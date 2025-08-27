Live TV

Turcia construiește primul său portavion. „Mugem” va avea trei piste, lungimea a trei stadioane și va combina avioanele cu dronele

TCG Anadolu
Imagine a navei amiral TCG Anadolu, care până acum îndeplinea rolul de portacion în marina turcă. Foto: Profimedia

Ankara face pași uriași în vederea construcției primului său portavion de mare tonaj. Comandantul șantierului naval Istanbul a anunțat că procesul de construcție a portavionului „Mugem” a început. Mai mult, contraamiralul Recep erdinc Yetkin a anunțat că nava va fi gata înainte de termen.

Portavionul va fi mai mare decât actuala navă amiral a Turciei, TCG Anadolu, este dezvoltat împreună cu distrugătorul de apărare aeriană TF-2000. Este primul portavion „național” al Turciei , cu peste 80% contribuție proprie. TCG Anadolu, nava amiral a Marinei, îndeplinea până acum rolul de portavion, deși nu era decât o navă de asalt amfibie multifuncțională, cu capabilitatea de a lansa drone, informează InfoDefensa

Proiectul Mugem reprezintă un progres tehnologic semnificativ în capacitățile navale ale Turciei, cu specificații care depășesc cu mult actualul navă amiral al țării, TCG Anadolu. În timp ce Anadolu funcționează ca o navă de asalt amfibie multifuncțională, Mugem este proiectată ca primul portavion complet al Turciei.

Noul portavion va avea o lungime de 285 de metri (935 de picioare) și o lățime de 72 de metri (236 de picioare), cu o deplasare de 60.000 de tone. Nava are un design optimizat al corpului, care asigură capacități superioare de navigare și manevrabilitate ridicată, chiar și în condiții maritime dificile. Designul inovator al provei reduce consumul de combustibil cu 1,5% și îmbunătățește caracteristicile de zgomot subacvatic, scrie TurkeyMinute.

Contract de 1 miliard de euro pentru Bulgaria. Rheinmetall va produce aici praf de pușcă și proiectile de 155mm

Mugem va utiliza un sistem STOBAR (Short Take-Off But Arrested Recovery), cu trei piste – două pentru decolare și una pentru aterizare. Inițial echipat cu o rampă de ski-jump pentru lansarea aeronavelor, inginerii turci dezvoltă un sistem de catapultă autohton pentru integrarea viitoare.

Centrala electrică a portavionului va fi alcătuită din patru turbine cu gaz în configurație COGAG (Combined Gas and Gas). Acest sistem, cuplat cu elice cu două arbori, va permite navei să atingă viteze de 25 de noduri, menținând în același timp o eficiență optimă a consumului de combustibil. Se preconizează că autonomia navei va ajunge la 10.000 de mile marine la 14 noduri, permițând până la 60 de zile de operațiuni continue.

Portavionul este proiectat să găzduiască 50 de aeronave, 20 pe punte și alte 30 în hangar. Flota aeriană va include pe lângă avioanele „clasice” și mai multe tipuri de drone Bayraktar.

Pentru autoapărare, portavionul va fi echipat cu un sistem de lansare verticală MIDLAS cu 32 de celule, patru sisteme de arme Gokdeniz Close-in și șase sisteme de arme la distanță Aselsan 25 mm STOP.

Nava va opera cu un echipaj de 400-500 de persoane, cu o capacitate totală de cazare de până la 800 de persoane, inclusiv personalul aviatic și unitățile forțelor speciale.

De asemenea, va dispune de facilități medicale complete, inclusiv capacități chirurgicale și o infirmerie completă.

 

Editor : Sebastian Eduard

