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Ucraina a bombardat podul lui Putin. Construcția care leagă peninsula de Rusia era printre cele mai bine păzite

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Planul Ucrainei pentru Crimeea, după ce recapturează peninsula de la ruși: Podul Kerci va fi distrus. Foto: Profimedia
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Trupele ucrainene au atacat Podul din Keri în noaptea de 15 spre 16 noiembrie, a declarat Serghei Aksenov, șeful Crimeei numit de Moscova.

„Inamicul a lansat un atac asupra Podului din Crimeea. Din această cauză, circulația va fi restricționată aproximativ până la mijlocul zilei”, a scris el pe canalul său de Telegram. Aksenov a anunțat, de asemenea, că a început activitatea centrului de comandă.

Conform informațiilor de pe canalul „Podul din Crimeea: informații operative”, traficul pe pod a fost blocat în jurul orei 02:22, ora Moscovei. Resursa ucraineană de monitorizare „Vântul din Crimeea”, citând locuitori din zonă, a raportat prezența unor drone cu motor cu reacție și explozii în Kerci. Unul dintre abonații canalului a afirmat că podul a fost lovit „în jurul orei 6 dimineața”. Și alte pagini de monitorizare raportează despre atacul asupra Podului din Crimeea, citând martori oculari.

Bloggerul „Al treisprezecelea”, citând locuitorii din zonă, a scris, de asemenea, despre „o lovitură asupra Podului din Kerci”. „Informațiile privind consecințele și eventualele avarii sunt în curs de clarificare. Așteptăm detalii”, se menționează în postare.

Construcția este supranumită „Podul lui Putin” din cauza ordinului dat de către dictatorul rus pentru construcția acestuia într-un timp record, după anexarea peninsulei. 

După ce podul a fost lovit în mai multe rânduri, armata rusă a luat măsuri uriașe de protecție în jurul acestuia. 

Editor : Alexandru Rotaru

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