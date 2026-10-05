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Turneu strategic al lui Marco Rubio în Europa. Ce planuri are secretarul de Stat al SUA în Islanda, Grecia și Portugalia

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Secretarul de stat american Marco Rubio gesticuleaza cu mana la o coferinta
Secretarul de stat american Marco Rubio. Foto: Profimedia Images
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Secretarul american de Stat Marco Rubio începe luni un turneu în Islanda, Grecia şi Portugalia cu o agendă axată pe securitate şi cooperare economică, informează agenția EFE, citată de Agerpres.

Rubio îşi va începe călătoria în Islanda, o ţară strategică din Atlanticul de Nord. El se va întâlni la Reykjavik cu oficiali pentru a discuta colaborarea în domeniul economiei şi securităţii”, se arată într-un comunicat oficial al Departamentului de Stat.

Ulterior, secretarul de Stat american se va deplasa în Grecia, conducând o delegaţie a SUA care va participa la al şaselea Dialog Strategic între cele două ţări, principalul mecanism bilateral de coordonare politică, creat în 2018.

Întâlnirea va urmări să aprofundeze” cooperarea în domenii precum apărarea, securitatea regională şi energia, se mai adaugă în comunicat.

Secretarul de Stat al SUA îşi va încheia turneul, care va dura până joi, 8 octombrie, în Portugalia, unde planifică să promoveze o agendă de cooperare în domeniile apărării, economiei şi tehnologiei, a mai adăugat Departamentul de Stat în comunicat.

Turneul se încadrează în activitatea de coordonare a Washingtonului cu aliaţi europeni din NATO, cu care Rubio va aborda subiecte legate de securitatea regională şi energetică, precum şi de cooperarea militară.

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Editor : Ș.R.

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