„Turismul la pompă”. Țara europeană care a devenit un adevărat magnet pentru șoferi. Al doilea cel mai mic preț din UE

Cât costă benzina în Polonia

Programul guvernului unei țări UE de plafonare a preţurilor carburanţilor la pompă îi atrage pe şoferii din ţările vecine să treacă graniţa şi să alimenteze cu una dintre cele mai ieftine benzine din Uniunea Europeană, transmite Bloomberg.

Acest fenomen a fost observat pentru prima dată în Polonia de economiştii băncii PKO Bank Polski SA, după ce datele privind vânzările cu amănuntul au arătat luni o creştere cu 13,4% a vânzărilor de combustibili în aprilie faţă de martie. Datele statistice oficiale nu se potrivesc cu propriile date ale băncii, care au arătat că tranzacţii cu cardul personal la benzinării au rămas practic neschimbate luna trecută.

Saltul de două cifre al vânzărilor de combustibili „s-a datorat, probabil, creşterii cererii din partea companiilor sau a entităţilor străine”, au declarat economiştii băncii PKO, conduşi de Piotr Bujak. „Cheltuielile cu cardul ale clienţilor PKO la staţiile de alimentare au rămas stabile în această perioadă”, au adăugat economiştii celei mai mari bănci poloneze.

De la începutul lunii aprilie, Polonia a redus taxele pe combustibili şi plafonat preţurile la pompă, pentru a-şi proteja consumatorii de consecinţele războiului din Iran asupra preţurilor la energie. Ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, a declarat luni că, cel mai probabil, Polonia va prelungi măsura până în luna iunie.

Plafonarea preţului carburanţilor costă contribuabilii polonezi aproximativ 1,6 miliarde de zloţi (440 de milioane de dolari) pe lună. Un litru de benzină Eurosuper 95 a costat în medie 1,49 euro (1,74 dolari) săptămâna trecută în Polonia, al doilea cel mai mic preţ din UE, după cel din Malta, conform celor mai recente date ale executivului blocului comunitar.

