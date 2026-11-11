Ucraina a capturat primul prizonier de război indonezian pe fondul intensificării recrutărilor Rusiei

Ucraina afirmă că a capturat primul său prizonier de război indonezian, pe fondul a ceea ce descrie drept o intensificare a recrutărilor efectuate de Rusia din această țară din Asia de Sud-Est, relatează The Guardian.

Bărbatul în vârstă de 49 de ani, originar din Java, a fost dus în regiunea Zaporojie din Ucraina pentru a participa la un atac rus, dar a reușit să ajungă pe teritoriul controlat de ucraineni după ce grupul a fost ținta unui atac cu drone, potrivit proiectului de stat ucrainean I Want to Live (n.red - Vreau să trăiesc). Ulterior, el a fost capturat de ucraineni.

Conform proiectului, în primele nouă luni ale acestui an au fost recrutați aproximativ 283 de indonezieni pentru a lupta de partea Rusiei împotriva Ucrainei. Se precizează că, în ultimii trei ani, numărul celor recrutați din Indonezia nu a depășit 10.

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Ambasada Rusiei la Jakarta nu a răspuns imediat la întrebările privind presupusa campanie de recrutare, dar nu este prima dată când Rusia caută mercenari străini pentru efortul său de război.

În luna februarie, serviciile de informații din Kenya au raportat că peste 1.000 de kenyeni au fost atrași să lupte de partea Rusiei.

Un număr tot mai mare de persoane din țările africane – printre care Kenya, Uganda și Africa de Sud – și din alte părți au fost atrase pe linia frontului, pe măsură ce Rusia caută ajutor pentru a-și susține războiul care durează de peste patru ani, după invadarea Ucrainei în februarie 2022.

În această lună, Jakarta a solicitat Moscovei să se asigure că niciun cetățean indonezian nu va fi înrolat în armata sa, în urma decesului semnalat în octombrie al unui cetățean indonezian care servea în cadrul armatei.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe din Indonezia, Yvonne Mewengkang, a declarat: „Guvernul indonezian a solicitat guvernului rus să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că niciun cetățean indonezian nu va fi recrutat în armata rusă sau în orice altă funcție legată de domeniul militar din Rusia, prin orice mijloace”.

Indonezia, a adăugat ea, era deosebit de îngrijorată de practicile de recrutare care ar putea constitui trafic de persoane.

Câteva zile mai târziu, poliția indoneziană a declarat că a identificat o rețea de trafic de persoane care viza cetățenii țării și care folosea rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie pentru a recruta victime.

Anunțurile promiteau locuri de muncă bine plătite în domeniul logisticii, al securității frontierelor și al construcțiilor din domeniul apărării, dar, după ce candidații au călătorit în Rusia, li s-a cerut să semneze contracte pentru a lucra ca mercenari, unii dintre ei fiind trimiși în zone de conflict, a declarat poliția.

Inițiativa guvernamentală Vreau să trăiesc a fost lansată în septembrie 2022 de către sediul central de coordonare pentru prizonierii de război, cu sprijinul Ministerului Apărării din Ucraina și al Serviciului de Informații al Apărării (HUR). Aceasta a fost concepută pentru a permite trupelor aflate în serviciul activ, inclusiv militarilor ruși și cetățenilor străini recrutați în armata rusă, să se predea în condiții de siguranță și să părăsească câmpul de luptă.

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Editor : A.M.G.