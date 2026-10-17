Trupele NATO se vor antrena în Polonia în vederea unor posibile misiuni de menținere a păcii în Ucraina

Cel puțin 1.500 de militari din Marea Britanie, Franța și Germania urmează să exerseze operațiunile logistice și de coordonare, în pregătirea unei posibile desfășurări viitoare în Ucraina.

Militarii urmează să sosească în Polonia luna viitoare pentru a exersa o desfășurare de forțe de menținere a păcii în Ucraina, în cazul unui viitor acord de încetare a focului între Kiev și Moscova, potrivit unui raport al publicației britanice The Times, citat sâmbătă de agenția de știri de stat poloneză PAP.

În cadrul exercițiilor, forțele armate ale țărilor NATO participante vor exersa procesele logistice necesare unei astfel de misiuni, inclusiv livrarea de combustibil, alimente și alte provizii esențiale către Ucraina, precum și asigurarea coordonării între trupele aliate.

Se pare că exercițiul militar are, de asemenea, rolul de a acționa ca factor de descurajare împotriva agresiunii ruse, pe fondul temerilor că războiul pe care Rusia îl poartă în prezent în Ucraina s-ar putea extinde dincolo de granițele NATO.

Articolul din The Times apare după ce, în iulie, prim-ministrul polonez Donald Tusk a declarat că așa-numita „Coaliție a celor dispuși” – un grup de 40 de țări înființat pentru a coordona ajutorul și a planifica viitoare măsuri de securitate pentru Ucraina – va organiza primele sale exerciții militare comune în Polonia, în toamnă.

Tusk a afirmat la momentul respectiv că experiența Poloniei în sprijinirea Ucrainei va fi un factor cheie în cadrul exercițiilor.

Kievul și aliații săi internaționali au lansat de mult timp ideea unei forțe multinaționale de menținere a păcii care să fie staționată în Ucraina după semnarea unui eventual acord de pace cu Rusia. Kremlinul se opune unui astfel de plan, avertizând că trupele străine staționate în Ucraina ar fi considerate ținte militare legitime.

Editor : Sebastian Eduard