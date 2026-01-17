Trupele de elită ale Marii Britanii se antrenează la -20 de grade în Arctica pentru un război cu Rusia

În Arctica, pușcașii marini britanici se pregătesc pentru un posibil conflict armat cu Rusia. La baza Camp Viking din nordul Norvegiei, unitățile de elită ale Marii Britanii urmează un antrenament extrem, care simulează scenarii de război în condițiile extreme ale nordului îndepărtat împotriva Rusiei. Puşcaşii marini dorm în zăpadă la temperaturi sub -20 de grade, iar programul include sărituri în gheaţă, rostogoliri în zăpadă, un pahar de rom şi un toast pentru regele Carol al III-lea. Aceste ritualuri fac parte din tradiţia pregătirii puşcaşilor marini pentru acţiuni în condiţii extreme.

Marea Britanie organizează astfel de antrenamente în Norvegia încă din timpul Războiului Rece, însă Camp Viking este o bază nouă. A fost deschisă în 2023, după începerea războiului dintre Rusia și Ucraina. Baza se extinde activ – numărul militarilor de la bază ar trebui să ajungă la 2000 în anul următor. Potrivit ministrului de externe al Marii Britanii, Yvette Cooper, Londra va dubla numărul pușcașilor marini din Norvegia în trei ani. Ea a afirmat că Flota Nordică rusă, navele, infrastructura subacvatică și amenințările la adresa cablurilor de comunicații afectează în mod direct securitatea transatlantică.

Exercițiile din tabără sunt apropiate de misiunile reale de luptă pe care trupele NATO ar trebui să le îndeplinească în cazul activării articolului 5 privind apărarea colectivă. Generalul britanic Jamie Norman a declarat că „nu mai trăim în condiții de pace”, descriind situația actuală din Europa ca o stare intermediară între pace și război.

Confruntarea arctică are și o altă fațetă. Dacă în Europa aliații se concentrează pe descurajarea Rusiei, la celălalt pol al Arcticii, președintele SUA Donald Trump creează tensiuni în jurul Groenlandei, insistând asupra controlului asupra insulei. Ministrul de externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, recent întors din Ucraina, nu și-a ascuns iritarea față de faptul că atenția se mută de la războiul din Europa de Est la disputa din jurul Groenlandei. Cu toate acestea, potrivit lui, liderii europeni nu au de ales. El a subliniat că pentru Norvegia amenințarea este iminentă. În apropierea granițelor se află Peninsula Kola și Murmansk, o bază cheie pentru submarinele rusești. În cazul unei crize, a subliniat el, tensiunile de aici pot degenera rapid într-o confruntare militară.

Londra și Oslo creează o misiune NATO cu denumirea provizorie „Arctic Sentry” (Paza Arctică). Acest format de cooperare militară are ca scop descurajarea Rusiei și transmiterea unui semnal către Washington cu privire la disponibilitatea Europei de a-și asuma o responsabilitate semnificativă pentru securitatea întregii regiuni. Cooper a subliniat că nu există diferențe fundamentale între estul și vestul Arcticii din punct de vedere al securității.

În Europa cresc temerile că Trump îi împinge pe aliați să se apere singuri și diminuează rolul SUA. Experții notează că țările europene trebuie să acționeze cu extremă prudență. Directorul centrului de analiză RUSI, Rachel Ellhuus, consideră că este important ca Europa să-și demonstreze prezența și solidaritatea în Arctica, fără a intra în confruntare cu SUA. Potrivit acesteia, NATO, ca organizație, se comportă cu reținere: secretarul general Mark Rutte nu a făcut declarații dure în sprijinul Danemarcei și Groenlandei, ceea ce ar putea submina încrederea în alianță și ar putea întări tendința către formate bilaterale și regionale de securitate. Unul dintre oficialii britanici, sub condiția anonimatului, a remarcat că la Londra se văd trei posibile motive ale lui Trump în Groenlanda. Primul – îngrijorarea cu privire la securitatea Arcticii, al doilea – interesul pentru oportunitățile economice ale regiunii. Și cel mai radical – dorința de a extinde teritoriul și de a „face America mai mare”.

