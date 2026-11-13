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Ucraina a atacat în premieră o navă de război rusă în Golful Finlandei, într-o operațiune fără precedent în Marea Baltică

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Nava militară rusă purtătoare de rachete „Naro-Fominsk”
Nava militară rusă purtătoare de rachete „Naro-Fominsk”, în timpul paradei navale organizate de Ziua Marinei Ruse, la Sankt Petersburg, pe 28 iulie 2024. Sursa foto: Profimedia images
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Serviciul de securitate ucrainean SBU a declarat că a vizat miercuri nava rusă „Naro-Fominsk” în cadrul unei operaţiuni mai ample cu drone împotriva depozitului de petrol Ust-Luga de pe coasta Mării Baltice. Autorităţile finlandeze au confirmat că o navă de război rusă a fost atacată miercuri în Golful Finlandei. Deşi se cunosc puţine detalii despre acest atac, este pentru prima dată când dronele ucrainene au atacat o navă rusă într-o zonă a Mării Baltice deschisă traficului maritim civil, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea ca Ucraina să-şi extindă atacurile, scrie BBC.

Finlanda a fost unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi europeni ai Kievului, iar oficialii de la Helsinki au descris incidentul ca fiind o consecinţă directă a războiului pe scară largă pe care Rusia l-a început şi îl continuă împotriva Ucrainei.

Armata finlandeză a oferit puţine detalii despre incident, dar se pare că acesta a avut loc într-o zonă îngustă, la distanţă de coasta finlandeză. Ministrul de externe al ţării, Elina Valtonen, a dat asigurări că situaţia din Marea Baltică rămâne stabilă şi sigură şi că nu există niciun fel de ameninţare la adresa traficului maritim.

Oficialii din domeniul apărării ar fi atenţionat Kievul că Golful Finlandei este o cale navigabilă relativ îngustă, utilizată de petroliere şi nave civile, şi că pe fundul mării se află cabluri submarine de date.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a descris nava rusă ca fiind o corvetă mică de tip „Buian-M”, care transporta rachete de croazieră „Kalibr” şi „Oniks”. Au existat, de asemenea, rapoarte neconfirmate privind distrugerea unor elicoptere de luptă ruseşti.

Martin Herem, ministrul apărării din Estonia, ţară care se învecinează cu Golful, a declarat postului public de televiziune ERR că nava a fost lovită miercuri, în jurul orei 05:30, dar nu a precizat modul în care a fost atacată. „Ştim că, ulterior, s-a ridicat fum de pe navă. Nava s-a întors spre Sankt Petersburg”, a declarat ministrul. Amploarea victimelor sau a pagubelor suferite de nava marinei ruse rămâne neclară, iar Moscova oferă rareori astfel de detalii.

„Flota din Marea Baltică a rămas neatinsă până în acest moment, dar se pare că a existat o fereastră de oportunitate pentru Ucraina şi, în mod firesc, aceasta a încercat să o exploateze”, a declarat analistul militar Emil Kastehelmi, cofondator al grupului de monitorizare Black Bird.

Navele ruseşti şi ucrainene au fost ţinta unor atacuri repetate în Marea Neagră de la începutul invaziei ruseşti pe scară largă, în februarie 2022, dar, deşi acest ultim atac asupra unei nave în Marea Baltică este fără precedent, Kastehelmi a declarat pentru BBC că nu îl consideră o escaladare gravă.

Dronele ucrainene sunt lansate în mod regulat către Rusia din nordul Ucrainei. Mai multe rezervoare de stocare a petrolului de la terminalul Ust-Luga au fost lovite în noaptea de miercuri, iar incendiile din port au fost vizibile dincolo de graniţă, în Estonia.

Herem a afirmat că dronele ucrainene au atacat regiunea Ust-Luga de la miezul nopţii până în jurul orei 06:00, zburând în mare parte aproape de graniţa cu Estonia, dar rămânând totuşi în spaţiul aerian rus. El a adăugat că o dronă a pătruns pentru scurt timp în spaţiul aerian estonian venind din Letonia şi s-a îndreptat apoi spre Rusia.

Aeronavele NATO staţionate în statele baltice erau ridicate în acel moment, dar Herem a spus că nu s-a considerat sigur ca acestea să distrugă dronele.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Heorhii Tîhi, a declarat miercuri seara că acuzaţiile Moscovei potrivit cărora Kievul ar fi folosit spaţiul aerian al statelor baltice pentru a ataca Rusia sunt „nefondate”, deşi a recunoscut că „pot apărea incidente atunci când Rusia deviază dronele din spaţiul său aerian folosind războiul electronic”.

Editor : M.I.

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