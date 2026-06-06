În bătălia dronelor din ultima lună, armata ucraineană a anunțat că a distrus peste 3.500 de aparate de zbor ale Kremlinului. Secretul? Drone interceptoare foarte ieftine, printate 3D și care folosesc inteligența artificială.

Datele statistice anunțate de oficialii de la Kiev reprezintă un record, relatează jurnalistul Digi24 Vali Stan. „Imaginați-vă că în ultimele 30 de zile, armata ucraineană a distrus peste 3500 de drone. Asta înseamnă peste 100 de drone distruse în fiecare zi. Cum au reușit ucraineni un astfel de lucru? Cu o apărare antieriană pe mai multe paliere. Dincolo de rachetele interceptoare, militarii ucraineni folosesc drone interceptoare extrem de ieftine, extrem de eficiente”.

Sistemele antidronă folosite de ucraineni costă foarte puțin. O dronă interceptoare, practic o dronă care este lansată de pe teritoriul ucrainean și zboară către drona Șahed, poate să coste 3.000 de dolari.

Un alt aspect extrem de important aceste aparate de zbor interceptoare: sunt foarte ușor de construit, pentru că multe dintre componentele acestor drone interceptoare sunt printate 3D. Chiar și în câteva ore ucrainenii pot să printeze componente pentru aceste sisteme.

Un detaliu la fel de important ele au integrate detalii legate de inteligența artificială, în așa fel încât să detecteze ținta și să urmărească drona Șahed fără să fie nevoie de un control din partea unui militar, unui operator. Nu în ultimul rând, aceste sisteme antidronă pot să ajungă la o viteză de 300km/h și la o altitudine de 5km, în așa fel încât să creeze un zid antidronă în fața dronelor rusești.

Editor : Sebastian Eduard