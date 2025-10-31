Ucraina a identificat rușii responsabili de răpirea a 339 de copii. Ce riscă cei aflați pe „lista neagră” a serviciilor de informații

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Serviciul de Informații Externe al țării (SZRU) finalizează o listă detaliată cu 339 de copii ucraineni răpiți de Rusia - împreună cu persoanele și instituțiile responsabile de deportarea lor - care va duce la impunerea de sancțiuni asupra celor implicați. În cadrul unei conferințe de presă, Zelenski a declarat că SZRU adună dovezi verificabile pe care Rusia le va putea nega cu greu, anunță Kyiv Post.

„Serviciul de Informații Externe are o listă cu 339 de copii. Pe lângă localizarea lor, am cerut serviciilor noastre de informații să furnizeze date care să fie incontestabile pentru ruși”, a declarat Zelenski.

„În decurs de una sau două săptămâni, vom avea un document care va conține lista tuturor celor 339 de copii - cu adresele, numele și instituțiile care i-au luat și au încercat să le șteargă identitatea”, a precizat președintele ucrainean.

Potrivit acestuia, Kievul va solicita sancțiuni internaționale împotriva tuturor persoanelor și entităților menționate în raportul care urmează să fie publicat.

„Este esențial ca cei responsabili - persoane fizice și instituții - să suporte consecințele”, a adăugat Zelenski.

Kievul a acuzat în repetate rânduri Moscova că a orchestrat o campanie sistematică de deportare a copiilor ucraineni din teritoriile ocupate, o măsură condamnată pe scară largă ca fiind o crimă de război de către organizațiile internaționale.

Potrivit Kyiv Post, autoritățile de ocupație ruse au plasat cu forța 48 de copii ucraineni din regiunea ocupată Donețk în instituții psihiatrice, pe baza acuzațiilor de „comportament extremist”.

Conform datelor furnizate de autoproclamata „DNR” (n.r. Republica Populară Donețk), acești 48 de copii fac parte din cei 161 de minori care au fost acuzați penal, mulți dintre ei fiind supuși unor sancțiuni administrative, inclusiv amenzi. Așa-numita „terapie psihiatrică” implică internarea obligatorie în instituții de sănătate mintală, o practică larg condamnată ca formă de pedeapsă și coerciune. Aceasta amintește de abuzurile din era sovietică, când disidenții și activiștii erau declarați bolnavi mintal și internați în spitale psihiatrice pentru a fi reduși la tăcere, anunță Kyiv Post.

Potrivit mai multor organizații umanitare, peste 19.500 de copii ucraineni au fost transferați cu forța sau deportați de autoritățile ruse în Rusia și în teritoriile ocupate ale Ucrainei.

În august 2025, peste 1,6 milioane de copii ucraineni se aflau încă sub controlul Moscovei - fie în teritoriile ocupate, fie deportați în Rusia. Aceștia sunt supuși rusificării forțate, militarizării și îndoctrinării ideologice - crime de război care au determinat Curtea Penală Internațională (CPI) să emită un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin.

O parte a procesului de îndoctrinare implică participarea obligatorie la tabere de vară pentru tineri cu orientare militară, unde tinerii ucraineni au fost văzuți participând la simulări de jocuri de război și jurând loialitate Moscovei. Anterior, Kremlinul a susținut că acțiunile sale aveau scopul de a „proteja copiii vulnerabili din zona de război”.

