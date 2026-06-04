Carabinierii din sudul Italiei au descoperit un sistem subteran de tuneluri care ar fi putut fi folosit de membri ai mafiei pentru a scăpa de percheziții și arestări. Potrivit anchetatorilor, este prima descoperire de acest calibru, după ani în care procurorii au suspectat existența unor rute secrete de fugă folosite de grupările criminale.

Descoperirea a fost făcută în timpul unor percheziții desfășurate la locuința unui suspect într-un dosar de trafic de arme. În prima fază, carabinierii au identificat o cameră subterană ascunsă, amenajată ca dormitor și dotată cu o baie improvizată.

Anchetatorii au continuat însă verificările, convinși că încăperea nu reprezenta întreaga construcție. Suspiciunile s-au confirmat după identificarea unei trape secrete din beton armat, acționată printr-un sistem electric complex.

După deschiderea trapei, carabinierii au descoperit un întreg sistem de galerii subterane. Până în prezent au fost identificați aproximativ 120 de metri de tuneluri, care pornesc din locuința percheziționată și ajung într-o localitate învecinată.

Potrivit anchetatorilor, traseul ar fi putut permite unui membru al mafiei să evite intervențiile forțelor de ordine și să părăsească rapid zona în cazul unei descinderi.

Deocamdată nu este clar dacă tunelurile au fost folosite efectiv pentru a facilita fuga unor suspecți sau dacă acestea erau doar pregătite pentru o astfel de situație.

Carabinierii cred că descoperirea ar putea reprezenta doar o parte a unei rețele subterane mai ample. Cercetările continuă pentru a stabili dacă există și alte tuneluri similare în zonă.

Procurorii au susținut de-a lungul timpului că organizațiile mafiote folosesc sisteme ascunse pentru a evita capturarea, însă până acum nu reușiseră să găsească o rețea de asemenea dimensiuni. În trecut au fost descoperite camere secrete și ascunzători subterane, însă niciodată un sistem complet de tuneluri care să lege două localități.

Editor : Ș.A.