorarea că toate eforturile diplomatice depuse împreună cu americanii vor fi în zadar dacă nu se vor rezolva divergențele fundamentale dintre Rusia și Ucraina.

Persoane familiarizate cu conținutul documentelor convenite au declarat pentru ziar că unul dintre acestea conține numeroase directive concrete, pregătite pentru diferite scenarii de posibilă invazie rusă. Scopul lor este de a convinge Kievul de fiabilitatea garanțiilor de securitate oferite.

Un oficial american a calificat documentul drept „foarte concret” în ceea ce privește modul de a împiedica Moscova să invadeze din nou și de a o pedepsi dacă acest lucru se va întâmpla. Acesta descrie, în special, modul în care armata europeană și americană vor colabora cu forțele armate ale Ucrainei pentru a împiedica încercările de a-i ocupa teritoriul.

Potrivit oficialilor americani și europeni, noile garanții de securitate vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, în conformitate cu procedurile fiecărei țări. Trump a acceptat să prezinte documentele cu garanții în Senat, unde sunt ratificate de obicei tratatele, au declarat oficialii americani. Cu toate acestea, ei nu au precizat dacă vor prezenta oficial aceste garanții sub forma unui tratat.

