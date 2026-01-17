Live TV

Trupele de elită ale Marii Britanii se antrenează la -20 de grade în Arctica pentru un război cu Rusia

Data publicării:
A Norwegian Army Soldier with the Long Range Reconnaissance Patrol Squadron, participates in a range during Patrol Course Winter in Bardufoss, Norway,
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

În Arctica, pușcașii marini britanici se pregătesc pentru un posibil conflict armat cu Rusia. La baza Camp Viking din nordul Norvegiei, unitățile de elită ale Marii Britanii urmează un antrenament extrem, care simulează scenarii de război în condițiile extreme ale nordului îndepărtat împotriva Rusiei. Puşcaşii marini dorm în zăpadă la temperaturi sub -20 de grade, iar programul include sărituri în gheaţă, rostogoliri în zăpadă, un pahar de rom şi un toast pentru regele Carol al III-lea. Aceste ritualuri fac parte din tradiţia pregătirii puşcaşilor marini pentru acţiuni în condiţii extreme.

Marea Britanie organizează astfel de antrenamente în Norvegia încă din timpul Războiului Rece, însă Camp Viking este o bază nouă. A fost deschisă în 2023, după începerea războiului dintre Rusia și Ucraina. Baza se extinde activ – numărul militarilor de la bază ar trebui să ajungă la 2000 în anul următor. Potrivit ministrului de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, Londra va dubla numărul pușcașilor marini din Norvegia în trei ani. Ea a afirmat că Flota Nordică rusă, navele, infrastructura subacvatică și amenințările la adresa cablurilor de comunicații afectează în mod direct securitatea transatlantică.

Exercițiile din tabără sunt apropiate de misiunile reale de luptă pe care trupele NATO ar trebui să le îndeplinească în cazul activării articolului 5 privind apărarea colectivă. Generalul britanic Jamie Norman a declarat că „nu mai trăim în condiții de pace”, descriind situația actuală din Europa ca o stare intermediară între pace și război.

Confruntarea arctică are și o altă fațetă. Dacă în Europa aliații se concentrează pe descurajarea Rusiei, la celălalt pol al Arcticii, președintele SUA Donald Trump creează tensiuni în jurul Groenlandei, insistând asupra controlului asupra insulei. Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, recent întors din Ucraina, nu și-a ascuns iritarea față de faptul că atenția se mută de la războiul din Europa de Est la disputa din jurul Groenlandei. Cu toate acestea, potrivit lui, liderii europeni nu au de ales. El a subliniat că pentru Norvegia amenințarea este iminentă. În apropierea granițelor se află Peninsula Kola și Murmansk, o bază cheie pentru submarinele rusești. În cazul unei crize, a subliniat el, tensiunile de aici pot degenera rapid într-o confruntare militară.

Londra și Oslo creează o misiune NATO cu denumirea provizorie „Arctic Sentry” (Paza Arctică). Acest format de cooperare militară are ca scop descurajarea Rusiei și transmiterea unui semnal către Washington cu privire la disponibilitatea Europei de a-și asuma o responsabilitate semnificativă pentru securitatea întregii regiuni. Cooper a subliniat că nu există diferențe fundamentale între estul și vestul Arcticii din punct de vedere al securității.

