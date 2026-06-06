Live TV

Video Ucraina a distrus peste 3.500 de aparate de zbor ale Kremlinului, în doar o lună. Soluția găsită: antidrone ieftine, printate 3D, cu IA

Data publicării:
Dronă interceptoare
Foto: Profimedia

În bătălia dronelor din ultima lună, armata ucraineană a anunțat că a distrus peste 3.500 de aparate de zbor ale Kremlinului. Secretul? Drone interceptoare foarte ieftine, printate 3D și care folosesc inteligența artificială.

Datele statistice anunțate de oficialii de la Kiev reprezintă un record, relatează jurnalistul Digi24 Vali Stan. „Imaginați-vă că în ultimele 30 de zile, armata ucraineană a distrus peste 3500 de drone. Asta înseamnă peste 100 de drone distruse în fiecare zi. Cum au reușit ucraineni un astfel de lucru? Cu o apărare antieriană pe mai multe paliere. Dincolo de rachetele interceptoare, militarii ucraineni folosesc drone interceptoare extrem de ieftine, extrem de eficiente”.

Sistemele antidronă folosite de ucraineni costă foarte puțin. O dronă interceptoare, practic o dronă care este lansată de pe teritoriul ucrainean și zboară către drona Șahed, poate să coste 3.000 de dolari.

Un alt aspect extrem de important aceste aparate de zbor interceptoare: sunt foarte ușor de construit, pentru că multe dintre componentele acestor drone interceptoare sunt printate 3D. Chiar și în câteva ore ucrainenii pot să printeze componente pentru aceste sisteme.

Un detaliu la fel de important ele au integrate detalii legate de inteligența artificială, în așa fel încât să detecteze ținta și să urmărească drona Șahed fără să fie nevoie de un control din partea unui militar, unui operator. Nu în ultimul rând, aceste sisteme antidronă pot să ajungă la o viteză de 300km/h și la o altitudine de 5km, în așa fel încât să creeze un zid antidronă în fața dronelor rusești.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
explzoie drona port constanta
1
Ucraina a pierdut controlul a patru drone, una s-a autodetonat în Portul Constanța...
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
2
Prima reacție a lui Sorin Grindeanu după desemnarea lui Eugen Tomac pentru funcția de...
AMBASADA RUSIEI
3
Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București...
eugen tomac nicusor dan cotroceni
4
Nicușor Dan a desemnat premierul. Eugen Tomac: Voi prezenta Parlamentului un guvern...
Ilie Bolojan
5
Prima reacție a lui Ilie Bolojan după ce Eugen Tomac a fost nominalizat premier
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Digi Sport
Alungat de Tottenham, Radu Drăgușin și-a găsit echipă și transferul prinde contur: ”E o obsesie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
friedrich merz
Oficiali germani văd o posibilă „fereastră de oportunitate pentru discuții cu Rusia”. Prima întâlnire ar putea avea loc curând
fdvagdfbhaGb
Cinci azeri au fost ucişi în atacuri cu drone asupra a două nave în Marea Azov. Rusia dă vina pe Ucraina 
volodimir zelenski
„A ales din nou războiul”: Zelenski îl critică pe Putin pentru că a refuzat discuțiile față în față
715360524_4264294163820927_9066744958303365495_n
Rusia şi Ucraina au făcut un nou schimb de prizonieri de război. Zelenski: Unii erau captivi de patru ani
The Starlink logo is seen on a mobile device with an grahpic illustration of planet Earth in this illustration photo in Warsaw, Poland on 21 September
Rusia intenționează să lanseze anul viitor propria versiune a sistemului Starlink, al lui Elon Musk
Recomandările redacţiei
France Macron Key Moments
Cum vrea Macron să-l seducă pe Trump, pentru a participa la Summitul...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan a convocat o ședință, astăzi la Constanța, după...
Andrew Tate
„Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și...
grupuri misterioase de bărbați surprinși de camerele de supraveghere în timp ce coboară în sistemul de canalizare din New York
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se...
Ultimele știri
Temperatura optimă în casă pe timp de vară. Este recomandat să dormi cu aerul condiționat pornit? Explicațiile specialiștilor
Un vaccin „cu totul nou” a fost dezvoltat cu ajutorul AI: „O schimbare fundamentală în modul în care ne pregătim pentru pandemii”
Vitamina care susține sănătatea creierului și poate reduce riscul de declin cognitiv. Medicii explică cine este predispus la deficit
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, adevărul despre sfârșitul căsniciei sale. Ce i-a interzis fostul soț: „Nu mă joc cu viața mea”
Cancan
Ce le-a cerut Vlad Verdeș, tânărul care și-a ucis tatăl polițist, magistraților. Nu le-a venit să creadă! 😲
Fanatik.ro
„După 42 de ani, Știința noastră are iarăși 7 fotbaliști la naționala României!”. Marius Mitran scrie despre...
editiadedimineata.ro
Chatboturile AI, vulnerabile la dezinformarea rusă. Limba schimbă „adevărul”
Fanatik.ro
Lovitura dată de un club din SuperLiga pe spatele FCSB: „Toți banii îi iau ei”
Adevărul
Bruiaj GPS masiv înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore. Litoralul românesc, printre...
Playtech
Cine poate ieși mai devreme la pensie. Trei situații prevăzute de noua lege care îi avantajează pe români
Digi FM
Vila unde regina Elisabeta a II-a își savura ceaiul la malul mării a fost scoasă la vânzare. Cum arată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ionuț Radu a dat lovitura: 9.000.000€
Pro FM
Puya își anunță retragerea din muzică după peste 20 de ani de carieră: „Mai fac trei albume și gata. Pensie!”
Film Now
Jennifer Lopez, în centrul speculațiilor despre operații estetice, după o apariție care a făcut valuri: "De...
Adevarul
Un antiinflamator luat frecvent pentru dureri articulare poate avea riscuri serioase. Milioane de oameni îl...
Newsweek
Pensiile înghețate oficial, timp de 3 ani. Care pensionari iau, totuși, un sprijin de 538 lei pe lună. De ce?
Digi FM
„Era furios”. Sharon Stone dezvăluie reacția halucinantă a soțului ei când medicii i-au recomandat o dublă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Obiceiul de seară care îți afectează creierul fără să îți dai seama. Mulți îl practică înainte de culcare
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Jennifer Aniston face declarații rare, la mai bine de 20 de ani, despre Brad Pitt. Ce a spus despre apariția...
UTV
Jennifer Lopez a întors toate privirile la premiera filmului „Office Romance”. Artista a apărut alături de...