Live TV

Trupe europene în Ucraina. Ce prevede ultima variantă a planului de pace care ar trebui să pună capăt războiului

Data actualizării: Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Diplomații americani și europeni, care s-au întâlnit în ultimele zile cu liderii Ucrainei la Berlin, au aprobat în general două documente care prezintă garanții de securitate, relatează The New York Times, citând oficiali familiarizați cu detaliile planului de pace în curs de elaborare.

Aceste garanții prevăd desfășurarea unui contingent european în Ucraina, cooperarea intensificată a SUA în domeniul informațiilor și menținerea, în timp de pace, a unei armate ucrainene reduse, dar semnificative și bine echipate.

Problema teritorială rămâne principalul punct de divergență. Oficialii americani și-au exprimat însă încrederea că și aceasta va putea fi rezolvată.

Trupele europene vor fi staționate în vestul Ucrainei, departe de zona demilitarizată prevăzută, dar vor servi ca mijloc de descurajare împotriva unei posibile agresiuni viitoare din partea Rusiei. „Coaliția celor care doresc” să ajute Ucraina a elaborat deja un plan de desfășurare a trupelor, a anunțat ieri premierul britanic Keir Starmer. La rândul său, serviciile de informații ale SUA vor monitoriza respectarea regimului de încetare a focului, pentru ca micile ciocniri armate să nu degenereze într-un nou război, și vor identifica acțiunile Rusiei care ar putea constitui pregătiri pentru o nouă invazie.

Obiectivul prioritar după instaurarea păcii va fi reducerea efectivelor armatei ucrainene la un „nivel pașnic” de 800 000 de militari, echipați cu armament modern și care au urmat pregătirea necesară. Acest lucru ar trebui să constituie un factor puternic de descurajare pentru Rusia.

În prezent, armata ucraineană numără aproximativ un milion de soldați. În planul inițial, pe care reprezentantul special al lui Donald Trump, Steve Whitcoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, l-au pregătit pe baza declarațiilor trimisului lui Putin, Kirill Dmitriev, efectivul armatei ucrainene era stabilit la 600.000 de persoane. De asemenea, Rusia cere limitarea anumitor tipuri de armament.

Punerea în aplicare a acordurilor încheiate rămâne sub semnul întrebării, deoarece Moscova nu participă la negocieri, iar reprezentanții săi continuă să formuleze cereri maximaliste. Rusia nu va fi de acord cu staționarea trupelor țărilor occidentale în Ucraina „în niciun caz”, a declarat ieri viceministrul de externe Serghei Riabkov. La întrebarea dacă Moscova este pregătită să accepte staționarea forțelor europene în afara formatului NATO, Riabkov a răspuns: „Nu, nu și încă o dată nu”.

Unii lideri europeni, într-o discuție cu NYT, și-au exprimat îngrijorarea că toate eforturile diplomatice depuse împreună cu americanii vor fi în zadar dacă nu se vor rezolva divergențele fundamentale dintre Rusia și Ucraina.

Persoane familiarizate cu conținutul documentelor convenite au declarat pentru ziar că unul dintre acestea conține numeroase directive concrete, pregătite pentru diferite scenarii de posibilă invazie rusă. Scopul lor este de a convinge Kievul de fiabilitatea garanțiilor de securitate oferite.

Un oficial american a calificat documentul drept „foarte concret” în ceea ce privește modul de a împiedica Moscova să invadeze din nou și de a o pedepsi dacă acest lucru se va întâmpla. Acesta descrie, în special, modul în care armata europeană și americană vor colabora cu forțele armate ale Ucrainei pentru a împiedica încercările de a-i ocupa teritoriul.

Potrivit oficialilor americani și europeni, noile garanții de securitate vor fi obligatorii din punct de vedere juridic, în conformitate cu procedurile fiecărei țări. Trump a acceptat să prezinte documentele cu garanții în Senat, unde sunt ratificate de obicei tratatele, au declarat oficialii americani. Cu toate acestea, ei nu au precizat dacă vor prezenta oficial aceste garanții sub forma unui tratat.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Lada class submarine during Russian Navy Day in Saint Petersburg, Russia
1
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii au distrus cu drone subacvatice un submarin...
Ilie Bolojan
2
Bolojan, către semnatarii moţiunii: Criticaţi guvernul oricât. Dar mi se pare cu adevărat...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
3
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
ID329245_INQUAM_Photos_Alexandru_Nechez
4
Diana Buzoianu: Nu voi minți Comisia Europeană că am reformat Romsilva. Am trimis HG cu...
Euroclear
5
Un „coșmar juridic”: Rusia solicită daune de 230 de miliarde de dolari de la Euroclear...
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Digi Sport
Înșelat de soție, fostul jucător de la FCSB a câștigat 330.000€ la pariuri. Ce a făcut cu banii: "S-a terminat istoria!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Plenary session of the European Parliament
Ursula von der Leyen, avertisment înaintea unui summit decisiv: „Pacea de ieri a dispărut. Nu avem timp să ne lăsăm pradă nostalgiei”
ramstein profimedia-0972054706
Statele din formatul Ramstein au decis să aloce o sumă record Ucrainei în 2026. Pe ce vor merge banii
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă”
Ukrainian soldiers load FPV drones with explosives in Pokrovsk area to strike Russian positions
Soldații ruși din Pokrovsk apelează la o măsură disperată ca să nu execute ordinele comandanților
Președintele rus Vladimir Putin.
Rusia, acuzată că recrutează cetățeni iranieni pentru războiul din Ucraina. „Dacă se confirmă, e o nouă fază a integrării operaționale”
Recomandările redacţiei
illie bolojan in parlament
„În România lucrează prea puțini oameni”, susține Ilie Bolojan. „Noi...
Nicușor Dan, către românii care l-au întrebat ce face cu oamenii...
munte zapada
Mai cald în stațiunile montane, decât la câmpie: temperaturi mai mari...
RABLA
AFM a lansat a treia sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice...
Ultimele știri
Vizita lui Nicușor Dan în Marea Britanie, oportunitate pentru a atrage investiții chiar din partea diasporei românești
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e „bine cunoscută, dar deschisă discuțiilor”
SUA pregătesc noi sancțiuni împotriva Rusiei dacă Vladimir Putin respinge planul de pace
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dublă minune pentru o femeie, în doar câteva săptămâni. Ce i s-a întâmplat la scurt timp după ce s-a vindecat...
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
După ce a contestat “Legea Novak” la CCR, Nicușor Dan a plecat din România și s-a întâlnit cu celebrul...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Miodrag Belodedici, reacție tranşantă în conflictul FCSB – CSA Steaua: “Noi am câştigat Cupa Campionilor”
Adevărul
Avertisment dur de la London School of Economics. România e pe drumul dintre „trogloditismul intelectual” și...
Playtech
Curentul se scumpește din ianuarie 2026. Calcul: cât vei plăti pentru 100 kWh
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
Câte kilograme a ajuns să aibă Ilie Dumitrescu
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O lecție de umanitate în mijlocul groazei: povestea care a sfidat cruzimea războiului
Newsweek
Bolojan vrea schimbarea legii pensiilor: Ce tip de pensie urmează să dispară? Sute de mii de români, afectați
Digi FM
Sylvie din „Emily in Paris” a făcut furori pe covorul roșu în Franța. Philippine Leroy-Beaulieu, șic în...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...