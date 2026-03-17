Ucraina a primit la Bruxelles setul complet de criterii pentru aderarea la UE. Ce urmează

Yuliia Svyrydenko
Iulia Sviridenko, premierul Ucrainei. Sursa foto: Profimedia Images
Următorii pași în procesul de aderare

Premierul Iulia Sviridenko a declarat marți că Ucraina a primit toate criteriile necesare din partea Uniunii Europene pentru negocierile de aderare, inclusiv pentru ultimele trei capitole de negociere.

Ucraina a primit pentru prima dată setul complet de condiții necesare pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat premierul Iulia Sviridenko, potrivit Kyiv Post. Într-o postare pe Telegram, Sviridenko a spus că delegația Ucrainei la Bruxelles a primit criteriile pentru ultimele trei capitole de negociere din partea UE.

Acestea includ Capitolul 3 „Competitivitate și creștere incluzivă”, Capitolul 4 „Agenda verde și conectivitate durabilă” și Capitolul 5 „Resurse, agricultură și politica de coeziune”.

Sviridenko a precizat că Ucraina primise anterior criterii pentru alte trei capitole, în decembrie, inclusiv „Fundamentele”, „Piața internă” și „Relațiile externe”.

Următorii pași în procesul de aderare

Sviridenko a declarat că guvernul va continua implementarea reformelor necesare pentru aderarea la UE și va raporta progresul către Bruxelles. De asemenea, guvernul a transmis noile criterii primite Parlamentului pentru continuarea procesului, a spus ea.

Ucraina a lansat oficial negocierile de aderare la UE în 2024 și lucrează la alinierea legislației și instituțiilor la standardele europene. Președintele Volodimir Zelenski a susținut recent anul 2027 ca termen pentru aderarea la UE, în contextul deteriorării negocierilor de pace, în timp ce aderarea la NATO este practic blocată de opoziția Statelor Unite și a Rusiei, în pofida promisiunilor anterioare ale alianței privind un „parcurs ireversibil”.

Politico, citând oficiali europeni sub anonimat, a relatat că mai multe state se opun discret unei aderări rapide, unele afirmând că susțin candidatura Ucrainei, dar nu cu prețul relaxării procedurilor existente. Potrivit publicației, UE ar amâna planurile pentru o aderare accelerată a Ucrainei, pe fondul opoziției exprimate în culise de state importante.

