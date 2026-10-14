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Video Ucraina a aruncat în aer cel mai mare centru de date din Rusia. Drone au fost trimise și către Moscova

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Drone is flying in the sky. Operator controls the drone. War in Ukraine
Foto: Profimedia Images
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În noaptea de 14 octombrie, dronele ucrainene au lansat un atac masiv asupra orașului Balakovo din regiunea Saratov, a declarat guvernatorul Roman Busarghin. „Există pagube la câteva clădiri de locuit. Preliminar, s-a înregistrat o victimă”, a scris șeful regiunii.

Ulterior, el a adăugat că toate obiectivele de infrastructură din oraș „funcționează normal”. După cum a stabilit Astra pe baza imaginilor furnizate de martori oculari, una dintre clădirile avariate se află la câțiva kilometri de centrala termică din Balakovo, care reprezintă principala sursă de încălzire a orașului.

Conform datelor canalului ucrainean de monitorizare Exilenova+, centrul de date al Sberbank și uzina metalurgică „Balakovo” au fost lovite de drone. Ambele obiective sunt situate în zona industrială a orașului, unde, conform imaginilor satelitare NASA FIRMS, au fost înregistrate mai multe incendii. Centrul de date al Sberbank se află în fază de construcție, dar este deja parțial operațional. Se preconizează că acesta va deveni unul dintre cele mai mari centre de procesare a datelor din Rusia, iar pe baza sa vor funcționa serviciile platformei digitale de stat GosTech. Costul proiectului este estimat la 122,2 miliarde de ruble. La rândul său, uzina metalurgică „Balakovo” este specializată în producția de oțel și produse laminate. Întreprinderea produce peste 1 milion de tone de oțel laminat pe an.

De asemenea, în noaptea trecută, dronele ucrainene au atacat regiunea Moscovei. Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, între seară și ora șapte dimineața au fost lansate 493 de drone în direcția Moscovei. Cea mai mare parte a acestora a fost doborâtă de forțele de apărare antiaeriană (AA) la distanțe mari, iar 180 de drone au fost distruse chiar în timpul apropierii de capitală, a precizat Sobianin.

Și regiunea Rostov a fost ținta unui atac masiv. Potrivit guvernatorului Iurii Slyusar, au fost doborâte în total peste 160 de drone în orașul Kamensk-Șahtinski și în opt raioane. Slyusar nu a furnizat informații despre victime și consecințe. În plus, guvernatorul regiunii Tula a raportat interceptarea a aproape 40 de drone deasupra regiunii. Deasupra regiunii Voronej au fost detectate și distruse 32 de drone, a declarat șeful regiunii, Alexander Gusev.

Pe fondul atacului aerian, aeroporturile Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo și Zhukovsky, precum și aeroporturile din Yaroslavl, Volgograd, Nijni Novgorod, Samara, Saratov și Penza au introdus restricții temporare privind aterizarea și decolarea aeronavelor pe timp de noapte.

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Editor : A.R.

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