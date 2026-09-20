Turcia intervine în criza Rusia-Ucraina din Marea Neagră: negocieri tensionate pentru protejarea navelor comerciale

Ucraina şi Rusia au poziţii „dificil de conciliat” în ceea ce priveşte încetarea atacurilor asupra navelor comerciale în Marea Neagră, a declarat, sâmbătă, Hakan Fidan, ministrul turc de Externe, într-un interviu televizat, relatează AFP.

„Am transmis o propunere ambelor părţi cu privire la această chestiune. (...) Am primit deja răspunsuri de la ambele părţi. (...) Constatăm că ambele părţi au cereri şi poziţii care sunt dificil de conciliat”, a declarat şeful diplomaţiei turce pentru NTV, potrivit Agerpres.

„Principala noastră prioritate este transportul de cereale în Marea Neagră. Ţări din întreaga lume au nevoie de ele. Cerealele sunt un produs pe care ambele ţări îl vând, dar există dificultăţi care trebuie depăşite”, a adăugat el.

Pe fondul intensificării atacurilor în Marea Neagră, Turcia a transmis Moscovei şi Kievului o propunere pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale, inclusiv asupra unor nave sub pavilion turcesc, a declarat joi pentru AFP o sursă diplomatică turcă.

De la începutul invaziei ruse în Ucraina în 2022, aproximativ 25 de nave aparţinând unor companii maritime turceşti au fost ţinte ale atacurilor în Marea Neagră, potrivit Camerei turce de Comerţ Maritim Imeak.

La începutul lunii august, Ankara a cerut părţilor beligerante să implementeze un „moratoriu” pe fondul escaladării atacurilor împotriva navelor comerciale, într-o zonă maritimă saturată de nave de război, drone, mine şi avioane de vânătoare.

Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat însă că implementarea unei astfel de măsuri ar fi „imposibil de monitorizat”.

Mai multe nave au fost vizate de atacuri cu drone atribuite Ucrainei, care vrea să perturbe transportul de cereale şi hidrocarburi în beneficiul Rusiei.

Editor : Ș.R.