În Europa cresc temerile că Trump îi împinge pe aliați să se apere singuri și diminuează rolul SUA. Experții notează că țările europene trebuie să acționeze cu extremă prudență. Directorul centrului de analiză RUSI, Rachel Ellhuus, consideră că este important ca Europa să-și demonstreze prezența și solidaritatea în Arctica, fără a intra în confruntare cu SUA. Potrivit acesteia, NATO, ca organizație, se comportă cu reținere: secretarul general Mark Rutte nu a făcut declarații dure în sprijinul Danemarcei și Groenlandei, ceea ce ar putea submina încrederea în alianță și ar putea întări tendința către formate bilaterale și regionale de securitate. Unul dintre oficialii britanici, sub condiția anonimatului, a remarcat că la Londra se văd trei posibile motive ale lui Trump în Groenlanda. Primul îngrijorarea cu privire la securitatea Arcticii, al doilea – interesul pentru oportunitățile economice ale regiunii. Și cel mai radical – dorința de a extinde teritoriul și de a „face America mai mare”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilustrație explozie nucleară într-un oraș
1
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri...
femeie cu caciula se incalzeste la maini
2
Cum se anunță vremea în februarie, după o lună ianuarie geroasă. Estimări meteo pentru...
bancnote de 100 de lei
3
Ce a pățit un tânăr vasluian după ce a primit în cont bani virați din greșeală şi nu a...
profimedia-1066130305
4
Donald Trump a vorbit la telefon cu președinta interimară a Venezuelei. Delcy Rodriguez...
Emmanuel Macron a aparut cu un ochi rosu la un eveniment public
5
Emmanuel Macron a apărut cu un ochi roşu la un eveniment public. Ce a declarat...
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Digi Sport
Ce lovitură: e în stare critică, după un accident grav produs în Rusia! ”Au închis străzile”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
accf26af-b71d-4975-89c4-7d3c43f08af8
SUA, invitate de Danemarca la exerciții militare în Groenlanda, „în legătură cu Rusia”
Antonio Tajani
Italia intră oficial în competiția pentru Arctica. Guvernul Meloni lansează o misiune economică în nordul polar
mine antitanc
Polonia își întărește apărarea împotriva unei posibile invazii: „Putem mina orice frontieră în 48 de ore”
China,And,Taiwan,Flags,Painted,On,A,Concrete,Wall,With
China amenință direct Taiwanul: „Toate opțiunile care pot pedepsi forțele separatiste pentru independența Taipeiului rămân pe masă”
Donald Trump a acceptat medalia Premiului Nobel pentru Pace oferit de Corina Maria Machado
„Jenant, e lipsă de respect”. Indignare în Norvegia, după ce Maria Corina Machado i-a dat lui Trump medalia Premiului Nobel pentru Pace
Recomandările redacţiei
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele...
Traian Băsescu pe strada
Ce spune Traian Băsescu despre ieșirea PSD de la guvernare și o...
Emmanuel Macron la o conferință despre protejarea oceanelor
„Bătălia pentru adâncuri”: resursele oceanelor redesenează harta...
bloc
Vânzări îngreunate pe piața imobiliară: Tot mai mulți români amână...
Ultimele știri
Marco Rubio și Tony Blair, numiți de Donald Trump în Consiliul Păcii pentru Fâșia Gaza
Când pot fi plătite zilele de concediu nefolosite. Cum se calculează indemnizația și ce obligații au angajatorii față de salariați
Medicamente care îi pot lăsa pe șoferi fără permis. Lista completă și explicația medicului: „Pot influența testele rapide din trafic”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Accidentul de mașină care putea schimba istoria. Regina Mamă, la un pas de tragedie în timp ce era...
Cancan
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume...
Fanatik.ro
Gianni Infantino, salariu uriaș la FIFA! Câți bani încasează: suma a crescut spectaculos în ultimii ani. Atac...
editiadedimineata.ro
Cum ne schimbă limbajul urii creierul
Fanatik.ro
Simona Halep a stârnit din nou curiozitatea oamenilor. Imaginea care le-a dat de bănuit fanilor
Adevărul
Zelenski susține că acordul de pace al lui Trump ar putea fi semnat la Davos săptămâna viitoare. Care sunt...
Playtech
Unde poţi arunca electrocasnice stricate sau vechi în Bucureşti: nu le poţi lăsa în containerele obişnuite
Digi FM
Theo Rose nu îi cere niciodată bani soțului. Nici măcar când nu avea cu ce să-și plătească taxele: „Prefer să...
Digi Sport
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A...
Pro FM
Rochie cu transparențe, corset, atitudine de divă. Jennifer Lopez, spectaculoasă la petrecerea Vanity Fair
Film Now
„Te iubesc, Khalessi”. Jason Momoa și Emilia Clarke, la 15 ani de la debutul în „Game Of Thrones”. Zâmbetul...
Adevarul
Demonstrație spectaculoasă: un robot ucrainean a apărat singur o poziție timp de 45 de zile. „Inamicul nu a...
Newsweek
Pensionar a primit o veste șoc la recalcularea pensiei limită de vârstă: „Mi-au tăiat 1.000 lei!”. De ce?
Digi FM
Scandal pe aeroport. O româncă, refuzată la îmbarcare după ce a băut „o vodcă mică și un suc” înainte de zbor
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
A crezut că își mângâie câinele, dar a descoperit altceva în pat. Ce a descoperit când a aprins lumina...
Film Now
Pamela Anderson și-ar fi dorit "o relație mai bună" cu fostul ei soț, Tommy Lee: "Îmi este dor de el. Mereu...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...